Récord de ventas para "Now and then", la nueva canción de los Beatles

Los Beatles recuperaron la posición privilegiada en las listas musicales del Reino Unido este viernes con su tema "Now and Then", estableciendo varios récords y consolidándose como el grupo con el lapso más extenso entre su primer y último sencillo en alcanzar el número uno.

Anunciada como la última composición de los Beatles, "Now And Then" presenta la voz de John Lennon y utiliza inteligencia artificial en su producción. Además, incluye segmentos grabados por los miembros supervivientes Paul McCartney y Ringo Starr, así como contribuciones del fallecido George Harrison.

Este logro marca el decimoctavo número 1 para el grupo en el Reino Unido, devolviendo a The Beatles al pináculo de la Official Singles Chart, exactamente 60 años después de su primer número 1 con "From Me to You". También amplía el ya impresionante récord de los Beatles como el grupo británico con más números 1 en la historia de las listas oficiales. En un comunicado, McCartney expresó su asombro, diciendo: "Es alucinante. Me ha dejado alucinado. También es un momento muy emotivo para mí. Me encanta".

La canción se convierte en el sencillo más vendido en Gran Bretaña en lo que va del año, con 48.600 ventas físicas y de descargas en la primera semana, según la Official Charts Company. Además, ostenta el título de ser el sencillo de vinilo de más rápido venta en el Reino Unido en lo que va del siglo, con más de 19.400 copias vendidas, y se posiciona como la canción de los Beatles más escuchada en streaming en una semana, con 5.03 millones de streams.

El grupo establece otro récord al pasar 54 años entre sencillos número 1, convirtiéndose en la banda de más edad en lograr un número 1 en el Reino Unido, según la Official Charts Company, considerando que McCartney tiene 81 años y Starr 83.

"La Beatlemanía ha resurgido esta semana", afirmó Martin Talbot, director ejecutivo de la Official Charts Company. "El retorno de John, Paul, George y Ringo con el último sencillo de los Beatles (...) ha cimentado su leyenda al batir una serie de récords, subrayando así el extraordinario alcance de su atractivo a través de todas las generaciones".