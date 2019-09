Solo por lesiones, Cebolla Rodríguez se perdió 14 partidos en lo que va del año

Que este 2019 no ha sido el mejor año del capitán de Peñarol, Cristian "Cebolla" Rodríguez, nadie puede negarlo.

Luego de un 2017 superlativo en el que fue elegido en la encuesta de Referí de Fútbolx100 como el mejor futbolista del Campeonato Uruguayo y luego de haber liquidado el bicampeonato uruguayo a favor de los aurinegros con un penal en el alargue ante Nacional en la final del año pasado, el rendimiento del hombre de Juan Lacaze ha decaído muchísimo.

Las lesiones no lo dejaron tranquilo en este 2019 en el que se perdió hasta el momento 14 partidos de los que jugó el club.

En febrero, no estuvo en un amistoso especial que se disputó en Colonia ante Plaza por la “Copa 339 años de Fundación de Colonia del Sacramento”, último encuentro antes de que comenzara el Campeonato Uruguayo.

Camilo Dos Santos

Cristian Rodríguez en la platea del Saroldi mirando de afuera el partido ante River del Intermedio

Después, ya en el Torneo Apertura, el Cebolla se perdió cinco presentaciones de las 15 del equipo en el certamen, es decir, un tercio del mismo.

Faltó contra Rampla Juniors y Juventud de Las Piedras en las fechas 2 y 3 por una distensión muscular en el gemelo de una de sus piernas.

Tampoco estuvo en la fecha 9 contra Plaza Colonia de visitante por una contractura en el isquiotibial.

De los audios a la vuelta olímpica

Pudo estar en el clásico del Apertura que terminó 1-1 con un gol suyo en contra y justo se venía el partido con Fénix en el Capurro en el que Peñarol podía ser campeón.

Pero en esa semana surgieron unos audios que lo incriminaron en mentiras sobre su vida privada y su rendimiento futbolístico.

Por eso pidió para poder explicar la situación en la primera conferencia de prensa que se dio en Los Aromos, previo a poder dar la vuelta ante Fénix.

“Esto del fútbol es así, lamentablemente la memoria es corta, por ahí hacés 20 partidos bien y está todo bárbaro, hacés uno o dos partidos mal y empiezan las críticas. Pero por una crítica no voy a abandonar. Yo no abandono. Hasta que se me termine el contrato o si me quieren echar, que me echen. Pero yo no me voy a echar atrás por cinco críticas”, dijo ese día, además de añadir que "hay mucha maldad en la sociedad", con relación a esos audios.

En la recta final de ese campeonato corto, faltó a las dos últimas etapas ante Progreso y Cerro Largo debido a un desgarro en posteriores.

Como se aprecia hasta ahora, son todas lesiones distintas.

En el ínterin y en el ámbito internacional, no pudo jugar en el debut de la Copa Libertadores de América ante Liga Deportiva Universitaria de Quito en la altura y tampoco lo hizo en la revancha en el Estadio Campeón del Siglo contra Deportivo Cali por la Copa Sudamericana.

Después llegó el turno de la pretemporada de Miami, esa que no pudo hacer a la par de sus compañeros y por la cual padece este momento complicado en el cual surgen distintas lesiones.

En Miami, se lesionó el sóleo que es un músculo complicado que une el tendón de Aquiles con los gemelos. Es vital para apoyar bien el pie.

Allí se perdió el primer partido contra Independiente Medellín de Colombia, aunque alternó contra Millonarios y jugó el último minuto del clásico metiéndole un pase mágico a Darwin Núñez para la definición y la victoria en la hora por 2-1 ante Nacional.

Pero cuando llegó de regreso a Montevideo, hubo una reunión con el cuerpo médico y la sanidad y se pusieron de acuerdo en que había que ponerlo a punto, aunque pidió para hacer un esfuerzo y jugar ante Fluminense por la Copa Sudamericana para tratar de conseguir una clasificación que no llegó.

Camilo Dos Santos

Se tomó un mes para ello en Los Aromos entrenando de forma diferenciada del plantel principal.

Debido a eso fue que no estuvo en las fechas 4, 5 y 6 del Intermedio ante Defensor Sporting, Juventud de Las Piedras y River Plate. Volvió unos minutos en el clásico que perdieron 3-0 ante Nacional cuando no estaba para entrar a la cancha.

Pero para colmo, de la bronca que le dio perder el clásico rompió un vidrio del vestuario por el cual debió pasar por el quirófano para que le colocaran una férula en su brazo derecho, lo cual no le permitió entrenar con normalidad durante 10 días.

En lo que va de este Torneo Clausura en el cual se definen muchas cosas, fue titular en la primera fecha ante Defensor Sporting y había entrado muy poco en juego. Casi no había tocado la pelota. Pero llegó el gol luego de un córner y lo hizo él. Y con ese tanto lograron una victoria en un momento anímico del equipo muy complicado luego de la derrota clásica.

Camilo dos Santos

Contra Rampla Juniors el pasado miércoles a la noche en el Estadio Centenario, el técnico Diego López prefirió preservarlo para que estuviera este sábado 21 de setiembre en Las Piedras contra Juventud, pero volvió a lesionarse horas antes previo al encuentro.

Una hora y media después del pobrísimo 1-1 ante los pedrenses, llegó vía mail la explicación de la sanidad carbonera de por qué el Cebolla no estuvo en el partido aunque sí lo vio de afuera. Los dirigentes consultados por Referí durante el partido, no tenían idea de por qué no estaba para jugar.

Leonardo Carreño

Cristian Rodríguez el sábado 21 de setiembre en Las Piedras, cuando no pudo jugar por lesión ante Juventud

"Cristian Rodríguez, con una molestia en gemelo, no fue convocado por precaución, en acuerdo entre los cuerpos técnico y médico", dice el escueto comunicado en el que también explica las lesiones de Ignacio Lores y el argentino Gabriel Rojas.

De esta forma, 2019 se ha transformado en una maldición hasta ahora para el Cebolla que sigue viendo partidos desde afuera. Ya son 14 en los que no ha podido estar junto a sus compañeros y habrá que ver cómo está y si puede llegar al trascendente choque del domingo que viene en Belvedere ante Liverpool.