¿Quiénes son los cantantes del primer tema oficial del Mundial de Catar 2022?

Se acerca el Mundial de Catar y sabemos que hay canciones que quedarán sonando en nuestras cabezas mientras se dispute el torneo. Además, los artistas intentarán una vez más quedar entre los creadores de los temas más recordados del campeonato internacional.

Hayya Hayya (Better Toghether) es la primer canción oficial del campeonato del mundo. Se trata de una colaboración entre el cantante estadounidense Trinidad Cardona, el américo-nigeriano Davido y la cantante catarí, Aisha.

Se trata del primer sencillo que da el puntapié inicial a la banda sonora del Mundial, una novedad que introduce este año la FIFA. "Artistas internacionales se encargarán de presentar distintos géneros musicales del mundo entero, en una auténtica representación de lo que será una fiesta realmente global”, indicó la organización.

La canción, con influencias del R&B y el reggae, fue parte del show previo al corteo de la fase de grupos del Mundial 2022 y contiene el mensaje tradicional que imprime la organización en cada mundial: la idea de los países del mundo uniéndose en la fiesta del fútbol. Con el objetivo de "conectar con audiencias de todo el mundo a través de las pasiones compartidas del fútbol y la música".

Trinidad Cardona es un artista emergente de los Estados Unidos de ascendencia latina, de madres mexicana y puertorriqueña. El cantante de 22 años ganó fama después de que su canción Jennifer se volviera viral en Facebook en 2017 y desde entonces, lanzó Dinero, Even if y Call Me Back, con los que ha cosechado popularidad en varias plataformas de redes sociales, especialmente en Tik Tok.

Por su parte David Adedeji Adeleke, conocido como Davido, es otro de los cantantes de la canción mundialista. Nacido también en Estados Unidos pero criado en Lagos, Nigeria, se ha convertido en uno de los cantantes africanos más famosos del momento.

Hizo su debut musical como integrante de la agrupación KB International junto a sus primos B-Red y Sina Rambo, pero saltó a la fama como solista después de publicar Dami Duro, el segundo sencillo de su álbum debut Omo Baba Olowo en 2012 con una mezcla de afrobeats y hip hop.

En 2019 se convirtió en el primer artista africano en llenar un show en Europa y fue reconocido como uno de los 100 africanos más influyentes por la revista New African.

En enero de 2020 fue incluido entre los 100 líderes emergentes que están formando el futuro por la revista Time y ese mismo año lanzó su tercer álbum: A Better Time, que tiene colaboraciones de artistas como Nicki Minaj, Nas y Chris Brown.​

La cantante y compositora catarí Aisha aporta la voz local al primer tema del mundial. incluso llegó a aparecer en la Asamblea General de las Naciones Unidas, ONU, además de estar presente en la inauguración del Doha Festival City.

“Me siento bendecida y honrada de existir en estos tiempos emocionantes, donde puedo ser testigo y ser parte de este gran hito para mi país, Qatar. El mensaje de unión y alegría de la canción resonó en mí, ya que la alegría estuvo presente con nosotros durante todo el viaje de hacer esta canción. Es un sueño hecho realidad actuar para el sorteo final de la Copa Mundial de la FIFA y ser parte de una canción tan importante”, declaró la artista en un comunicado de la asociación.