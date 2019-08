El Cebolla Rodríguez hace un parate para ponerse a punto físicamente

El capitán de Peñarol Cristian “Cebolla” Rodríguez decidió de común acuerdo con el cuerpo técnico del equipo y la sanidad hacer un trabajo especial de reacondicionamiento físico por lo que se perderá las próximas fechas del Torneo Intermedio. “Él mismo lo decidió junto con los médicos y luego de hablarlo con la parte técnica. Es una recuperación necesaria porque se trata de un futbolista fundamental para Peñarol. Es el capitán y es muy importante”, dijo a Referí el dirigente de Peñarol Evaristo González. “No tengo claro si será durante tres semanas”, aclaró el dirigente.

Según pudo saber Referí, la intención del Cebolla es estar 100% para disputar el clásico que se disputará en los primeros días de setiembre debido a que ahora se postergó una semana por el prerreferéndum del domingo. “La idea es recuperarlo muscularmente. Él quería estar sí o sí en la Copa Sudamericana e hizo un esfuerzo tremendo para poder llegar y jugar. Pero ya se vio en Maracaná que terminó incluso rengueando”.

Rodríguez no terminó jugando en el primer semestre del año porque el 22 de mayo se desgarró el posterior en el partido de ida ante Deportivo Cali por la Copa Sudamericana. Los 15 días siguientes no entrenó por esa lesión. Posteriormente se fue 15 días de licencia con el resto del plantel antes de comenzar los trabajos. Cuando volvió, se fue con todos sus compañeros a Miami a realizar la pretemporada. En los primeros cuatro días entrenó aparte, porque aún no se encontraba en las mejores condiciones físicas.

En la primera semana pudo sumarse al resto del plantel, pero cuando comenzaron a hacer fútbol en la práctica, se lesionó. Padeció una contractura en el sóleo. En la pretemporada jugó 14 minutos ante Millonarios e ingresó a los 89’ al clásico en Boca Ratón dando el pase para el gol del triunfo, obra de Darwin Núñez.



Cuando comenzó la actividad oficial aún no estaba para ser titular. Fue suplente contra Boston River y Progreso ingresando en ambos partidos. Lo mismo contra Fluminense en el partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana. No integró al plantel contra Danubio y en la revancha ante el Flu fue titular notándose que aún le falta en lo físico y también en el ritmo de juego. Solo aguantó 45’ en cancha. Por eso, ahora decidió parar. No estará ante Defensor Sporting, Juventud ni River Plate pero buscará estar a la orden para el clásico de la última fecha del Intermedio. Habrá que ver en qué condiciones llega para esa fecha.

Lo de Brian Rodríguez sigue quieto

En otro orden, González admitió a Referí que “aún no hay noticias nuevas acerca del pase de Brian Rodríguez. No queremos apresurarnos, aunque pensamos que en pocos días se podrá hacer la transferencia”.