"No podemos llevar a nadie a un refugio a la fuerza sin orden judicial”, dice el Mides

"No podemos llevar a nadie a menos que haya una disposición judicial” que permita aplicar la ley de internación compulsiva de las personas en situación de calle, dijo este jueves la directora nacional de Protección Integral en Situaciones de Vulneración del Ministerio de Desarrollo Social, Eleonora Bianchi, en conferencia de prensa, luego de la muerte de una persona que vivía en la calle. Las autoridades esperan el resultado de la autopsia para confirmar si murió por hipotermia.

Ante la pregunta de los periodistas sobre si no resultaba suficiente la advertencia del Ministerio de Salud Pública para extremar las precauciones por las temperaturas extremas para que un juez entienda que una persona adicta, que puede estar inconsciente, muera en la calle, Bianchi respondió: “Nosotros intervenimos en el área fundamentalmente social y como acompañantes en la parte de salud. Entendemos que se hicieron importantes esfuerzos y que seguramente en todos los casos se puede continuar profundizando el trabajo, pero tampoco podemos forzar la ley vigente".

El cuidacoche de 59 años, adicto al alcohol y sin vínculos familiares, fue encontrado muerto esta mañana a unos metros de un refugio. El hombre estuvo alojado en dos refugios, en uno de los cuales permaneció alrededor de un año. Sin embargo, en enero de este año, decidió irse y no regresar. “Nos preocupaba mucho la situación, permanentemente nuestros equipos estaban vinculados con él”, comunicó Bianchi.

Aseguró que hubo un acompañamiento permanente para este hombre, tanto para su salud mental como física. “La calle no es el lugar para vivir; la forma digna de vivir es bajo un techo y no en la calle”, dijo.

Según la jerarca, los equipos del Mides recorren la ciudad durante el día y la noche, aconsejando a las personas en situación de calle para que se alojen en los refugios, pero muchos de ellos no quieren hacerlo.

Si una persona en situación de calle es revisada por médicos y dos de ellos determinan que no está en condiciones de decidir por sí misma, ya sea por problemas psicológicos o físicos, los médicos pueden presentar un informe ante la justicia, y el juez decide si aplicar o no la ley.

“¿Cree que no existió ninguna falla en este caso?”, preguntó un periodista a Bianchi. “Decir que no hay fallas no es posible cuando se trata de actividades humanas. Seguramente hay cosas para mejorar, eso no lo dudamos nunca. Creemos que dentro de lo posible se hicieron todas las actuaciones”, contestó Bianchi.

Además, afirmó que en casos de personas con adicciones el Mides les ofrece rehabilitación, pero que si el individuo no colabora no pueden obligarla a iniciar un tratamiento, tomar medicación e ir a los grupos de ayuda. El cuidacoche había comenzado un tratamiento, pero no lo finalizó. Alrededor del 40% de quienes ingresan a los refugios, tienen problemas de adicción, contó Bianchi.

Por último, la jerarca resaltó que poseen un sistema de emergencia por alertas de frío, por lo que se ampliaron los cupos en los refugios. Según había informado el Mides por medio de un comunicado, a partir del 15 de mayo y hasta el 31 de octubre de este año se ofrecerán 2.070 cupos, con la inclusión de 200 cupos de invierno. Para estos días tan fríos, las personas de la calle pueden ingresar a los comedores disponibles al medio día para alimentarse. Los comedores están habilitados durante todo el año, pero hay que inscribirse para poder ingresar en ellos, a excepción de estos casos de temperaturas tan bajas.

Los ciudadanos pueden llamar al 0800 87 98 para notificar sobre personas durmiendo en la calle.

Algunas de las recomendaciones del MSP para cuidarse del frío

- Lavar las manos con agua y jabón varias veces al día o utilizar alcohol en gel.

- Al estornudar o toser, tapar la boca y la nariz con el pliegue del codo.

- Usar pañuelos descartables.

- Ventilar los ambientes diariamente.

- Evitar el humo de cualquier tipo, especialmente el de tabaco.

- Evitar los cambios bruscos de temperatura.

- Usar abrigo adecuado y cubrir boca y oídos.

- Incrementar el consumo de bebidas calientes (caldo, mate, té, café).

- Recordar que el consumo de alcohol aumenta el riesgo de hipotermia ya que hace que el cuerpo pierda calor.