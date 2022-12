Leonardo Ramos: "No sé si volver a Peñarol fue mi mejor determinación"

Leonardo Ramos, el exentrenador de Peñarol, quien fue cesado luego de quedar eliminado de las semifinales de la Copa AUF Uruguay tras perder con La Luz -recientemente ascendido a Primera- en la definición por penales, habló este domingo de lo que fue su salida del club.

"Se dijeron cosas falsas sobre el equipo, nuestro trabajo y mi salida", comenzó diciendo el ex DT carbonero en el programa Punto Penal de canal 10.

"Cuando comenzaron los rumores sobre mi salida, le dije al profe: 'Preparate porque nos echan'. Porque conozco lo que es Peñarol y una vez que existe un rumor sobre un técnico, normalmente se cumple", agregó.

Ramos expresó que "el club se había portado muy bien conmigo y quería volver. Después, con lo que sucedió, no sé si fue mi mejor determinación. No pensé que iba a estar tan poco tiempo".

Diego Battiste

Ramos y Ruglio en la presentación como técnico de Peñarol

Habló de su amistad con el presidente Ignacio Ruglio. "Lo apoyé en momentos complicados de su vida y tengo amistad". No obstante sostuvo: "Con Juan Pedro (Damiani) tuve mejor comunicación que con Ruglio".

Para Ramos, "Peñarol tiene un buen plantel, no sé si el idóneo para el momento que se vivía. El 70% son jóvenes, y el momento de Peñarol, los sobrepasó".

El ex DT también habló de la situación de Walter Gargano, quien tuvo un muy mal 2022.

"A Gargano no lo veía como lo había visto años atrás y se lo dije. Todos hemos cambiado en los últimos años, capaz que yo soy más cascarrabias".

Diego Battiste

Walter Gargano jugando un clásico en el Gran Parque Central

También admitió que "el cambio de camiseta de Gargano (con Luis Suárez en el clásico del Gran Parque Central) nunca influyó en mis decisiones. No lo veía óptimo para jugar",insistió.

Habló de la importancia de Suárez en aquel partido: "No tocó muchas pelotas durante el partido. La que tuvo nos lastimó".

También expresó lo que había sido la contratación del ecuatoriano Billy Arce antes de que él llegara a la dirección técnica.

"El Billy Arce que vi acá no era el mismo de Ecuador. No se adaptó al grupo ni al medio", sentenció.

Camilo dos Santos

Ramos admitió que no sabe si fue el mejor momento para volver a Peñarol

Sobre el bajo rendimiento de Brian Lozano, indicó: “Me expresó que no estaba bien para jugar. Nunca me había pasado con un jugador. No se encontraba bien anímicamente por problemas personales y quizás sintió que debía ser el líder de este momento”.

Habló de la salida de Kevin Dawson del club. "Yo lo llevé a Peñarol y fue un fenómeno. Elegido el mejor arquero del año, la valla menos vencida, pero el fútbol es así, son resultados. Y ahora se va. Si me tocaba seguir, Thiago Cardozo iba a ser el golero titular y por incidencia tenía chances de ser capitán".

"Al Indio Olivera, Peñarol tiene que hacerle un monumento"

"El Indio Olivera es la mejor contratación de Ruglio. Peñarol tiene que hacerle un monumento. Sin que yo fuera hincha del club, el Indio era mi ídolo porque le pegaba a todos. Tan gran tipo es, que un día se fue a sentar en el ómnibus que nos llevaba al estadio y había un lugar libre, entonces me pidió permiso. ¡Como no te vas a poder sentar!", comentó entre risas.

Leonardo Carreño

El Indio Olivera es un icono en la historia de Peñarol

Y volvió a contar una anécdota de la leyenda carbonera: "Otro día llegó tarde a la práctica. Él vive en Salinas y hubo un problema en la ruta, por lo que llegó más tarde. Me vino a pedir disculpas. 'No pasa nada, Indio. Hacé lo que quieras acá. Sos el dueño'".

"Insisto en que no es gigante, es inmenso. Peñarol tiene que hacerle un monumento por lo que significó en la historia del club", dijo.

Ramos añadió: "No pude ganar seguido. Eso siempre te ayuda muchísimo, y fue un gran problema".

Diego Battiste

Admitió que habló "con Camilo Mayada, tenía ganas de venir a Peñarol, con Lucas Hernández, que seguramente vendrá ahora y me interesaba el Pato (Carlos) Sánchez".

Consultado por Alfredo Arias, el nuevo entrenador contratado y oficializado el pasado viernes, dijo que "es de un paladar distinto al de Peñarol, no sé cómo le va a ir".