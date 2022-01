Récord de ventas de Thermomix en Uruguay en 2021: ¿qué otros dispositivos parecidos hay?

Florencia Nobelasco - Especial para Cromo

Cocinar rico y variado es quizá una de las tareas del hogar que más tiempo requiere. Para aquellos que quieren simplificar esa labor y contar con ayuda extra, existen algunos electrodomésticos que les serán de utilidad. Estos productos han ganado su lugar en el mercado local, destacando un robot de cocina Thermomix TM6.

Uruguay batió el récord mundial de ventas de 1.000 robots de cocina en menor tiempo tras la apertura del primer local. Fueron 12 los meses necesarios para mejorar la marca que hasta el 2020 pertenecía a Argentina, que necesitó de 16 meses para conseguir este resultado en 2018.

A continuación una guía de productos para la cocina que van desde los US$ 80 a los más de US$ 2.000 para aquellos usuarios que desean tener una cocina inteligente que les permita ahorrar energía, tiempo y espacio, hacer la lista de compras, preparar la cena en un clic y tener el café pronto antes de levantarse.

Thermomix y sus competidoras

Thermomix llegó a Uruguay en 2019 pero fue en 2020 debido a la pandemia y el auge de la cocina casera que alcanzó un récord de ventas, según informó la compañía en un comunicado al que accedió Cromo. Además, desde la firma explicaron que fue “clave” para este resultado el hecho de que sumaron “gran cantidad de agentes de venta en muy poco tiempo”. Son más de 130.

En 2021 se negociaron 1.183 aparatos. Desde que operan en Uruguay han logrado facturar US$ 929.279.

Este dispositivo inteligente cuenta con conectividad wifi, balanza incorporada, cocción guiada a través de su pantalla táctil con una amplia variedad de recetas y diferentes funciones que reemplazan una gran cantidad de electrodomésticos y utensilios de cocina: temporizador, picadora, rallador, amasadora, yogurtera, hervidor, molinillo de café y especias, exprimidor, licuadora, mortero, batidora, procesador de alimentos y báscula.

Thermomix

La Thermomix trae balanza incorporada

En este robot de cocina, que cuesta US$ 2.030 en Uruguay, puede realizarse desde helado hasta carnes. Cuenta con diferentes tipos de cocción, algunos de los más relevantes son la cocina a alta temperatura, al vacío, cocción lenta y fermentación.

Su función especial es no ensuciar ollas ni sartenes. El robot hace todo. Lo único que hay que hacer es colocarle los ingredientes y apretar los botones que emplearán la cocción necesaria a tus productos.

Alternativas a Thermomix

Existen otras alternativas para quienes deseen tener prestaciones similares a un costo más bajo.

El robot de cocina Mambo 9590 de la marca Cecotec también reemplaza diferentes instrumentos de cocina. Incluye balanza integrada, permite picar, licuar, moler, rallar, amasar y batir. Puede cocinar a baja temperatura, al vapor, a baño maría, sofreír y por su precisión grado a grado permite cocción lenta y fermentación. Incluye un recetario y su costo es de US$ 899 en el mercado local.

Cecotec El robot de cocina Mambo 9590 de la marca Cecotec tiene prestaciones similares a la Thermomix

Estos aparatos permiten al usuario evitar las tareas de cocina ya que hacen el trabajo completo. Además, las piezas son aptas para lavavajillas por lo que eximen al consumidor de ese quehacer.

Hay otros electrodomésticos que permiten que cocinar sea una tarea más sencilla a pesar de no ser tan completos como los anteriores. La olla multifunción Biocerámica Oster 5 en 1 no tiene otra función adicional a la de cocinar alimentos pero cuenta con cinco modos de cocción: sofreír, cocción lenta, asar, hornear y cocinar al vapor. Permite realizar desde panes y tortas hasta comidas de olla y carnes. Cuenta con una pantalla para ver las opciones y chequear el avance del proceso de cocinado. Tiene un costo de US$ 365 en el mercado local.

Oster

La olla Oster 5 en 1 permite diferentes tipos de cocción, desde panes hasta carnes

Las ollas a presión son muy útiles pero no todos se animan a utilizarlas. Actualmente existen ollas a presión eléctricas que son muy seguras de utilizar que permiten cocción a presión, lenta y otras funciones. Midea, por ejemplo, tiene una multifunción que ofrece ocho menús predeterminados.

Otra opción que se ha puesto de moda el último año en canales de cocina de Tik Tok, Instagram y YouTube es la Placa de Inducción Inteligente. La Xiaomi Mija AMV tiene como principal ventaja que cuenta con un control preciso de temperatura, es portátil para que pueda trasladarse fácilmente, calienta rápido y es de un tamaño estándar para ollas y sartenes habituales. Trae modos de cocción prefijados como al vapor, fuego lento, baja temperatura, saltear y freír. Puede controlarse desde el celular a través de la app Mi Home de Xiaomi que permite programarla para que cocine aun sin estar presentes en el hogar, manejar la temperatura y el tiempo de cocción entre otras funciones. Este electrodoméstico tiene un costo de US$ 100 en el mercado local.

Para los fanáticos del arroz existen las arroceras eléctricas que son capaces de cocinar hasta 15 tazas de este grano a la vez. La arrocera Moulinex también funciona como vaporizador de alimentos. Cuenta con sistema automático de mantenimiento de calor y sistema de cocción automático. Tiene un costo de US$ 80 en el mercado local.

Otros electrodomésticos inteligentes

Para los amantes del café, existen las cafeteras automáticas que realizan una gran variedad: espresso, lungo, americano, cappuccino, latte y macchiato entre otros. Además preparan leche con espuma, calentar agua y leche. Una de ellas es la cafetera Hipresso, tiene una pantalla para seleccionar el tipo de café a preparar, los granos de café pueden molerse desde polvo ultra fino hasta molienda gruesa. Cuenta con un sistema de detección automática de nivel de aguas que generará una alarma automática para avisar de su escasez. También tiene un sistema de limpieza automática y los componentes extraíbles son aptos para lavavajillas. Su costo es de US$ 1.300.

El horno es una pieza clave en la cocina de cada hogar. Actualmente, se pueden comprar algunos que cuentan con sensores de cocción, medición de temperatura, asistente de cocina y autolimpieza. Permiten descongelar, precalentar y mantener caliente además de las tradicionales funciones cocina con calor superior e inferior y grill.

También los hay con pantalla touch integrada a la puerta como el Candy Watch-Touch/E, que incluye tutoriales de platos para seguir paso a paso, crear y guardar en la biblioteca digital personal recetas que el usuario desee. Tiene cámara integrada en la puerta para ver el proceso de cocción sin tener que abrir la puerta del horno. Puede controlarse mediante wifi utilizando la app Candy simply-Fi desde el celular. Su costo en Uruguay es de US$ 2.450.

Candy

El horno de cocina Candy incluye pantalla y conexión WiFi

Samsung Family Hub es la línea de heladeras inteligentes de la empresa surcoreana. Este electrodoméstico destaca por tener una pantalla táctil que cuenta con múltiples funciones, desde la aplicación notas que recuerda a la del celular Samsung Galaxy Note, hasta un administrador del refrigerador para conocer la temperatura interna, si está haciendo hielo, si los filtros están limpios entre otros. Además puede vincularse con cualquier otro dispositivo Samsung que cuente con función SmartThings. Por ejemplo, el usuario podrá poner en la pantalla de la heladera lo que se está viendo en la televisión.

Samsung Las heladeras Samsung Family Hub permiten una variedad de funcionalidades debido a su pantalla incorporada

También cuenta con servicios de aplicaciones como Rappi o Pedidos Ya para hacer compras de comida, Uber para solicitar viajes, Spotify para escuchar música y navegador de internet. Tiene la función lista de compras y también cuenta con una agenda que registra el vencimiento de los alimentos y alerta al usuario cuando algo está por vencerse. Además cuenta con cámara interior que permitirá ver lo que hay dentro sin necesidad de abrirla. Al estar conectada al celular podrá verse esta información mientras se está en el supermercado. No está disponible en Uruguay y por ahora no tienen planes de importarla. Su precio en Estados Unidos está entre US$ 2.100 y US$ 9.700 dependiendo del modelo.