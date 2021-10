Uruguay es Música se quejó ante la aglomeración en el show de María Becerra: "¡Abran todo para todos!"

El colectivo artístico Uruguay es Música exigió "el fin de los aforos limitados para todo tipo de espectáculos" tras la realización del festival América Rockstars en el Centro de Convenciones de Punta del Este, a donde asistieron más de 4.000 personas el sábado y donde se vieron imágenes de una multitud de personas amontonadas, sin cumplir con el protocolo previsto para los shows musicales.

En la noche del sábado se presentaron en ese festival, parte del America Business Forum, los cantantes Mau y Ricky y María Becerra.

"Sr Ministro: ¿Por qué el gobierno sigue restringiendo al sector de la música en vivo? Siguen bastardeando y limitando aforos mientras otros trabajan en total normalidad. La normalidad debe ser para todos", le preguntó el colectivo en su cuenta de Twitter al ministro de Salud Pública, Daniel Salinas. En ese hilo de Twitter adjuntaron una foto del show de María Becerra.

¿por qué el Gobierno sigue restringiendo al sector de la música en vivo? Siguen bastardeando y limitando aforos mientras otros trabajan en total normalidad -como ejemplo, adjuntamos la foto de un show apoyado por el gobierno en Punta del Este en el día de ayer-. — Uruguay Es Música (@UYesmusica) October 10, 2021

El colectivo también pidió por el fin del pase sanitario al no ser obligatoria la vacunación. "¿Hasta cuando van a seguir afectando caprichosamente el trabajo de tanta gente? ¿Por qué ponen la vacunación de por medio si no es obligatorio vacunarse? ¿Por qué nos hacen responsables de decisiones que ustedes mismos declaran en la prensa que no pueden tomar?", preguntaron.

A su vez, aseguraron que escribieron a través de Twitter dado que no han podido tener reuniones presenciales con las autoridades. "Hablamos por esta vía porque continúan sin recibirnos en sus despachos a quienes somos los protagonistas directos del sector. ¡BASTA! ¡Abran todo para todos!", finalizaron.

En el festival América Rockstars participaron diferentes personalidades de la música, las redes sociales y la televisión: El presentador fue el conductor televisivo argentino Darío Barassi y contó con la participación del influencer Santi Maratea, el productor de TV Nacho Viale, el diseñador de modas Ricky Sarkany, el director de medios Darío Turovelzky, el biólogo Estanislao Bachrach, la especialista en coaching ontológico Brenda Cohen, la productora de televisión Cris Morena y el extenista Guillermo Coria.

America Business Forum y America Rockstars son producidos por el conductor del programa televisivo El legado, Ignacio González Castro.