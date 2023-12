ReyMunDios: el futbolista uruguayo fan de Tinelli que lanzó su carrera musical y quiere llegar a Camilo y Redimi2

Leandro Reymúndez, futbolista de Cooper y con pasado en Wanderers y Cerro, entre otros equipos, dio un nuevo paso en su vida y lanzó su carrera musical y artística con el nombre ReyMunDios

El jugador oriundo de Cardal, localidad del departamento de Florida, siempre llevó la música en la sangre, tocando la guitarra y formando parte de los comienzos del grupo Vitrola Sur, banda para la que su padre también escribía letras.

Así lo contó a Referí en una nota en 2015. “Yo toco desde chico la guitarra, y estuve con ellos (Vitrola Sur) tocando, pero cuando arranqué a jugar al fútbol, dejé”, expresó. “Además a veces estoy con ellos y todos son amigos míos. Fue cuando recién arrancaron, más que nada para divertirnos”, dijo sobre su pasado musical.

Leandro Reymúndez en Wanderers

Ahora, ocho años después, el atacante volvió a conectarse con la música y dio un nuevo paso lanzando su carrera artística.

“En mi peor momento, cuando ya no quería existir más, le pedí a Dios que me llevara o me diera fuerza para salir adelante. El hizo un milagro en mí, y no solo me salvo, si no que en medio de la Tormenta me regalo este Proyecto Musical, escribiendo una canción desde mis entrañas y con los sentimientos a flor de piel!”, escribió en sus redes.

Leandro Reymúndez y su familia

Reymúndez pasó un duro momento en la pandemia cuando él estaba jugando en Chile y sufrió depresión. En ese entonces pidió ayuda en las redes para que su hija y su pareja pudieran viajar para estar junto a él, lo que finalmente ocurrió.

Tras esa situación, el futbolista decidió parar con su carrera deportiva.

Luego, volvió a Uruguay y comenzó a jugar en Cerro. En ese club también tuvo un acto que llamó la atención. En un festejo de gol se levantó la camiseta y mostró una dedicatoria para Marcelo Tinelli, su ídolo.

Leandro Reymúndez y su menaje para Tinelli

El conductor televisivo se enteró y le mandó un saludo en pleno programa. Este año, el jugador fue a Buenos Aires y conoció a Tinelli.

Quiere llegar a Camilo y Redimi2

En el lanzamiento de su carrera musical, ReyMunDios quiere llegar a Camilo y Redimi2, dos artistas internacionales de reconocimiento mundial, para poder compartir una canción.

Para eso, pidió a sus seguidores que etiqueten a ambos artistas.

“Cuando escribí la primera estrofa ya tenía a dos artistas en mi mente, fue Dios quien los puso ahí, no tengo dudas", escribió.

"Pero también tiene una Gran y Perfecta explicación de por qué llegaron a mi Vida. Hoy les voy a pedir a ustedes, la gente que ya me salvó anteriormente en pandemia, la gente que me permitió cumplir el sueño de ver de cerca a esta hermosa persona que es @marcelotinelli, que incluso aunque él no lo sepa, es alguien clave en todo este proceso, a mis colegas los Futbolistas y a toda la gente que se quiera unir a partir de hoy, que me ayuden a etiquetar en esta publicación a @camilo y @realredimi2, para poder llegar a ellos, mostrarles la Canción, contarle más de mi Vida y explicarles porqué tomé esta Hermosa decisión de incluirlos. No tengo dudas de que les va a encantar”, señaló.