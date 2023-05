¿Quiénes son los jugadores que se pueden ir de Peñarol en el próximo período de pases?

Mientras el equipo de Peñarol apronta el partido del martes para jugar por Copa Sudamericana contra Millonarios, la dirigencia sigue trabajando en paralelo en el rearmado del plantel para encarar el segundo semestre del año.

Los presididos por Ignacio Ruglio pretenden reforzarse, en principio, con un golero, uno o dos laterales, dos extremos y un delantero centro.

Pero también deberán evaluar qué jugadores se pueden ir del club.

En tal sentido, hay tres futbolistas cuyos contratos vencen el próximo 30 de junio.

Ellos son los laterales Valentín Rodríguez y Juan Manuel Ramos y el zaguero Yonatthan Rak.

La situación que está más clara es la de Ramos, lateral que llegó al club a mediados de 2021 para suplir la partida, a Palmeiras, de Joaquín Piquerez. Cuando venza su contrato, no seguirá en Peñarol.

Foto: Leonardo Carreño. Juan Manuel Ramos, partida inminente

Se trató de un lateral con características completamente distintas a las de Piquerez y que por lo tanto le costó mucho insertarse en el funcionamiento que tenía el equipo, entonces dirigido por Mauricio Larriera.

En 2022, con la llegada de Leonardo Ramos, desde la segunda fecha del Torneo Clausura, el lateral cerró la temporada quedando afuera de las convocatorias.

Con Alfredo Arias, este año, solo vio acción en seis partidos, en una zona donde Valentín Rodríguez y Lucas Hernández no tuvieron buenas actuaciones.

El bajón de Valentín Rodríguez contado por el Chino Lasalvia

Foto: Leonardo Carreño.

Valentín Rodríguez, continuidad en duda

El viernes de la semana pasada, Edgardo Lasalvia, representante de Valentín Rodríguez, dijo en Fuera de Juego, que se emite por Carve Deportiva AM 1010, que está molesto por el hecho de que Arias le dio la titularidad a Lucas Hernández y dejó a Valentín Rodríguez de suplente.

"Peñarol es mi vida pero a los dirigentes de turno les puede molestar lo que yo piense. ¿Vos vas a vender a Valentín Rodríguez o a Lucas Hernández? Entonces, poné a Valentín Rodríguez. El técnico es empleado del club, si no que se compre un club y que vaya a hacer lo que quiere. Intentá mecharlo, no me lo perchés porque es la materia prima del club. Hablo de la cabeza y del corazón del pibe, no solo de lo económico. Con esta dirigencia yo nunca más fui a Los Aromos, respeto mucho el lugar de los jugadores, antes estaba más por dentro y tenía relación con los técnicos. Los otros empresarios se empezaron a quejar porque el Chino Lasalvia es hincha del club y le deja las comisiones al club y los demás no lo hacen, pero no lo dicen, y no entré más a Los Aromos para respetar la política del club de que todos los empresarios pueden trabajar en Peñarol, lo que pasa que todos le roban jugadores o los dejan libres y se los llevan, yo no, yo soy el único que aunque queden libres dejo mi guita en el club", dijo Lasalvia.

"Lucas Hernández me merece mucho respeto, le dio mucho a Peñarol, pero ahora sigo pensando que más le va a dar Valentín Rodríguez. Yo no me puedo poner en el lugar de Arias, me tengo que poner en el de Valentín Rodríguez que se partió la rodilla por Peñarol, que casi deja el fútbol y hoy, cuando le quedan dos meses de contrato, no juega. Entonces quiere decir que el club no lo quiere mucho. Que hablen con el jugador y que le digan que tiene que buscarse club, sin problema, si nadie está obligado a renovar un contrato. Los contratos se cumplen, no me pongas un revólver en la cabeza para renovar si tengo algo mejor o quiero cambiar de aire. No me pidas 5 palos por Valentín Rodríguez, busquemos un préstamo con opción con objetivos, de hecho Nacho (Ruglio) está de acuerdo, no me estoy quejando, estamos hablando de lo deportivo. A Valen lo veo triste, bajón porque no está teniendo minutos y ojo que yo también lo vi bajo, no es el mismo Valentín deportivamente, pero eso se agarra con rodaje y con confianza", agregó el empresario.

Según pudo saber Referí, la dirigencia de Peñarol trabaja en una renovación y también en el análisis de una propuesta que arrimó Lasalvia, concretamente del fútbol de Portugal.

Una posibilidad es que se firme una renovación por dos temporadas y que el jugador emigre cedido con una opción de compra.

Las partes tiene un mes y una semana para seguir las conversaciones.

Por la posible partida de Valentín y la inminente salida de Ramos, Peñarol entabló conversaciones con Maximiliano Olivera y la semana próxima, Ruglio volverá a charlar con los representantes del futbolista (Faro Sports).

Se vence el préstamo de Rak

Foto: Leonardo Carreño.

Yonatthan Rak

Yonatthan Rak llegó a Peñarol a mediados de 2022 desde Tijuana de México a préstamo por un año con opción de compra.

"Todavía es muy prematuro para saber qué va a pasar con su futuro, si el club mexicano lo va a querer o si hay chances de extender el préstamo", dijeron a Referí desde el entorno de jugador.

Cuando Peñarol se consagró campeón del Apertura, el jugador declaró su voluntad de quedarse en Peñarol hasta fin de año para intentar pelear por el Campeonato Uruguayo.

Su contrato con Tijuana vence el 30 de junio de 2024.

Cabe recordar que el Torneo Intermedio comienza el 3 de junio y termina el 16 de julio. Su préstamo se vencerá en el medio de la disputa de ese certamen.

El puesto del tercer golero

Peñarol apunta a la contratación de un golero donde Ignacio De Arruabarrena y Santiago Mele son los principales candidatos, por delante de otros nombres como Washington Aguerre o Nicolás Vikonis.

El actual suplente, Jhonatan Lima, tiene contrato hasta fin de año, pero puede irse en este período de pases porque después del Mundial sub 20 se unirá al plantel principal Randall Rodríguez para ser el tercer golero.

EFE

Randall Rodríguez, apuesta a futuro

Kevin Dawson, quien dejó Peñarol a fines del año pasado luego de seis temporadas, se desvinculó el miércoles de Deportivo Cali por falta de pagos y retorna a Uruguay.

Formalmente, salió a préstamo desde Peñarol por un año (hasta el 31 de diciembre) con una cláusula de renovación. Eso le abriría las puertas del retorno.

Foto: Leonardo Carreño.

Kevin Dawson no corre como retorno

Sin embargo, en Peñarol se entiende actualmente que no es una opción para reforzar el arco en estos momentos y que su ciclo ya se terminó el año pasado.

Por otra parte, el lateral Pedro Milans ha recibido sondeos desde el exterior, pero no existe sobre él ninguna oferta concreta.

Matías Arezo, el hombre que desvela a Peñarol

Leonardo Carreño

Arezo hizo 9 goles en el Apertura y 3 en la Sudamericana

Matías Arezo llegó a Peñarol el 24 de enero a préstamo de Granada hasta el 31 de diciembre.

Sin embargo, las partes insertaron en el contrato una cláusula de retorno para mitad de año, por lo que Peñarol depende de la voluntad de Granada.

A falta de dos fechas para que termine LaLiga 2 de España,. Granada es líder con 69 puntos, pero tiene a tiro a Las Palmas (68), Alavés y Eibar (67), Levante (66) y Albacete (63). Los dos primeros suben y los cuatro restantes juegan playoffs por el tercer ascenso.

Cuando Granada culmine su temporada decidirá qué hacer con el uruguayo y eso puede variar en función de si el equipo se queda en segunda o asciende. El 27 de mayo culmina la fase regular.

Peñarol enfocado en Millonarios

Peñarol entrenó el jueves en doble horario en Los Aromos y trabaja apuntando al partido con Millonarios que se jugará en El Campín de Bogotá el martes de la semana próxima a la hora 23.00 y que corresponde a la cuarta fecha del grupo F de la Copa Sudamericana.

"Va a ser un rival durísimo, como ya lo fue acá en el Campeón del Siglo, jugamos contra el factor de la altura también que es muy complicado, pero sabemos que es la última posibilidad que tenemos en la Copa para poder recuperarnos y encarar los últimos dos partidos de locales con alguna esperanza", dijeron a Referí desde la interna del plantel.

Abel Hernández, con un problema muscular en el posterior, además de su tendinitis aquiliana, y Kevin Méndez, con esguince de tobillo, trabajaron en forma diferenciada con la sanidad.

Alfredo Arias todavía tiene dudas si sumarlos a la lista de viajeros o esperarlos y darles más días de recuperación para que lleguen en condiciones de estar para el debut por el Torneo Intermedio.

Todavía quedan unos días para que siga el curso de sus recuperaciones. Los jugadores serán evaluados día a día y el fin de semana, Arias tomará la decisión.

Peñarol viajará el lunes en horas de la mañana rumbo a Bogotá.

También sigue su recuperación Sebastián Cristóforo, quien salió en el entretiempo del partido ante Racing y que se resintió en el calentamiento ante Wanderers por una molestia muscular. Sin embargo, su presencia en Colombia es altamente probable, por lo menos como integrante del plantel.