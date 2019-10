El médico de Peñarol sugiere parar al Cebolla Rodríguez

El jefe de la sanidad de Peñarol, Edgardo Rienzi, reveló que le va a sugerir al técnico Diego López parar nuevamente a Cristian "Cebolla" Rodríguez pensando en la recta final del Clausura y en la definición del Campeonato Uruguayo, en donde Peñarol decidirá el título en las finales entre los días 15 y 22 de diciembre.

Rienzi explicó la situación del jugador diciendo: “Hizo una nueva sobrecarga del sóleo, está muy bien, está con ganas de meterse a trabajar normal de cara al partido del fin de semana (Peñarol enfrenta a Plaza Colonia en el Campeón del Siglo) pero en este caso creo que voy a ser yo el que le va poner un poco de mantos fríos, no me voy a apurar, estamos en la recta final del campeonato, todavía no lo hemos decidido con el cuerpo técnico pero yo soy un poco reticente a que juegue el fin de semana”.

Camilo dos Santos

Consultado en el programa Tirando Paredes de 1010AM sobre si daba para el análisis la situación del capitán aurinegro para pararlo, expresó: “Lesión de fibras no pensamos porque en este caso no le hemos indicado ningún estudio, es un musculo muy traicionero (el sóleo), tiene esas rachas que a veces empieza a molestar, a veces no molesta nada y uno cree que está totalmente recuperado y con un movimiento se empieza a acusar molestias e incómoda mucho para correr. Yo no estoy pensando en ningún parate largo sobre todo porque lo veo muy bien a él, pero no quiero apurarme en cuanto a someterlo otra vez a una máxima exigencia. La semana que viene tenemos partido a mitad de semana, se viene el final del campeonato entonces es algo que quiero hablar más detenidamente con el cuerpo técnico”, expresó.

Leonardo Carreño

Como se recordará, en el mes de agosto el Cebolla fue parado en pleno torneo Intermedio para realizar un trabajo de acondicionamiento físico de cara al Clausura. Jugó el clásico del Intermedio y luego del partido golpeó un vidrio y se cortó un brazo.

Camilo Dos Santos

Rienzi anunció que Fabián Estoyanoff no estará a la orden el fin de semana ante Plaza, tampoco el argentino Lucas Viatri (desgarrado) y que Ignacio Lores tendrá el alta médica entre este jueves y viernes.