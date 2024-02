¿Rencor con Nacional? Salvador Ichazo rompió el silencio y con mucho profesionalismo explicó por qué se fue de los tricolores

El exarquero de Nacional, Salvador Ichazo, explicó cómo se proceso su salida de los tricolores y su llegada a Deportivo Pereira, su nuevo equipo en Colombia y en el que ya debutó tras firmar por dos años.

El golero dejó los albos en el actual período de pases tras llegar a un acuerdo de recisión de contrato, ya que le quedaba un año más de vínculo, gesto que fue destacado por el club tricolor.

Sobre su salida de Nacional, Ichazo señaló que comenzó a tomar la decisión de irse al ver que recibía llamados de otros clubes que querían contratarlo para ser titular.

“Empiezo a tomar la decisión cuando empiezan a llamar de otros equipos para decirme que querían que vayan para ser la primera opción”, dijo este viernes a radio Sport 890.

Leonardo Carreño

Salvador Ichazo

“Yo tenía un año más de contrato con Nacional. Con el Chino (Álvaro Recoba, DT del equipo) y su cuerpo técnico la mejor, al igual que con todos los cueros técnicos que pasaron, con Leo Romay también, con los arqueros también, con Luis (Mejía, que fue fichado por Nacional) lo conocía de enfrentarnos y tenía la mejor y perfectamente me podía haber quedado a sumar, pero el jugador siempre quiere ser protagonista, estar en un lugar donde lo quieren, o donde somos la primer opción y tener más posibilidades de jugar, y por eso fue que en conjunto tomamos la decisión”, explicó.

Ichazo también señaló que la decisión de que no estuviera en los amistosos de verano de Nacional fue algo que conversó con Recoba. “El Chino entiende los momentos”, comentó.

También señaló que no jugó muchos partidos en los tricolores, fueron 17, y consideró que en su balance su “actuación fue buena” en su paso de un año por el club. “Eso me deja tranquilo. Siempre me brindé al máximo. Creo que el rendimiento fue bueno y muy bueno, en un año que fue complicado para todos, arrancamos jugando una final y nos tocó perderla y ya empecé sufriendo desde afuera”.

“Luego, no pudimos abrochar el Apertura y se entraba a sentir ese clima. Desgraciadamente se nos fue José (Fuentes) y seguíamos sumando cosas que seguían complicando. El Intermedio no lo pudimos abrochar y después me toca entrar a mí, jugar algunos partidos, creo tener buenos rendimientos. Ilusionarnos con ganar ese Clausura y tampoco se nos dio”, agregó.

También recordó los partidos ante Boca Juniors por Copa Libertadores en los que atajó luego de que Sergio Rochet dejara el club. “Creo que el equipo hizo gran presentación pero no se nos dio en los penales, ante un Boca que era prácticamente imbatible en los penales”.

“En líneas generales creo que me fue bien, fue una experiencia corta, en un año bastante intenso al que le estoy agradecido porque la vida es eso: vivir y estar en los momentos jodidos también, porque en los momentos lindos todos queremos estar”, expresó.

Foto: Leonardo Carreño.

Salvador Ichazo

Consultado por sus fallos en el partido ante Deportivo Maldonado, consideró que fue un antes y después que marcó su ciclo en Nacional. “Eso es el fútbol: vinieron esos dos centros en una noche de viento y de lluvia que me jugó una mala pasada, que no defendimos bien, como ha pasado y va a volver a pasar. Quizás el nerviosismo de no conseguir los objetivos, a veces hay que descargar para un lado y quizás la gente empezó a sentir como que era el responsable, no toda la gente, pero un poco se sentía ese murmullo”.

Ante la mención de que no tenía rencor por su salida de Nacional, señaló que es así: “Rencor cero, al contrario”.

“La vida es eso: a veces altibajos, a veces distintas opiniones, distintas formas de pensar, a veces los caminos se abren”, agregó.

“Me dio un poco de pena también, porque tenía amigos ahí adentro, gente que, la verdad, siempre se portó bien, pero la vida es así, el fútbol es así. Y hay que continuar. Así que estoy muy feliz acá”, dijo Ichazo desde el calor de Pereira, su nueva casa en Colombia. “Me gustó mucho haber estado en Nacional, haber conocido a la gente que conocí y voy a estar agradecido siempre”.