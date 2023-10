Respiro ganadero: se frenó la baja en el precio de las haciendas

El mercado ganadero parece haber encontrado piso en US$ 3 por kilo de novillo en un escenario de oferta retraída y poca demanda de la industria. En Uruguay se instala la preocupación por los rendimientos de los cultivos de diciembre por la falta de lluvias en el sur, mientras se define la siembra de verano con la soja quebrando cinco semanas de baja. En el mercado lanero tuvieron buena demanda las lanas de 28 micras, que sostienen los valores ante la baja de las más finas.

Diez semanas a la baja

La semana cierra con estabilidad de valores en el mercado de hacienda tras 10 semanas consecutivas de baja para el ganado gordo. Con el desplome de precios la oferta se retrajo. Por el lado industrial, las entradas se acortan y dependiendo de la planta van de una a dos semanas.

La posición de los productores en general no es vendedora por lo que persiste un escenario de poca oferta y escasa demanda.

“Me da la impresión que estaríamos llegando a un piso, no veo que la tendencia se vaya a revertir”, comentó Ariel Núñez, de Freire Negocios Rurales. El operador apuntó a la faena de novillos de corral para la ventana de noviembre de cuota 481 que comenzará a fines de octubre. “Ahí no van a precisar novillos de pasto”, dijo.

La propuesta de los frigoríficos por novillos de pasto al cierre de la semana va de US$ 2,90 a US$ 3,05 por kilo. Y las vacas entre US$ 2,60 y US$ 2,70. Hay mayor dinámica por vaquillonas para el abasto. La semana próxima alguna planta comenzará con faenas coser y podría generar algún movimiento adicional por ganados especiales.

Se mantienen las señales positivas desde Brasil, con valores que siguen al alza y negocios que llegan hasta US$ 3,20 por kilo para el novillo gordo a pesar del freno que supone la suba del dólar.

En Uruguay, la retracción de la oferta se reflejó en el dato de faena que la semana pasada cayó 9% y quedó en 39.733 vacunos. Después de dos meses de subas interanuales, setiembre cerró con una caída de 3,8% frente al mismo mes de 2022, con 174.012 cabezas industrializadas. El destaque nuevamente fueron las vacas, que superaron en número a los novillos.

Cierre de mercados

En los mercados externos no hay mayores movimientos. Entre el 7 y 11 de octubre se lleva adelante la feria Anuga, en Colonia, Alemania, una de las principales ferias de alimentación de Europa. Contará con participación de Uruguay a través del Instituto Nacional de Carnes (INAC), empresarios y bróker. Un lugar donde los operadores podrán tomar de cerca la temperatura al mercado.

Por lo pronto, el precio de exportación para la carne vacuna mostró en setiembre una leve suba frente a agosto. El promedio fue de US$ 4.131 por tonelada. De todos modos, fue el tercer promedio mensual más bajo del año y estuvo lejos por debajo del valor registrado en el mismo mes de 2021 y 2022, de acuerdo a los datos preliminares del INAC. En setiembre del año pasado el precio por tonelada alcanzó los US$ 4.979, un 20% más.

En el mercado de reposición se ha dado un ajuste de precios más gradual que para el gordo. En negocios de campo, la vaca se mueve en el eje de US$ 1,25 a US$ 1,30, y los novillos de más de 380 kilos en el eje de US$ 1,60. Núñez mencionó alguna señal de mayor interés por terneros enteros en los últimos días, y se atenuó la baja que venía registrando en precio. En el Sur preocupa la demora de las lluvias.

Aparece algo más de demanda para los lanares y los negocios se concretan sobre las referencias de la grilla de la Asociación de Consignatarios de Ganado (ACG) en el eje de US$ 2,90 por kilo para los corderos y borregos, y entre US$ 2,30 y US$ 2,40 por kilo para las ovejas. Se mantienen las exigencias para carcasas de más de 24 kilos.

La faena de ovinos cerró setiembre con 126.850 cabezas, una suba de 9,5% frente al mismo mes de 2022. Fue el tercer mes de faena más alta en el año después de marzo y febrero.

El precio de exportación para carne ovina registró su menor promedio mensual del año, con un valor de US$ 3.632 por tonelada. Por debajo de los US$ 4.926 logrados en mismo mes de 2022 y de los US$ 5.348 de 2021.

Cierre de mercados

Otra semana de caída para la soja

Los cultivos de invierno en Uruguay –trigo, cebada y colza– entran en un período de definición de rendimientos con el gran riesgo de que las insuficientes lluvias en el sur de Uruguay y las heladas aún por venir reduzcan las buenas perspectivas de la esperada zafra revancha.

Con los pronósticos de un Niño fuerte el mayor riesgo para los cultivos era un exceso de lluvias, pero el escenario cambió y la falta de lluvias se extiende en el sur del país y el centro de Argentina, donde el estado de los cultivos de trigo continúa empeorando, y la tercera parte de los 5,9 millones de hectáreas implantadas se encuentra en condición regular a mala y casi 40% sobre una condición hídrica de regular a seca.

El mercado de soja no logró consolidar la suba y cerró su sexta semana a la baja, lejos de los US$ 500 por tonelada. La soja de la cosecha 2024 mantuvo los US$ 485 del viernes pasado y la posición noviembre cerró a US$ 465, tres dólares por debajo del viernes pasado. La semana estuvo marcada por ligeras fluctuaciones, y precios presionados por el avance de 36% de la cosecha de Estados Unidos y el fortalecimiento de la competitividad de Brasil por la suba del dólar de 2,3% esta semana.

En Uruguay la referencia para la soja estaba este viernes en US$ 430 por tonelada.

La colza, por su parte, perdió la línea de los US$ 400 y en el mercado local cotizaba este viernes a US$ 393 por tonelada. En el mercado europeo Matiz este viernes la colza retrocedió 14 euros en la posición noviembre y cayó a 424,5 por tonelada.

Cierre de mercados

El trigo en el mercado de Chicago perdió el viernes parte de lo que había recuperado durante la semana y cerró a US$ 208 por tonelada en la posición diciembre, US$ 10 por encima del viernes anterior, una ganancia de 5%.

La referencia para el trigo en Uruguay está en US$ 215 por tonelada y la cebada para maltarías –atada al valor del trigo– tuvo cierta recuperación y volvió al eje de US$ 210 mientras que la cebada de exportación conservó los US$ 200 por tonelada.

Las perspectivas a la baja para las cosechas de Australia –entrando en una fuerte sequía por influencia de El Niño- y de Argentina, así como la incertidumbre por el exceso de agua en los cultivos del sur de Brasil, se suman a nuevos ataques en zonas de Ucrania sensibles para el comercio de granos. Estos factores podrían ser un sostén para los precios del cereal.

El maíz cerró la semana con ganancias de 3% aunque operó a la baja en la última jornada tras una semana volátil en la bolsa de Chicago, con mucha oferta de Estados Unidos y Brasil en el mercado, pero escasa actividad de China, en una semana de vacaciones. El avance de la voluminosa cosecha estadounidense y los niveles récord de las exportaciones de Brasil mantienen el mercado por debajo del eje de US$ 200: la referencia para diciembre cerró en US$ 193 por tonelada y US$ 199 para marzo 2024.

Cierre de mercados

Inusual: lanas medias sostienen el mercado

La lana tocó en Australia su menor valor del año este miércoles antes de recuperarse el jueves y cerrar por encima de la semana anterior. En un mercado atravesado por la volatilidad del tipo de cambio, lo inusual fue que el mejor desempeño estuvo en las lanas cruza medias y gruesas.

Una demanda pujante afirmó los valores de los lotes entre las 26 y 30 micras. Las lanas de 28 micras aumentaron más de 5% en la semana y desde julio acumulan una suba de 23% hasta los US$ 2,58 por kilo base limpia.

En los negocios en Uruguay la suba no se ha visto reflejada y las referencias para esta categoría se mantienen alrededor de US$ 1 por kilo base sucia para los lotes acondicionados con grifa verde y entre US$ 0,20 y US$ 0,30 menos para lanas sin acondicionar.

En lanas finas esta semana se registraron ventas en el entorno de US$ 5 por kilo para lanas de 20 micras, US$ 4 para las de 21 micras y US$ 2 por lotes de lanas cruza de 24 micras, en todos los casos acondicionadas con grifa verde.

El Indicador de Mercados del Este (IME) bajó hasta US$ 7,17 el miércoles y el jueves repuntó hasta US$ 7,25, una variación marcada por el tipo de cambio y una suba semanal de US$ 0,2.

En divisa local el indicador se mantuvo invariado el jueves, pero la suba de 1,1% de la cotización del dólar se transfirió al índice en moneda estadounidense.

La calidad de la oferta mejoró sensiblemente y los lotes más destacados del sector Merino captaron subas, aunque el extremo más fino (menos de 18 micras) acumula una baja de 10% en la zafra actual por la floja demanda europea, lo que ha reducido la brecha con las lanas medias. Se vendió el 92% de la oferta.

En Uruguay, entre enero y setiembre se exportaron 20,8 millones de kilos de lana por un monto de US$ 100,6 millones. El volumen bajó 14% respecto a 2022 mientras que los ingresos cayeron 24%.

El sector más afectado es el de lana lavada, que cayó 16% en volumen y 38% en facturación, por la caída de los precios. La lana sucia aumentó 13% el volumen exportado en el período, hasta 6,2 millones de kilos, y los ingresos se redujeron 18%.

En el sector de tops, responsable del 53% del volumen exportado, los valores se mantuvieron y la caída fue equivalente en peso e ingresos: 24%.