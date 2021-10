¿Quién es María Becerra, la cantante que protagonizó el polémico show en Punta del Este?

A los seis años empezó a estudiar comedia musical, pero era tímida y le costaba mostrar lo que hacía. Quería una oportunidad. Por eso se grababa en su casa en Quilmes para participar de todo casting que encontraba y lo subía a Facebook. Uno de sus videos se viralizó y decidió probar suerte en YouTube. Anécdotas, bailes y canciones le sirvieron para aumentar sus seguidores hasta los millones.

Durante cinco años se dedicó a crear contenidos en la plataforma, sin embargo ese no era su fin, sino un medio. En 2019 dejó la vida youtuber, lanzó su carrera como cantante y en menos de dos años se convirtió en la argentina más escuchada de la historia en Spotify con 24,4 millones de oyentes mensuales. María Becerra es una de las 50 millones de creadores en el mundo que supo construir su carrera a partir de las plataformas y hoy, con 21 años, capitaliza su aprendizaje para ser una de las personalidades más reconocidas de la música urbana en América latina.

"Las redes son el medio de venta más grande que hay, en especial en la audiencia a la que me dirijo", asegura en diálogo con Apertura. Su nueva faceta explotó durante la cuarentena por lo que tuvo que implementar todas estas herramientas para potenciar el alcance de sus temas, a la vez que sus versos se convertían en hits y lograba colaboraciones con artistas como Tini, J Balvin y Cazzu. Su primera presentación en vivo se dará en el teatro Gran Rivadavia donde ya agotó 22 funciones entre octubre y noviembre.

Exponente de esta generación del "do it yourself" y la desintermediación, Becerra tomó todas las cartas y las puso a su favor para crecer sin depender de nadie. Hoy no tiene contrato con ninguna discográfica y se encargó de reunir un equipo con profesionales que la ayudan a construir su marca personal: "La ventaja del camino independiente es justamente tu independencia. Vos estás al tanto de todo lo que pasa, controlás todo, en lo monetario es mucho más lo que te llega y sos dueño de tus canciones", explica y sin dudar resume el pensamiento de toda esta nueva camada de creadores: "Hoy yo soy mi propia discográfica".

¿Qué rol tuvieron las redes sociales a la hora de pensar tu carrera?

Yo creo que las redes sociales, tuvieron, y tienen hoy en día, tienen un gran impacto, una gran importancia. Es como el medio de publicidad, el medio de venta más grande que hay. En otros momentos quizás era la radio, la TV, los diarios o revistas y la publicidad en la calle, pero hoy en día siento que ganan mucho las redes sociales. En especial en la audiencia hacia la que me dirijo.

Entonces creo que a la hora de pensar en formar una carrera, más que nada como artista, donde tus canciones salen por plataformas digitales, donde la gente las comparte por las redes sociales y todo ese universo, es súper importante tener en cuenta todas las redes sociales. Todas nuestras promociones, todo el marketing que se hace, siempre lo tenemos súper presente. Para que pueda llegar a más gente, más audiencia que usan distintas redes sociales, distintas plataformas.

¿Cómo capitalizaste tu experiencia como creadora de contenidos a la hora de lanzarte cómo cantante?

Me dejó la comunicación, tener más facilidad para comunicar muchas cosas, a la hora de anunciar algo con la gente, a la hora de hacer una story, y también muchas de las ideas que salen para las campañas. Creo que esa fue la gran herramienta que me dejó y el gran aprendizaje que hoy en día me sirve un montón a la hora de comunicar, a la hora de transmitir algo, como saber de qué forma le va a llegar más a la gente, de qué forma a la gente le va a interesar más, las ideas de las campañas que creamos en equipo, saber cómo transmitirlas.

¿Qué tan importante es generar una comunidad para un artista? ¿Fue una ventaja lanzarte como cantante teniendo una audiencia ya consolidada?

Yo creo que es súper importante porque tu comunidad es la que está siempre, la que te banca, la gente que está ahí pase lo que pase, el amor incondicional y el apoyo, que es tan importante para un artista, para cualquier persona que hace su trabajo. Siento que tener apoyo de los demás, cariño de los demás, tener alguien al lado que te banque y que esté ahí aguantándote es súper importante. Más que nada nosotros los artistas que tenemos seguidores, seguidoras, que son muy fieles, que están ahí al pie del cañón con cada lanzamiento. A veces hasta hacen la promo de las canciones, salen a pegar volantes, es como una gran ayuda y un gran soporte que tenemos.

Y sí, la verdad que yo creo que fue más simple. Aunque también, salir a conquistar un nuevo público que es el que tengo hoy como artista cantante fue todo otro desafío, que tuve que ganarlo, gente que tuve que ganar que le gustara mi música, mis canciones.

Hay mucha gente que me seguía por los videos y me bancaban desde siempre, y si yo sacaba música, yo sabía que me iban a bancar y me iban a apoyar porque ya me querían a mi como persona y les gustaba lo que yo hacía.

¿Qué oportunidad les dan plataformas, como YouTube en tu caso, a creadores y artistas que recién comienzan?

Yo creo que una plataforma como YouTube, te facilita un montón de cosas. De repente subís un video y tenés visibilidad, tenés algo subido a una plataforma que queda ahí y eso es parte de tu curriculum el día de mañana para lo que sea que hagas. También, por ejemplo en las plataformas, los algoritmos ayudan muchísimo cuando sos nuevo, nueva, generando contenido en YouTube, siempre te muestra, siempre muestra a los nuevos creadores de contenido, a las nuevas creadoras de contenido, te muestra por todos lados, es como que da un gran empujón porque justamente los creadores somos los que también movemos mucho su plataforma. Más que nada que lo que vos hacés está en una plataforma a la que todo el mundo tiene acceso gratuito, entonces eso es algo increíble.

Paso a paso

¿Cómo hiciste para construir tu identidad o tu marca?

Fue un gran ida y vuelta de decisiones, de opiniones que compartía cada persona del equipo. Yo quería que mi nombre siguiera, la gente ya me conocía por María Becerra, haciendo videos, haciendo todo lo que hacía y yo quería que a la hora de cantar se me siguiera conociendo con mi nombre y apellido.

Y después, de a poco fueron saliendo muchas cosas, de a poco la identidad, por ejemplo pautas (se le dice pautas a cuando los artistas dicen los nombres de quienes crean la música, o productora, o nombre y apodos de los cantantes que están en la canción), formas, nombres que tengo por los que la gente me llama. "La nena de Argentina", "Lady", todas esas cosas fueron surgiendo en el estudio. En mis canciones no digo María Becerra, me parece algo muy largo para decir en las canciones y no me parece, no sé si queda tan bonito en las canciones, entonces me gusta decir "Lady".

Justamente la primera problemática nació de ahí, de que habíamos terminado las primeras canciones. "Okey, ahora te tenés que pautar", me dijo el Big One. Mientras más cosas que haya con las que la gente se familiarice con vos y te conozca y se les venga a la cabeza tu nombre, tu imagen, mejor.

Fueron surgiendo de a poco las pautas. "Okey pero ahora quiero que la gente cada vez que escuche un reggeaton sepa que lo canta María, pero también que lo canta alguien de Argentina, entonces salió "La nena de Argentina", y todo fue así.

Después el logo. Queríamos un logo que se pudiera fusionar con el 222, que tuviera la M, que tuviera la B, entonces que también fue saliendo el logo después de probar durante mucho tiempo. Todo fue cuestión de probar, probar, compartir opiniones entre todos los del equipo. Sentarse en una mesa a crear, tirar ideas creativas, idas y vueltas, y creo que salen las mejores ideas. Siempre es súper importante la voluntad de una y lo que una quiere transmitir con el nombre, con la marca, y en base a eso se abre un abanico de ideas y de idas y vueltas.

¿Y tu identidad?

La fuimos formando muchísimo con la imagen en los videoclips, que creo que eso es algo súper importante y yo no dejo que nadie más lo toque. Mi imagen para mí es súper importante, como me veo yo ante la cámara en un videoclip, en una entrevista, cómo estoy vestida, como estoy maquillada, el peinado que estoy usando. Y siempre tiene que transmitirse lo mismo, más que nada ahora que estamos en esta nueva etapa del álbum Animal. Me encanta la idea de que todo lo que surja sea Animal, si estoy en un videoclip estar vestida con características de animal, más salvaje, más en ese estilo. Hay un hilo que se está construyendo, que construye la historia, que construye la imagen, que construye todo, que es algo que no hay que perder, y son cosas con las que la gente te identifica. Primero hay que formar bien un concepto, una imagen, y después si ya estoy en otra etapa de mi vida, en otra etapa de mi música, de todo, ir mutando de a poco a otra imagen, pero todos los cambios tienen que ser de a poco y llegar a endurecer bien los conceptos.

Su visión sobre la industria

¿Cómo sentís que las plataformas cambiaron la industria en la que hoy trabajas?

Y yo creo que ha cambiado muchísimo. Antes quizás, era más difícil sonar en la radio, en la tele. Quizás antes para que pongan tu canción en la tele, tu cara, había que poner muchísima plata, plata que muchos artistas no tenían, quizás tenías que ser hijo de, tener tal apellido, lo que sea, para que todo se te facilite porque si no, era todo muy difícil. Hoy en día con las redes sociales tenemos la facilidad de que todo lo promocionamos nosotros. Es tener creatividad para el marketing, rebuscárselas para poder aparecer, para llamar la atención de la gente. Hay que ser bastante creativo, obviamente hay que tener constancia y todo, pero es mucho más fácil que en su momento.

QUE HERMOSO URUGUAY POR DIOOOOS😭😭😭😭😭♥️♥️😍😍😍 SOY EXTREMADAMENTE FELIZZ! GRACIAS!!! Sigo en shock pic.twitter.com/n3cnF9TPpJ — ANIMAL (@MariaBecerra22) October 10, 2021

¿Cómo elegís con qué marcas trabajar y cómo es el proceso de pensar juntos una campaña?

No me mostraría en una publicidad al lado de gente que no hace las cosas bien para mí. Elijo con qué marcas trabajar en base a si me gusta lo que hacen, más allá del dinero o lo que se pague. Por ejemplo, yo soy vegana, no uso productos en mi cuerpo o ropa por la que un animal haya tenido que sufrir. Eso no me parece lindo, ético ni de moda. Ver una piel no me parece ni siquiera de altura. Me parece horrible. Me parece feo que avales que a un animal se le quite la piel en vida, porque lo hacen en vida para que no se endurezca la piel, los despellejan vivos, no lo avalaría. No avalaría jamás el uso de cuero, de pieles, eso es lo primordial para mí. Si una marca de maquillaje quiere trabajar conmigo, lo primero que se pregunta es si es una marca de maquillajes vegana. También el tipo de cosas que avalan, el tipo de políticas que tienen.

A la hora de pensar las campañas, obvio la marca o empresa que venga con la campaña ya pensada los escuchamos, qué es lo que les gustaría hacer, pero si de repente hay algo que no nos cuadra en la campaña ahí es donde ponemos un freno y decimos si no estamos de acuerdo.

Empezaste en las redes, con Facebook, YouTube a Instagram y ahora tampoco trabajas con una discográfica. ¿Cuáles son las ventajas de ese camino más independiente?

Las ventajas del camino independiente es justamente tu independencia. Vos estás al tanto de todo lo que pasa, vos controlás todo, lo monetario es mucho más lo que te llega, vos sos dueño de tus canciones. No es que alguien que ni siquiera las escribió es el dueño de tus canciones. Creo que es increíble el camino independiente y por eso lo seguimos eligiendo: la plata para financiar los videos está, estamos con 300 Entertainment que es una distribuidora, siempre todo está y por el momento no hace falta una discográfica ni creo que lo vaya a hacer.

Yo sueño con armar mi propia discográfica. Hoy en día yo soy mi propia discográfica y lo quiero consolidar bien, hacer mi propio sello. Siempre tener control sobre mi dinero, sobre lo que pasa con mis canciones, sobre los masters, sobre todo. Esa es la gran ventaja: tener mucho más control de todo lo que pasa. ¿Por qué alguien con un traje que quizás nunca en su vida escribió una canción va a decidir por vos? Muchas de esas cosas pasan si estás con una discográfica. Porque al fin y al cabo vos conocés a tu gente, tu público y sabés lo que hacés. No me sometería a algo así. Es el camino que quizás cuesta bastante más, hay que hacerse cargo de muchas más cosas, pero creo que el valor que tiene eso es increíble y no se paga con nada ser dueño de tus cosas.

Fuente: El Cronista