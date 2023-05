Santiago González reconoció que recibió un inyectable en el Hospital Policial por un dolor lumbar

El director de Convivencia y Seguridad Ciudadana Santiago González reconoció que recibió atención en el Hospital Policial, aunque dijo que eso no es "ilegal" porque solo le dieron "una vez" un inyectable por un dolo lumbar.

"A mí me dieron una vez un OXA B12 porque sufro de la ciática por lo cual ya me lo di y eso seguramente aparezca. Y no tengo ningún tipo de problema porque no es algo ilegal. Porque si paso por la puerta de una policlínica de ASSE también me lo van a dar", admitió en rueda de prensa consignada por Telemundo.

El jerarca del Ministerio del Interior dijo que es socio de la mutualista Cosem, pero que en el Hospital Policial lo que sí puede pasar es "tener una emergencia".

"En el Hospital Policial lo que podés sí hacer, lo dijo el ministro del Interior, es tener una emergencia. Igual que en el Palacio Legislativo, en la Junta Departamental de Montevideo, UTE, OSE, Antel, Presidencia, que hay un médico. Todos pagamos nuestra salud privada y si te sentís mal en el Palacio Legislativo... Hay un médico. Pero la atención, el médico de cabecera, el tratamiento, lo hago en Cosem", explicó.

Sin embargo, González insistió en que a él se lo acusó "de otra cosa", en relación a la información divulgada por M24 que afirmaba que había retirado medicamentos en la farmacia del Hospital Policial. "Me tiene harto el tema porque me parece espantoso que se llegue a esto. Es bruta cama. No se hace, bo. Yo qué sé", afirmó molesto.

En ese sentido, insistió en que el no retiró ni "nadie retiró medicación" a su nombre en el Hospital Policial, y que la acusación en su contra es "una mentira".

Según González, "hubo gente que fue al Hospital Policial" e ingresó su cédula en "un tótem" que está en el ingreso del centro y que "no tiene una base de datos", por lo que "si vos ponés ocho dígitos lo va a leer".

Sin embargo, estas personas "no pudieron utilizar los tickets" y "nadie retiró la medicación", ya que la base de datos de quienes sí pueden retirar los remedios está en la computadora de la farmacia. "Que alguien vaya con la intención de ponerme a mí en ese lugar es desagradable, es grave", criticó González.

Ante la divulgación de esa información, el Ministerio del Interior dispuso una investigación sobre el accionar de González a principios de mayo. Este viernes el jerarca afirmó que la investigación "ya terminó".

El jerarca afirmó que a la hora y en el día que se ve en el ticket para el retiro de un medicamento a su nombre en el centro de salud él estaba "en una reunión". "Las cámaras del Hospital Policial demuestran que yo nunca estuve", agregó y dijo que sí se ve a una mujer pero que su identidad no pudo ser determinada.