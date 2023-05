Ministerio del Interior investiga si Santiago González se atendió en el Hospital Policial

Dos tickets de medicamentos y un número de historia clínica sugerían que Santiago González, director de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior, se atendió en la sanidad policial, pese a no ser funcionario policial. Enseguida el Ministerio del Interior inició una investigación de oficio porque, a priori, caben al menos dos hipótesis: que alguien se haya hecho pasar por el jerarca o que, efectivamente, usó los servicios hospitalarios.

Sucede que, unas horas después de que la radio M24 divulgara estos datos, González adujo en su cuenta de Twitter de que se trataba de información falsa y que alguien podría haberse hecho pasar por él usando su cédula de identidad (la que figura en el ticket de medicamento).

De los dos tickets difundidos, en uno se ve claramente el número de cédula, que efectivamente corresponde a González, y en otro el número no puede leerse con claridad.

Según supo El Observador, los ticket son verdaderos, pero “jamás fueron retirados medicamentos” con esos números, dijo una fuente del hospital. En concreto, las máquinas en las que se imprimen esos tickets no limitan el acceso a aquellos que son usuarios del hospital, sino que el filtro se realiza en la farmacia. Dicho de otro modo: la habilitación para el retiro de la medicación se concreta en el sistema informático que usa la farmacia y no en las computadoras en las que se imprime el ticket.

¿Por qué la maquina admite números de cédulas de civiles que no son afiliados? Ocurre que hay policías del interior que se atienden en otros prestadores y, cada tanto, acuden a la sanidad policial de Montevideo. O también sucede que hay civiles (que ni siquiera son familiares de policías) que compran algún servicio sanitario. Por ejemplo: el hospital cuenta con el láser de última generación para operaciones de próstata o un microscopio ideal para las neurocirugías.

El dato de que, a priori, no se hayan retirado medicamentos con el número de cédula de González no significa que jamás se haya atendido en el hospital.

Tampoco confirma nada un número de historia clínica de seis números que figura en una foto. Esa no es la manera en que el sistema de salud nomina a las historias clínicas para que no haya duplicación de identidades. Puede que sea una nomenclatura interna de un prestador o bien un número que no derive a nada.

No solo eso: puede que haya una historia clínica que no contenga las visitas de González a médicos de la sanidad policial (M24 informó que hubo cita con dermatólogo en 2022), porque, sencillamente, puede haberse concretado por debajo del radar. De todos modos, el Ministerio del Interior esperará el resultado de la investigación administrativa para respaldar o no a González.

La atención de civiles o familiares en el hospital policial acarrea una tensión política desde el pasado agosto, cuando se conoció que la administración anterior había dado autorización para que fuera tratado un vecino de La Paloma que había quedado parapléjico por el disparo que salió de la casa de un subcomisario policial.

Casi enseguida, y conociendo la implicancia, del exdirector general de Secretaría, Charles Carrera, el Parlamento inició una comisión investigadora.

Fue entonces que se conoció que el director general de Secretaría de administración Larrañaga, Luis Calabria, pidió cita con el oftalmólogo y renunció a su cargo. El exministro del Interior durante los gobiernos del Frente Amplio, Eduardo Bonomi, y su pareja y diputada, Susana Pereyra, entre otros jerarcas de la administración frenteamplsita, también se atendieron en el hospital.

El fuego cruzado siguió involucrando a la pareja de Carrera quien, a raíz de la actual discusión sobre el caso González, dijo en rueda de prensa: "Es la discusión más bizarra que he visto".