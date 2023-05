De Arruabarrena y Mele son los arqueros que busca Peñarol para que uno llegue en julio

Ignacio Ruglio, presidente de Peñarol, habló de los posibles refuerzos que pueden llegar al club y de la ausencia del club en el Comité Ejecutivo de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF).

Respecto a las versiones de que la vuelta del lateral campeón uruguayo, Maximiliano Olivera a los aurinegros, está complicada por un tema económico, el titular mirasol, dijo en el programa "Último al Arco" de Sport 890: "No es así. El representante de Maxi Olivera me dijo que la oferta para el mercado uruguayo le parece lógica y que le diera una semana y que el lunes que viene, me respondía".

Acerca del regreso de Brian Rodríguez sostuvo también que su representante le indicó "que debe terminar estas finales que tiene en México para evaluar qué jugadores quedaban en América. Seguimos negociando y si América no lo usaba, podía venir".

También sostuvo que el arquero Nicolás Vikonis no es el más cercano a Peñarol para el mercado que comienza.

"Está en una lista de cuatro o cinco, pero no es el que está más cerca. (Santiago) Mele, (Washington) Aguerre e (Ignacio) De Arruabarrena, están en la misma lista", aclaró.

Sobre la situación de Matías Arezo, quien tiene contrato hasta fin de año, pero se puede ir a mitad de temporada a Granada, el club dueño de su ficha, Ruglio indicó: "La semana que viene voy a saber más. Hay que ver su equipo que está definiendo si asciende o no y en base a cómo planifique la parte deportiva si lo deja otros seis meses o no, o si aparecen ofertas por otro lado. Arezo está muy bien en Peñarol y nosotros estamos muy contentos con él, y tiene contrato por todo el año".

Damián Suárez es otro de los nombres que maneja Peñarol para que juegue en el club desde julio, aunque "va de la mano con la salida de Pedro Milans. No lo vamos a traer para desvalorizar a Milans que lo está haciendo muy bien. Si él sale transferido de Peñarol, vamos a negociar por Damián".

Peñarol y el Ejecutivo

Peñarol estuvo en contra y no votó la reelección de Ignacio Alonso como presidente de la AUF. En ese contexto, la plancha ya está hecha y los aurinegros perderán su lugar en el próximo Comité Ejecutivo, perdiendo el lugar que dejará libre Gastón Tealdi.

"Nos hemos sentado muchas veces a charlar, nunca encontramos un camino en el que realmente el Ejecutivo nos dijera cómo quería que entráramos. Sí tuvimos muchas instancias de diálogo y ojalá que las volvamos a tener porque estoy convencido que sería una mancha enorme para el fútbol uruguayo que Peñarol no integrara el Ejecutivo de la AUF, cuando Peñarol no hizo nada. Lo único que demostró es su malestar y sus diferencias con un Ejecutivo y con una forma que tiene hoy la AUF que siempre hemos argumentado", sostuvo.

Acerca del actual preconflicto de la Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales, también habló e ironizó.

"Capaz que porque están en preconflicto, le sacan el lugar que tienen en el Ejecutivo. Porque yo tuve un preconflicto con ellos y me quedé sin el lugar. Espero que tomen la misma línea. Que todo el que disiente con ellos, salga. Porque si no, entonces es solo con Peñarol", expresó Ruglio..