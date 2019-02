Quiénes son los actores que patearon el tablero de la alfombra roja

Está claro que en su primera alfombra roja quería pasar desapercibido. Las fotos son de 2013 y se lo ve de pies a cabeza con un traje negro holgado –holgadísimo– y una desabrida corbata gris.

Timothée Chalamet –23 años, actor consagrado, nominado al Oscar en 2018, tres millones de seguidores en Instagram– cambió mucho desde esa primera experiencia caminando entre las celebridades de Hollywood. Pasaron los años y Chalamet, además de ser un artista codiciado por los estudios cinematográficos y los directores de renombre, es uno de los nuevos íconos jóvenes de la moda masculina.

Y se ganó esa categoría porque no tiene miedo.

No tiene miedo de aparecer con un traje celeste de Alexander McQueen bordado con flores rojas, acompañado de zapatillas deportivas blancas. Tampoco le da miedo usar un conjunto negro con un arnés brillante que lleva la firma de Louis Vuitton; o un multicolor conjunto floral pintado a mano. No le da miedo posar para las cámaras de la revista ID con una chaqueta del diseñador belga Martin Margiela y una camisa de Saint Laurent negra y reluciente. No le da miedo porque hoy, 91 años después de la primera alfombra roja de los premios Oscar, los hombres no tienen por qué temerla a la moda.

Chalamet es una de las celebridades jóvenes dentro de la industria que está diversificando ese mundo al que le cuelgan muchas etiquetas.

La revolución –para ponernos un poco poéticos– comenzó hace no tanto tiempo, alejada de las luces y los brillos de la alfombra roja. Surgió de un puñado de jóvenes audaces e irreverentes que utilizaron las pantallas de sus teléfonos celulares, y las pantallas de otros millones iguales a ellos, para ser reconocidos y despegarse del resto. Así se fueron alentando unos a otros hasta alcanzar los medios tradicionales y las sobremesas. Se impuso la regla: si ellos lo hacen, por qué no podemos hacerlo también nosotros.

Eso hizo visible ante los ojos de todos –porque en definitiva la moda a veces es eso– una revolución del género que acaparó a una generación y marcó el pulso de un nuevo tiempo.

Las caras del cambio

Históricamente el hombre siempre se vistió de traje o esmoquin negro o azul durante la noche dorada del cine, y casi siempre que había algún acontecimiento más o menos importante.

Cada tanto se podía contar, en ese mar de pingüinos idénticos, a algún rupturista que se la jugaba con un esmoquin blanco, o una corbata con dos tonos por encima de la media, o con un par de zapatos con una hebilla un pulgar más grande.

Los primeros volantazos en este rubro siempre estuvieron a cargo de las figuras más extravagantes del show business, que incorporaron excentricidades a sus vestuarios para convertirse en anécdotas o fotos virales que ayudaron a constituir esa imagen del outsider.

El cambio del que se está hablando ahora tiene un perfil mucho más orgánico, que evidencia una moda mucho más natural y que da más margen para la experimentación sin limitarse a un estereotipo común.

Chalamet es uno de los nombres más sonados en este rumbo junto a los actores Rami Malek –que encarnó a Freddie Mercury en Bohemian Rhapsody– y Ezra Miller, uno de los pioneros dentro de la generación millennial en desdibujar las fronteras del género. Y los músicos Harry Styles –ex One Direction–, Donald Glover, Jared Leto, Pharrell Williams y Jaden Smith, hijo de Will.

En una charla entre Chalamet y Styles publicada en una edición de la revista Vice, el actor describe esta coyuntura así: “No hay una noción específica, ni talla de vaqueros, ni camiseta, ni afeitado, ni ceja, ni disolución en el que te tengas que involucrar para ser masculino. Es emocionante; vivimos en un mundo nuevo y más valiente. Tal vez sea por las redes sociales, quizás por quién sabe qué, pero hay una verdadera intención por parte de nuestra generación de hacer las cosas de una manera distinta”.

Con base en esas ideas, este puñado de jóvenes promesas le dan, por estos días, un toque muy personal a la acartonada alfombra roja de las estrellas.

Los diseñadores y estilistas aprovechan, entonces, esta iniciativa para imponer nuevas tendencias. Algunas de las cuales ya existen hace años, pero que están pasando por una etapa de reapropiación.

En una nota publicada en la agencia AFP, el estilista Andrew Gelwicks –responsable de la imagen de varios actores emergentes– reconoció que ahora puede “experimentar con muchas más posibilidades” y que incluso figuras más veteranas quieren incorporar detalles un poco más arriesgados en sus conjuntos. “Quieren ser más originales”, declaró.

Por su parte, Sascha Lilic, un estilista que trabajó con Lenny Kravitz valoró que ahora trabajar con hombres exige la misma inversión de tiempo y creatividad que trabajar con mujeres. Lo resume así: “Tenés que pensar quién es él, quién quiere ser y la historia que quiere contar a través de su ropa”.

El camino sin géneros

Un paso más: la moda sin géneros.

Ya no hablamos de hombres con trajes de colores y figuras bordadas. Ni tampoco con polleras, vestidos o joyas.

Hablamos de hombres como Ezra Miller, que se apareció en la alfombra roja de un avant première vistiendo un asunto (no hay otra palabra para describirlo) negro e inflado que le cubría todo el cuerpo, que fue diseñado por el director creativo de Valentino, Pierpaolo Piccioli, en una colaboración con la histórica casa Moncler. “Destrozó el libro de reglas de las alfombras rojas”, titularon varios medios internacionales aquella noche.

Hablamos de Jaden Smith que protagonizó una campaña de ropa femenina con ese estilo andrógino y fresco que lo caracteriza.

Y también hablamos del aún no tan conocido Cody Fern, que se hizo un nombre luego de protagonizar la nueva temporada de American Horror Story y que en la última edición de los Globos de Oro vistió un pantalón negro con una blusa de transparencias oscuras. La crítica de moda de The New York Times, Vanessa Friedman, elogió al actor por “elevar” el concepto de esmoquin.

Es probable que la alfombra roja de los premios Oscar este fin de semana se contenga dentro de los márgenes más tradicionales de la moda. Un poco porque no suelen participar estos actores jóvenes y otro poco porque es una ceremonia donde se refugia lo último que queda de la vieja guardia hollywoodense.

Pero su tiempo se está acabando. Y cuando nos queramos acordar, el esmoquin negro va a ser el extraño.