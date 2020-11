Revelan que Maradona se golpeó la cabeza días antes de morir pero no fue tratado

Diego Maradona sufrió una caída y se golpeo la cabeza, sin ser atendido, días antes de morir, aseguró el abogado de la enfermera que cuidaba al exfutbolista en sus últimos días previos a su fallecimiento el pasado miércoles.

Rodolfo Baqué, el abogado de la enfermera Dahiana Gisela Madrid, quien estuvo en la casa del country San Andrés al momento en que se declarara la muerte del ex futbolista, agregó también que el ídolo argentino había tenido alteraciones importantes en su ritmo de frecuencia cardíaca y que no se le hicieron controles al respecto.

“Ustedes saben que Maradona se cayó el miércoles anterior a su fallecimiento. Se cayó y se golpeó. Tampoco lo llevaron a un hospital a hacerse una resonancia o una tomografía. Nadie lo llevó a ningún lado”, aseguró a TN.

El hecho ocurrió el miércoles 18 de noviembre, una semana antes del fallecimiento, y Maradona golpeó su cabeza recién operada y no se hizo nada al respecto, según el abogado.

Baqué también se refirió a la situación cardíaca que padecía el 10, lo que fue constatado por el enfermero compañero de Madrid quien cubría el turno de la noche. “Por los chequeos que le realizaba el enfermero del turno noche, Maradona llegó a tener 115 pulsaciones por minuto de frecuencia cardíaca. El día anterior al fallecimiento tenía 109 pulsaciones y todos sabemos que un paciente con problemas coronarios no puede superar las 80 pulsaciones por minuto”, afirmó.

DIEGO MARADONA PRESS OFFICE / AFP

Luque y Maradona tras la operación

“Entonces, el cuerpo de Maradona iba avisando que había problemas con su frecuencia cardíaca y no fue asistido ni siquiera con una de esas pastillas que toman los pacientes coronarios para mantener la frecuencia en 80 (...) Nadie tomó nota de los avisos que iba dando el corazón de Maradona”, completó.

El abogado agregó que Madrid empezó a cuidar a Maradona el viernes 13 y que tenía un turno de 12 horas desde la mañana. Sostuvo también que su responsabilidad era la de suministrar al exfutbolista las pastillas recetadas por la médica psiquiatra Agustina Cosachov y realizar un chequeo general de sus signos vitales.

“Ella solamente lo trató ese primer viernes. Solo lo trató ese día durante dos horas. Maradona le dijo que se fuera. Pero la gente que estaba con Maradona le dijo que se quedara. Ella nunca más pudo atender a Maradona ni tomarle los signos vitales, sino simplemente le daba la medicación psiquiátrica. Ella se la daba al asistente de Maradona y ellos son los que se la daban a Maradona”, afirmó Baqué.

El letrado también se refirió al último informe que hizo Madrid el mismo día de la muerte del exjugador, en el que escribió que a la hora 09:30 el paciente se negó a hacerse los chequeos médicos, lo que generó polémica.

Se estima que a esa hora Maradona ya había sufrido el ataque cardíaco que derivó en su fallecimiento.

“Lo que puso en el informe es que el paciente se niega a ser revisado o que se le tome la presión y ese tipo de cuestiones. Quedaba como que ese día a las 9 de la mañana había dicho que había estado con Maradona. Eso no es verdad. Ella lo que dijo fue que lo ponía porque era una negativa genérica ya de días anteriores. Ella empezó ese viernes, le tomó la presión ese día y ya nunca más”, aclaró Baqué.

EFE

Comparece Luque, quien fue apoyado por Morla

Este lunes por la mañana el médico personal de Maradona, Leopoldo Luque, concurrió a la fiscalía de San Isidro, de forma espontánea, sin ser citado, luego de que este domingo fueran allanados su casa y su cínica.

El médico quedó el domingo en el ojo de la tormenta por presunta negligencia en los cuidados del astro argentino, fallecido el miércoles a los 60 años de una crisis cardíaca.

Al concluir los procedimientos judiciales la Fiscalía "ha comenzado el análisis y elementos del material secuestrado" y aclaró que "no se han adoptado por el momento decisiones respecto de la situación procesal de persona alguna", según aclaró en un comunicado.

La Justicia allanó la casa y el consultorio de Luque, de 39 años, en búsqueda de documentación probatoria bajo la figura eventual de "homicidio culposo". Fuentes judiciales aclararon a la AFP que esta notificación no implica un llamado a indagatoria ni una medida restrictiva de la libertad.

AFP

"Se le notificó de la existencia de la causa para que pueda eventualmente ejercer su derecho de defensa", dijeron fuentes judiciales a la AFP.

"Existe una investigación en la que se investigan las causas que llevaron al fallecimiento del Sr. Maradona y si la atención recibida habría sido o no la correcta (...) Él era el médico de cabecera", añadió la fuente que pidió el anonimato.

La investigación se abrió tras las declaraciones testimoniales de Dalma, Gianinna y Jana, hijas del legendario futbolista y DT. Pero las fuentes judiciales aclararon que la investigación no fue iniciada por las hijas, sino que "es de oficio".

Este lunes por la mañana, el abogado de Maradona, Matías Morla, emitió un tuit en el que respaldó a Luque por el tratamiento que realizó con el exfutbolista.

Entiendo y comparto el trabajo de fiscalía, pero solo yo sé, doctor Luque, lo que hiciste por la salud de Diego, cómo lo cuidaste, acompañaste y como él te queria. Diego te amaba y como su amigo no te voy a dejar solo. Dejaste sangre, sudor y lágrimas y la verdad siempre triunfa. — MATIAS MORLA (@MatiasMorlaAb) November 30, 2020

Maradona "hacía lo que quería"

En rueda de prensa y entre sollozos, Luque aseguró que él cuidó a la leyenda mundial de fútbol "todo lo que se pudo, hasta lo imposible", a un paciente que "hacía lo que quería" en la vida.

"¿Quieren saber de qué soy responsable? De amarlo, de cuidarlo, de extenderle la vida", dijo. El fallecimiento ocurrió el 25 de noviembre cuando el excapitán albiceleste estaba solo y dormido en su cama de la residencia de Tigre, 35 km al norte de Buenos Aires.

"Yo soy neurocirujano (lo operó de un hematoma en la cabeza el 3 de noviembre). Soy la persona que se ocupaba de él. Estoy orgulloso de todo lo que hice", agregó.

Del consultorio de Luque "se procede al secuestro de una historia clínica perteneciente a Diego Armando Maradona, cinco computadores tipo notebook, tres teléfonos celulares, documentaciones varias y un recetario", detalló un comunicado de la Fiscalía General de San Isidro, al norte de Buenos Aires.

También de su vivienda "se secuestró una computadora y legajo personal", añadió.

Según Luque, "Diego era inmanejable. Tenía que haber ido a un centro de rehabilitación. No quería".

También aclaró que él no era el único profesional tratante: "Hay otros profesionales actuando. Él no quería ni un acompañante terapéutico. Una psiquiatra pidió una ambulancia siempre en la casa. No sé de quién es la responsabilidad de que no se puso la ambulancia", afirmó.

Con base en AFP