Las lesiones, las recuperaciones como en Europa y el estudio de los zapatos de Rienzi

El jefe de la sanidad de Peñarol, Edgardo Rienzi, habló sobre los mitos que existen en relación al cuidado profesional de los jugadores, y los tiempos de recuperación que dijo son similares a los de Europa, poniendo como ejemplo que Lionel Messi demoró el mismo tiempo en volver de un desgarro que Ignacio Lores.

“En Europa existe una frecuencia muy similar de lesiones que acá. Incluso los tiempos de recuperación son similares. Por ejemplo, el caso de Ignacio Lores se había planteado que había demorado bastante su recuperación, cosa que nosotros ya sabíamos de antemano por la magnitud de la lesión, que es comparable, si bien es otra localización, con Messi que estuvo dos meses para volver de un desgarro. Sin embargo, no llama tanto la atención”, comenzó diciendo Rienzi en declaraciones al programa Tirado Paredes de 1010 AM.

AFP

El médico agregó: “Creo que acá estamos muy pendientes de los lesionados, y por qué, y si se cuidan los jugadores, si no se cuidan, y estamos entre profesionales. Este tipo de lesiones son los gajes del oficio, es normal que ocurran. Quizás por poner alguna explicación adicional se ha dado una seguidilla que no es habitual en el fútbol uruguayo en cuanto a partidos, el clima ha sido muy especialmente malo en esta etapa, pero creo que aunque no hubiesen estado sobre la mesa esas contingencias tampoco es que el promedio hubiese bajado mucho”.

Consultado por la cantidad de lesiones de rotura de ligamento cruzado que se dieron en el fútbol uruguayo, Rienzi respondió: “Puede ser que haya bajado un poco. De todas formas nosotros hemos tenido un par de chicos en inferiores que han roto cruzados y ya estamos viendo rotura de cruzados en fútbol femenino con bastante frecuencia. Quizás tuvieron menos difusión porque se dio menos en Primera, pero siguen ocurriendo”.

Camilo dos Santos

El médico agregó: “Creo que ahí influye bastante el tema de la exigencia en cuanto a la preparación física que cada vez es mayor porque cada vez se necesita una prestación mayor a nivel de la competencia y eso hace que se exija y más precozmente a los chicos. De todas formas no hemos podido llegar a una conclusión definitiva en cuanto a la causa”.

Rienzi reveló que para detectar los motivos de las lesiones de ligamentos cruzados llegaron al punto de analizar los zapatos de fútbol y los tapones.

“Estuvimos revisando el calzado. Nos tomamos el trabajo de pedir el calzado de todos los chicos de Primera de todos los clubes que habían tenido la lesión. No conseguimos de todos, pero encontramos formatos muy variados y tampoco pudimos llegar a una conclusión por allí”, explicó.