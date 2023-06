“Recorte malicioso”: ¿Qué dijo el vice de Gremio sobre el video del presidente del club hablando de la prótesis de Luis Suárez?

Luego de las versiones de medios de Porto Alegre que afirman que el delantero uruguayo Luis Suárez se retiraría del fútbol debido a problemas en la rodilla derecha, Gremio, su club, desmintió este jueves esas informaciones.

El vicepresidente de Fútbol del 'tricolor gaúcho', Paulo Caleffi, aseguró en rueda de prensa que el goleador, de 36 años, nunca buscó a la directiva para anunciar que colgaría los botines, como indicaron varios medios brasileños desde el martes.

Suárez este jueves ante América MG

"Eso no existió", afirmó Caleffi en la sala de prensa de la Arena do Gremio, donde su equipo venció 3-1 a América Mineiro con un tanto de Suárez en un juego por la undécima jornada del Brasileirao.

Todo lo que dijo el vicepresidente de Gremio sobre Suárez

En la declaración ampliada de lo que dijo Caleffi se dan más detalles de la situación de Gremio y Luis Suárez.

“Primero, los contratos no se rescinden por causas físicas. Si el club y el jugador entienden el motivo de la rescisión, se acordará. Puedo asegurar a la afición que esta noticia de que Suárez buscó a la Directiva para indicar que se retiraba, no existe. Simplemente eso. No existió”, dijo.

“Esa conversación no existió, de la interrupción del contrato. Luis, como decía Renato (Potaluppi, DT del equipo), es un jugador con hambre. Así como se entrega en los partidos, es exactamente el Suárez de los entrenamientos. No mide potencias. Ya no es un chico, tiene 36 años, lleva situaciones de su pasado como atleta de alto rendimiento que es normal”, agregó el vice de Gremio.

Caleffi destacó que “un deportista de alto rendimiento vive con dolor”.

“Si llegó Suárez y dijo, voy a dejar de jugar por el dolor en alguna parte del cuerpo, no le dijo eso a nadie de la Directiva de Gremio, del departamento de fútbol o del presidente, nadie”, reiteró.

El video del presidente de Gremio en el que habla de la “artrosis” de Suárez

Ante el desmentido, Caleffi fue consultado en la conferencia de prensa por las declaraciones del video filtrado del presidente del club, Alberto Guerra, en el que dijo que quizás era necesario que Suárez llevara una prótesis de rodilla.

"El tema es grave, porque son muchas inyecciones, mucho medicamento... él va llegando al límite. Ahora, ¿cuándo es el límite? No lo sabemos", afirmó Guerra en declaraciones que recorrieron los portales deportivos del mundo.

Al respecto, Caleffi respaldó a Guerra y dijo que el video fue un “recorte malicioso”

“El video es un recorte, no sigue el diálogo inicial que se buscaba tener, esto claramente sucede”, dijo. “El presidente es inducido a hablar sobre la situación, en ningún momento menciona el caso específico del tema Suárez. Alguien habla claro, no tenemos la percepción del audio para saber lo que ponderaba esa persona”, agregó.

🗣️ Paulo Caleffi, vice de futebol do Grêmio, sobre o vídeo em que o presidente Alberto Guerra fala sobre Suárez. pic.twitter.com/TlB9Wmoffx — Guaíba Esporte (@GuaibaEsporte) June 23, 2023

Luego, Caleffi dio más detalles sobre la situación de Suárez.

“La artrosis puede ser grave, que puede llevar a una prótesis, vivir con dolor, pero no conocemos el límite. Es desconocido. Esto no está pautado por la Directiva de Gremio. Suárez tiene un seguimiento diario, no es algo que le haga tener un tratamiento diferente, mantiene una rutina por eso que dije, por su historial como jugador y lamentablemente por su edad”, agregó.

“(Suárez) Tiene una relación más desgastante con el dolor que un deportista de 20 años. Este es el escenario que hay que aclarar. Se indujo al presidente a hablar de una situación y se hizo un recorte malicioso. No sabemos quién pregunta, quién lo hace y por qué buscó exponer la imagen del presidente”, concluyó.