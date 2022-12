Quinquenio en mujeres y tetra en varones: el exitoso modelo del fútbol sala de Peñarol

Peñarol se consagró el domingo campeón de los Campeonatos Uruguayos de fútbol sala en las ramas femenina y masculina ampliando un exitoso ciclo iniciado en 2018 y que apunta a elevar la vara en el 2023.

Las mujeres, dirigidas por Andrés Izquierdo, le ganaron en Las Piedras la final del torne 3-2 a Nacional, comandado por Jorge Seré. Los goles fueron de Mariana Crócano, Shamila González y la venezolana Mariángela Magdaleno. Cinco títulos seguidos en el fútbol sala representan un logro sin precedentes en el fútbol sala uruguayo.

Los hombres, bajo las órdenes del argentino Ignacio Cabral, superaron 5-3 a Boston River y lograron un tetracampeonato, también inédito entre los varones. Los goles fueron obra de Alejandro Aunchayna, Juan Custodio, Ignacio Salgués, Brandon Díaz y del goleador histórico del club, Nicolás Ordoqui.

Presidente del fútbol sala desde 2018, actual vice y presidente de la Comisión de Deportes del cada vez más Club Atlético Peñarol, Víctor Bedrossian contó a Referí el histórico proceso que atraviesa el aurinegro en este deporte.

"En 2018 cuando un nuevo grupo comenzó a hacerse cargo del fútbol sala nos encontramos con una situación donde el equipo llevaba cuatro años sin ser campeón, que las juveniles no estaban del todo explotadas y no estaban conformadas todas las categorías, que no había femenino y que no existía un clima ideal para el desarrollo del deporte. Por eso nos trazamos varios objetivos: empezar a trabajar las formativas, competir en todas las categorías y reestructurar el plantel principal y si bien en el 2018 no fuimos campeones, esa fue la base del equipo que después empezó a ser campeón", contó Bedrossian.

@FutbolSalaCAP

El femenino de Peñarol: quinquenio

"En 2018 vino un grupo femenino bastante armado desde otro club (Río Negro City, tricampeón en 2014, 2015 y 2016) y vieron con buenos ojos competir por Peñarol y fuimos campeones en el inicio del quinquenio. Año a año fuimos mejorando con herramientas de trabajo, gimnasio para entrenar, y tuvimos el debut en la Copa Libertadores femenina donde llegamos a semifinales", agregó.

En 2018, en masculino, el técnico era Gonzalo Fresía al igual en femenino. Al año siguiente se hizo cargo del plantel Andrés Izquierdo en femenino y en varones Gustavo Sánchez que logró el campeonato Uruguayo. "Año a año se intentaron mejorar las estructuras de trabajo, sumar nutrición, modificar escenarios para llevarlos a 40 por 20 metros porque muchas veces se entrenaban en canchas más chicas", recordó el dirigente.

En 2020 empezó dirigiendo Gustavo Sánchez y tras el parate por la pandemia terminó al mando Hernán Basile que también ganó el torneo de 2021. El cuarto año, este 2022, lo ganó Ignacio Cabral, otro DT argentino.

"Durante todos estos años vimos que el gran debe que tenía Peñarol estaba a nivel de infraestructura porque con cuatro categorías vas paseando por diferentes gimnasios para poder entrenar y si bien está el Palacio Peñarol este no tiene las medidas con las que se juega este deporte. Por eso alquilamos gimnasios de otras instituciones para practicar y jugar", afirmó Bedrossian.

Un polideportivo de Peñarol para 2023

Por esta carencia que tiene el club, surgió la posibilidad de tener el Polideportivo propio en la Ciudad Deportiva proyectada desde hace unos años en las afueras del Campeón del Siglo y cuya construcción se puso en marcha recientemente bajo la administración de Ignacio Ruglio.

En octubre, se le planteó al consejo directivo adelantar esa construcción y no dejarlo para la última fase del proyecto y recientemente se le dio el visto bueno. Se estima que en junio de 2023 la obra pueda quedar construida.

En azul el lugar donde estará el polideportivo

"De esto ya se había hablado cuando Jorge Barrera era el presidente, pero en su momento eso quedó en stand by. Ahora que se empezaron las obras, resurgió el tema y ya tiene el OK del consejo directivo y se estima que para mediados del año que viene ya estaría pronto el gimnasio que le va a dar facilidades al fútbol sala y a otras disciplinas".

"Cuando asumió Ruglio me pidió para reunirnos y ver cómo manejar el fútbol sala. Ahí le sugerí el nombre de Marcelo Solomita que si bien no era una persona de este deporte tenía una capacidad de laburo tremenda y podía sumarle mucho a la disciplina. Me siento muy identificado con él porque es un todoterreno, agarra todos los temas y los resuelve, es el tipo de dirigentes que se necesitan en el club para poder transformarlo. Además de él hay una gran cantidad de gente trabajando en el club: Héctor, Martín y dirigentes de la vieja guardia como Carlos Silva, Mario Pizzorno y Daniel Morales; cada uno colaborando de su lugar, todos en el mismo barco", destacó Bedrossian.

"Hoy el club tiene asignado un presupuesto justo para la disciplina, no necesita que una sola persona banque el deporte como pasó en años anteriores, el club le asignó un presupuesto que es el 90% de lo que hoy lleva la disciplina, también hay aportes personales pero ese sustento es clave para desarrollar la disciplina y mantenerla en el tiempo", agregó.

@FutbolSalaCAP

El masculino de Peñarol: tetracampeón

Cuartofinalista en 2021 por primera vez para un equipo uruguayo con el formato actual de Copa Libertadores e histórico finalista este año en una campaña espectacular, Peñarol apuesta fuerte por el 2023.

"El gran objetivo es lograr el quinquenio de oro que tantos nos ilusiona en hombres. Esta es la primera vez que en la rama masculina un equipo gana un tetracampeonato. Después de haber hecho una gran Copa Libertadores el objetivo será ir por esa copa, aunque va a ser distinta y mucho más fuerte con presencia de dos equipos brasileños, pero también nos ilusiona mucho. En el femenino intentaremos lograr el sexenio y trabajar fuerte para poder lograr para tener sub 20 femenino que es el gran debe que tenemos, formar para que las generaciones que vayan quedando estén preparados para seguir esta racha histórica", concluyó el dirigente.