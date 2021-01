Recoba: su nuevo rol como asistente, la final y los consejos a los jóvenes que ahora dirige

“El Chino” Álvaro Recoba tendrá este jueves su debut como asistente técnico de Nacional en la final del Torneo Intermedio que los tricolores jugarán ante Wanderers desde las 20:00 en el Estadio Centenario.

El exfutbolista que se sumó al cuerpo técnico de Jorge Giordano para este año, no podrá estar a nivel de campo de juego durante el encuentro, debido a que debe revalidar unas materias de su curso de entrenador, pero sí podrá aportar sus conocimientos en el vestuario y de la platea de un estadio que no tendrá público al ser un juego a puertas cerradas.

“Lo primero, al ser una final, es que hay que ganarla”, dijo el Chino este miércoles en conferencia de prensa, la primera que dio desde que asumió en su nuevo cargo, al hablar de la definición ante los bohemios.

“No hay diferencia entre una final por una cosa o por otra. El jugador que está en Nacional sabe que las finales las tiene que ganar”, agregó el asistente técnico, quien valoró que la victoria brinda la posibilidad de clasificar a la Supercopa Uruguaya.

Nacional

“Hay que ganar”, repitió Recoba. “No me imagino que el equipo nuestro pueda diferenciar entre una final u otra, dependiendo de lo que haya en juego”.

El Chino también contó sus sensaciones de volver al club y de lo que considera que pueda aportarle a los futbolistas y al cuero técnico de Giordano.

“Me considero un jugador que tuvo la suerte de estar en el club, no de ser ídolo, sí de ser un referente de los últimos años. Eso me pone feliz, antes que nada”, señaló.

Sobre lo que puede aportar, manifestó: “Creo que he tenido la suerte de correr atrás de una pelota desde los cuatro años. A partir de los 17 y hasta los 39, fui profesional, son 22 años. Creo que he recibido las cosas buenas que me ha dejado el fútbol. Partiendo de ese punto de vista, y sobre todo viendo estos primeros días de entrenamiento, creo que tengo la posibilidad de aportar mucho”.

Camilo dos Santos

El exfutbolista recordó que hace menos de una semana que está en Los Céspedes, pero dijo que se siente con “la autoridad”, por sus años como jugador, “para poder dar los primeros consejos”.

Las charlas con los juveniles

Recoba también contó cómo han sido sus contactos con los más jóvenes del plantel tricolor, que en el arranque de este 2021 y por las 12 bajas que hubo a fin de año, son la mayoría en el grupo.

Nacional

“Hay que darles consejos, ideas, que vivan de esto”, comentó. “Yo fui joven también, el joven de por sí se dispersa mucho más. Pero al mismo tiempo ese joven se tiene que dar cuenta que es un privilegiado, por ser uno de los 25 jóvenes de todo el país que están en Nacional. Eso lo tiene que valorar”.

Agregó que todo depende de los jugadores. “Uno puede tirarles cosas, decirles, prepararlos para todo lo que se viene, pero al final de cuentas creo que depende mucho de ellos, de las ganas que tengan de aprender, de salir adelante, de decir dentro de muchos años: ‘yo tuve la suerte de ayudar a mi familia’”.

“Yo en eso puedo hacer hincapié, porque hoy con 44 miro para atrás, y el fútbol me dio esa posibilidad. Primero de ganar dinero con algo que era un hobby. Y segundo de ayudar a la gente que rodea, eso es fundamental”, comentó.

Nicolás Garrido

En sus primeros entrenamientos en Los Céspedes, el Chino dijo que unos cuantos juveniles lo han sorprendido por sus buenas condiciones.

“Me los guardo para mí”, dijo, y prefirió no dar nombres. “Ya de por sí es obvio que uno por las características que tiene, se fija más en los mediocampistas y atacantes. Pero realmente de los jóvenes que hay, me han sorprendido muchos”, dijo el volante, quien reconoció que seguramente los que ya estaban en el club no se asombren por el nivel de los juveniles, ya que por algo ya trabajan con el plantel principal.

“Nosotros tenemos que darles las armas a ellos, todos los conocimientos que podamos tener, para que se mantengan, porque hay muchos que tienen edad de Cuarta todavía”, destacó.