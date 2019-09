Refugio del Mides cambia a modalidad nocturna y cinco personas quedarán sin hogar

El Ministerio de Desarrollo Social (Mides) cambiará la modalidad de funcionamiento del refugio “La Heroica” en la ciudad de Paysandú y solo brindará alojamiento nocturno, dejando a cinco personas mayores con problemas de salud sin hogar a partir de octubre.

El cambio se produce luego de que el Mides llamó a licitación a otra organización civil para que administrara el hogar por las noches y no las 24 horas como lo viene haciendo hasta ahora. Este era el único refugio del Mides al norte de Río Negro con un total de 23 usuarios, entre ellos, mujeres víctimas de situación de violencia y personas y cinco personas mayores con problemas graves de salud y movilidad.

A partir de octubre, la ONG Factor Solidario suplirá a la Asociación Cristiana de Jóvenes (ACJ) -que administraba el refugio desde 2012- y pasará a tener un funcionamiento exclusivamente nocturno. El resto de los usuarios deberán abandonar el lugar durante el día, según confirmó a El Observador el director del Mides en el departamento de Paysandú, Carlos Damico.

Estela Muela, de 56 años, vivía en Colonia en la calle hasta que debió ser internada por diabetes. Allí, el médico que la atendió coordinó con el Mides y logró que fuera trasladada al refugio La Heroica. Llegó el 8 de julio y el lunes 16 de setiembre se enteró que tendría que abandonar el refugio durante el día.

“No me voy a quedar en este refugio porque no puedo estar 12 horas en la calle. Mi salud no me lo permite”, señaló Muela a El Observador. Hoy espera turno para operarse por una hernia de disco que le impide caminar y realizar esfuerzos físicos.

Además hay dos personas que tienen epilepsia y problemas de memoria, y el resto tiene problemas de presión y dificultades para trasladarse debido a intervenciones quirúrgicas recientes. Consultado sobre el tema, el director del Mides en Paysandú dijo a El Observador que "varios usuarios están vinculados al Partido Nacional y se sirven de ello para generar estos ruidos”.

Además, Damico sostuvo que “las personas con epilepsia están en condiciones de trabajar”. Y agregó: “Estas personas tienen vida, no creo que le venga bien estar todo el día encerrados”.

“Nadie vive en los refugios. Estas son soluciones transitorias para una situación concreta que es la situación de calle y lo que buscamos son alternativas para que se puedan integrar a la sociedad", añadió Damico.

El director afirmó que “no se hará ninguna excepción con las personas mayores” con problemas de salud.

Las mujeres víctimas de violencia doméstica

Debido a que la nueva administración en el refugio no aceptará menores de edad en sus instalaciones, seis de las ocho mujeres víctimas de violencia doméstica abandonaron el hogar del Mides para no perder la custodia ante el Instituto del Niño y el Adolescente en Uruguay (INAU). En la actualidad solo quedan dos: Patricia Muriera y otra mujer que prefirió no dar su nombre.

Muriera tiene 27 años y cinco hijos. Por disposición a la Justicia, la expareja de Muriera vive en su casa con tobillera electrónica y ella fue enviada al refugio de La Heroica con sus hijos. La otra mujer debió entregar su hijo de un año a las autoridades del Inau ante la falta de opciones.

Según contaron fuentes del refugio a El Observador, una de las mujeres que abandonó el hogar del Mides volvió con la expareja de la que se había separado por episodios de violencia doméstica.

Consultado por las situaciones de estas mujeres, Damico negó que hayan sido ocho personas y aseguró que el refugio no estaba pensado para proteger a mujeres en situación de violencia doméstica. “Nunca fue para mujeres. Lo que sucedió fue que en un acuerdo interinstitucional logramos dar refugio a mujeres cuando el Poder Judicial lo ordenaba”, concluyó.