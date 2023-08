Rafa Villanueva al borde de las lágrimas en su regreso a 13a0: "Es mi casa, me voy a emocionar"

"Emocionado de volver a casa o mejor dicho, a mi escuela", escribió Rafael Villanueva en su cuenta de Twitter este lunes cuando se anunció que sería el invitado del programa deportivo 13a0 al día siguiente. El comunicador volvió al programa conducido por Ricardo "Profe" Piñeyrúa del que formó parte del plantel durante años.

El programa radial, que actualmente se emite por Del Sol FM, está cumpliendo 30 años al aire y como parte de la celebración invitan a viejos integrantes del programa.

Después de conversar sobre la experiencia de Villanueva en el programa, compartir anécdotas de la cobertura periodística, los móviles desde el Estadio Centenario e incluso una tensa nota de 2004 con Eugenio Figueredo sobre la continuidad de Juan Ramón Carrasco. "Escuchame una cosa, pibe: no te hagas el inteligente conmigo", le dijo el entonces presidente de la AUF. "Fue un momento sublime", recordó el cronista.

"¿Pasaste bien?", le preguntó Piñeyrúa cuando llegaba el final del programa de este martes. "Es mi casa, me voy a emocionar", respondió Villanueva con la voz temblorosa y aprovechó los últimos segundos de la emisión para agradecerle al conductor por los años de trabajo compartido.

"Sabés que soy un llorón, pero igual no quería dejar pasar la oportunidad. Sé que se me van a caer algunas lágrimas, pero me parece que es una muy buena oportunidad para darte las gracias, Profe. Sos un mojón en mi vida", dijo Villanueva. A lo que Piñeyrúa agregó: "Me vas a hacer llorar a mí también".

"Por muchas cosas, en lo profesional ni que hablar y en lo personal. Me enseñaste muchas cosas. Vos me aumentaste el sueldo sin que yo te lo pidiera. Eso habla de una valorización del trabajo de un pendejo que recién arrancaba. Esas cosas no se olvidan", continuó.

Villanueva entonces se explayó sobre las enseñanzas que adquirió trabajando en el programa deportivo.

"Me enseñaste a trabajar con total libertad. Me enseñaste a no tener miedo a equivocarme. Me abriste las puertas de tu casa, tenía regalo de Navidad. Y no solo me enseñaste a trabajar en libertad, sino que me enseñaste lo que era la libertad. Me acuerdo que un día en el Capurro me dijiste 'la libertad es la ausencia de necesidad'. Me enseñaste muchas cosas. No tenés ni idea. Así que gracias".

"Gracias a vos. Y nos vamos porque esto no lo podemos seguir así", respondió Piñeyrúa emocionado.