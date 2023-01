Rematador Ramos Mastalli: "En Uruguay la subasta judicial tiene todas las garantías"

El 2022 fue el año en el que volvieron los remates judiciales, ya que por ley sólo pueden realizarse de manera presencial. Superado el tiempo de pandemia con su consecuente cancelación de actividades que supuso una dura prueba ante la casi nula convocatoria para ese tipo de subastas, cerró "un año excelente”, afirmó el martillero Alfredo Ramos Mastalli, también secretario general de la Asociación Nacional de Rematadores, Tasadores y Corredores Inmobiliarios (Anrtci).

“Veníamos con dos años de pandemia, y no sabíamos cómo iba a arrancar 2022; había una incertidumbre muy grande en cuanto a los remates. Por suerte, desde el comienzo del año pasado se empezó destrabar remates judiciales de inmuebles y vehículos, que son sobre todo a lo que yo me dedico”, ahondó.

Ese “temor” dio paso a la seguridad, con el transcurso de los meses, de que iba a terminar en un año “muy bueno”. “Después del segundo semestre, se terminó de concretar lo que estaba pendiente en años anteriores a nivel judicial y lo que teníamos proyectado para ese”, mencionó Ramos Mastalli.

En relación a las subastas virtuales, dejó en claro que no pudieron aplicarse a ellas por un asunto legal. “Con la virtualidad no podemos hacer nada porque así lo dice la ley”, indicó. De todos modos, “el remate presencial tiene algo que el virtual no tiene. En el presencial ves al competidor, quien oferta, es cristalino, eficiente y seguro. En Uruguay la subasta judicial tiene todas las garantías”.

También había “incertidumbre” respecto a la respuesta del público. Algo que no defraudó y las subastas contaron con gran concurrencia. “El remate está vigente, cien por ciento; se notó la avidez por el remate luego de dos años parados. El público se volcó y en algunos remates tuvimos sala llena”, relató.

Ramos Mastalli ponderó, a su vez, los precios que han sido “muy buenos”. “Aparte hubo mucha oferta porque, justamente, se juntaron muchos remates”, dijo el martillero. “Los valores que se lograron son casi de mercado. Ya nadie se asusta por ir a un remate judicial. Se consiguen muy buenos negocios”, añadió.

Veinte remates oficiales

A nivel de la Asociación, la que integra desde hace un año y medio con el mandato de Pablo Ponce de León, se viene “cumpliendo metas a un ritmo impresionante”. La Anrtci “creció mucho” y ejemplo de ello han sido los convenios firmados con entes del Estado para realizar remates oficiales.

“El Estado toma el remate para ventas de bienes. Para el Estado es rápido, eficiente y cobra enseguida”, comentó Ramos Mastalli. “En el último semestre concretamos una veintena de remates a nivel oficial”, y ya para febrero están previstas “dos grandes subastas”, en Punta del Este y Montevideo.

El rematador dijo que nunca antes se había sumado a la directiva de la Anrtci, si bien su nombre había figurado en algunas comisiones. Subrayó que la asociación se encuentra “más fuerte que nunca”. “La fuerza que agarró en los últimos años es evidente, consolidada por un gran grupo de trabajo”, dijo. Y, en la misma tónica del año pasado, 2023 se presenta alentador: “Tenemos fijados una buena cantidad de remates para el primer trimestre”.