Red social Reddit debutó en Wall Street y sus acciones aumentaron hasta 70%

La red social Reddit, una empresa con casi 20 años de existencia y repleta de foros de todo tipo, observó este jueves cómo sus acciones aumentaron un 70% en su debut en Wall Street, marcando la primera salida a bolsa de una gran empresa de medios sociales desde 2019.



Sus acciones abrieron a US$ 47 y alcanzaron un máximo de US$ 57,80 a primera hora de la tarde del jueves, lo que supone una suba del 70 % desde su precio inicial de oferta (US$ 34). En su punto álgido, la compañía tenía una capitalización bursátil de unos US$ 10.900 millones.



Con la oferta, Reddit -que cotiza en la bolsa bajo las siglas "RDDT"- y sus accionistas vendedores recaudaron unos US$ 750 millones, y la compañía recogió alrededor de US$ 519 millones, según CNBC.



Al precio de su salida a bolsa, Reddit se valoró en unos US$ 6.500 millones, lo que supone un recorte de la valoración de la empresa en el mercado de US$ 10.000 millones con respecto a 2021, un año de auge para la industria tecnológica.

Pixabay



Media hora después de empezar a cotizar, los valores de la empresa bajaron a US$ 48,64, lo que se tradujo en una capitalización de unos US$ 7.900 millones y un aumento de las acciones de 43%.



La plataforma reservó el 8% de las acciones de su oferta para usuarios de Reddit que han realizado una cantidad significativa de "acciones de moderador" o que tienen altas puntuaciones de "karma" (una medida del compromiso de la comunidad con sus publicaciones), así como para algunos miembros de la empresa y sus amigos y familiares.



Los fondos obtenidos de su salida a bolsa podrían ayudar a Reddit a invertir en áreas clave como la creación de nuevas fuentes de ingresos; ahora, la compañía intenta ganarse un hueco como proveedor de datos para la creciente industria de la inteligencia artificial.



Recientemente, la compañía firmó un acuerdo de licencia de datos con Google, valorado según los medios especialistas en unos US$ 60 millones al año, para ayudar a entrenar los modelos de inteligencia artificial del gigante tecnológico en las conversaciones de los foros.



Reddit dispone de 60.000 moderadores activos diarios que organizan foros de texto divididos por diferentes temas de interés, llamados "subreddits", sobre temas de todo tipo. Actualmente, cuenta con 73 millones de usuarios diarios.



Los actuales accionistas vendieron un total de 6,7 millones de acciones en la oferta pública inicial.



Reddit registró una pérdida neta de US$ 90,8 millones el año pasado, una mejora con respecto a 2022, cuando su déficit fue de US$ 158,6 millones.



A diferencia de otras redes sociales, la mayoría de los usuarios de Reddit no usan ni su nombre ni foto, sino avatares y seudónimos. Tampoco suelen compartir información personal, lo que hace menos apetecible anunciarse en los foros para los anunciantes.



Históricamente, Reddit ha tenido una actitud laxa hacia la moderación de contenidos, lo que ha hecho que fluctuaran por los foros contenidos de odio y pornográficos, otro aspecto negativo para los anunciantes.



Otras redes sociales que también han salido a bolsa fueron Meta (entonces Facebook) en 2012; un año más tarde, X (entonces Twitter) en 2013, aunque cuando Elon Musk la compró la retiró de la bolsa; en 2015 Match, la empresa matriz de Tinder; en 2017, Snap (antes Snapchat); y en 2019, Pinterest. Media hora después de empezar a cotizar, los valores de la empresa bajaron a US$ 48,64, lo que se tradujo en una capitalización de unos US$ 7.900 millones y un aumento de las acciones de 43%.La plataforma reservó el 8% de las acciones de su oferta para usuarios de Reddit que han realizado una cantidad significativa de "acciones de moderador" o que tienen, así como para algunos miembros de la empresa y sus amigos y familiares.Los fondos obtenidos de su salida a bolsa podrían ayudar a Reddit a invertir en áreas clave como la creación de nuevas fuentes de ingresos; ahora,Recientemente,, valorado según los medios especialistas en unos US$ 60 millones al año, para ayudar a entrenar los modelos de inteligencia artificial del gigante tecnológico en las conversaciones de los foros.Reddit dispone de 60.000 moderadores activos diarios que organizan foros de texto divididos por diferentes temas de interés, llamados "subreddits", sobre temas de todo tipo. Actualmente, cuenta con 73 millones de usuarios diarios.Los actuales accionistas vendieron un total de 6,7 millones de acciones en la oferta pública inicial.Reddit registró una pérdida neta de US$ 90,8 millones el año pasado, una mejora con respecto a 2022, cuando su déficit fue de US$ 158,6 millones.A diferencia de otras redes sociales, la mayoría de los usuarios de Reddit no usan ni su nombre ni foto, sino avatares y seudónimos. Tampoco suelen compartir información personal, lo que hace menos apetecible anunciarse en los foros para los anunciantes.Históricamente, Reddit ha tenido una actitud laxa hacia la moderación de contenidos, lo que ha hecho que fluctuaran por los foros contenidos de odio y pornográficos, otro aspecto negativo para los anunciantes.Otras redes sociales que también han salido a bolsa fueron(entonces Facebook) en 2012; un año más tarde, X (entonces Twitter) en 2013, aunque cuandola compró la retiró de la bolsa; en 2015 Match, la empresa matriz de Tinder; en 2017, Snap (antes Snapchat); y en 2019, Pinterest. EFE