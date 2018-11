Reviví las mejores imágenes de Roger Waters en el Centenario

En un nuevo día histórico para el negocio del espectáculo uruguayo, el músico británico Roger Waters dio un poderoso concierto con un setlist inmejorable ante unas 40.000 personas este sábado en el Estadio Centenario. Durante el concierto no faltó la crítica a los personajes e instituciones que el ex Pink Floyd tiene acostumbrado: Donald Trump, el gobierno de Israel y la Agencia Central de Inteligencia norteamericana (CIA). El creador de Facebook, Mark Zuckerberg, también tuvo su mención por parte del compositor que volvió a criticar al nuevo presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, llamando a resistir el surgimiento del "neofascismo" y a los grandes empresarios de Internet.

Con menciones de resistencia a la alianza Estado-Iglesia, el compositor brindó un show que paseó por sus principales obras: Dark Side of the Moon, Wish you were here y The Wall. Para terminar con un espectáculo de gran calidad musical y poderoso en lo audiovisual, Waters cerró luego de casi tres horas sobre el escenario con uno de sus más emblemáticos temas: Confortably Numb.

En la zona VIP del Estadio Centenario se pudieron ver personajes como el compositor Jaime Roos, el intendente de Montevideo, Daniel Martínez, el de Canelones, Yamandú Orsi, el prosecretario de Presidencia, Juan Andrés Roballo, el subsecretario de Economía, Pablo Ferreri, entre otros.

Este viernes Waters brindó una conferencia sobre “Palestina y los derechos humanos”, en la sede del PIT-CNT, de la que participaron unas 350 personas. En el encuentro, que duró poco más de una hora, Waters criticó el lobby israelí y dijo que en Uruguay existía un “grupo de presión sionista” que había intentado detener su charla, lo cual despertó una de las mayores ovaciones de una noche. Tambien fue declarado Visitante Ilustre de Montevideo y elogió en esa oportunidad al expresidente José Mujica, a quien le agradeció por “sugerir que hay otro camino, que llamamos comunidad global para poder solucionar la extraordinaria brecha que existe hoy en la humanidad”.