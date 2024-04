Todo cambia: un paso atrás en los precios del ganado, tras 10 semanas con subas

Un moderado ajuste a la baja en los precios del ganado gordo al cierre de abril cortó una racha de 10 semanas al alza.

El ingreso de ganados de engorde comprados con anterioridad y de los propios corrales de los frigoríficos para la faena destinada a la cuota 481 mejora el posicionamiento de la industria, quitando presión de compra sobre los ganados de pasto.

Algunas plantas no están pasando precios y se retiraron del mercado. Otras mantienen una postura bajista, con referencias que en el cierre de la semana se ubicaron en US$ 3,55 a US$ 3,60 para los novillos y en torno a US$ 3,30 por kilo para las vacas.

Las entradas se estiraron hasta unos 10 días.

La vaquillona sigue estando está muy pedida por el abasto y firme en valores. Los animales bien completos, especiales, rondan los US$ 3,55 a US$ 3,60 por kilo en cuarta balanza.

Con la industria abastecida, la expectativa es cuál será la posición de los productores; por el momento se percibe cierta retracción de la oferta.

Si bien las lluvias permiten tener buena reserva en pasturas, las heladas a la vuelta de la esquina pueden llevar a que se cumpla la premisa de vender a la baja.

Para Pablo Sánchez, integrante de Escritorio Walter Hugo Abelenda y directivo de la Asociación de Consignatarios de Ganado (ACG), no habría grandes movimientos de valores en los próximos días.

“Hasta el 15 de mayo que las plantas estarán con cuota creo que van a oscilar en estos precios. Creo que la gente a menos de US$ 3,60 no son vendedores, hay mucho pasto”, estimó el operador.

La faena vacuna cayó 9% en la última semana, con 42.749 cabezas, en parte con cargas afectadas por excesos de lluvias. En un año excepcional desde el punto de vista forrajero, vale destacar los crecientes promedios de peso del ganado a faena. Los novillos promedian 534 kilos en pie frente a 522 kilos el año pasado. El peso en cuarta balanza promedia 290 kilos, casi 10 kilos más que hace dos años.

Blasina y Asociados

Mientras los movimientos internos de oferta juegan su partido en el mercado, desde el exterior no aparecen grandes cambios.

En China hay demanda, pero sin convalidar precios mayores por la carne. Las exportaciones de Uruguay a ese destino siguen por debajo de un año atrás. Impacta la oferta agresiva de competidores como Brasil o Argentina, que presionan sobre distintos segmentos del mercado.

Blasina y Asociados

El precio de exportación de la carne vacuna uruguaya oscila sobre el eje de los US$ 4.000 por tonelada. La semana pasada fue de US$ 4.198, de acuerdo al Instituto Nacional de Carnes (INAC). En los últimos 30 días promedió US$ 4.075, muy cercano a los US$ 4.054 registrados en lo que va del año.

Pico de la zafra de teneros

En el mercado de reposición empieza a darse un gradual reacomodo dentro de un escenario de plena firmeza. Hay oferta en todas las categorías que es absorbida por una demanda sostenida que da solidez al mercado en pico de zafra de terneros.

La exportación en pie sigue muy activa por teneros enteros y por novillos de hasta 4 dientes.

En los remates por pantalla de esta semana los precios por kilo parecen haber alcanzado un techo, pero siguen subiendo los valores al bulto, de la mano del mayor peso de los animales, 30 o 40 kilos por encima del año pasado.

Los terneros en Plaza Rural promediaron US$ 2,65 por kilo y US$ 515 al bulto con 97% de venta.

Blasina y Asociados

En Pantalla Uruguay los terneros mostraron un promedio de US$ 2,62 por kilo y US$ 473 al bulto, con un destacado 95% de colocación. “El clima está jugando un rol fundamental en que con estos grandes volúmenes estemos con colocaciones arriba del 90%”, destacó Fernando José de La Peña, integrante de Pantalla Uruguay.

Lanares demandados

El mercado para lanares sigue muy pedido, manteniendo la preferencia por carcasas inferiores a 24 kilos, principalmente por corderos y borregos. Los negocios se concretan sobre la referencia de ACG de la semana de carga con un plus de precio. Los corderos rondan los US$ 3,46; los capones US$ 2,78 y las ovejas US$ 2,72.

La faena fue de 15.027 ovinos la semana pasada, un leve descenso frente a la anterior. En lo que va de abril suman 45.712 ovinos, 26% menos que un año atrás y en el acumulado del año son 304.367 cabezas, casi 200.000 menos que en el mismo período de 2023, momento de liquidación vinculado a la sequía.