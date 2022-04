Roberto Blatt, director del Instituto de Cine uruguayo, renunció por problemas de salud

El director del Instituto de Cine y Audiovisual Uruguayo (ICAU), Roberto Blatt, renunció a su cargo este martes por problemas de salud. Según publicó La diaria y luego confirmó El Observador con el propio Blatt, situaciones de mucho estrés sumado a un problema de corazón motivaron a que el jerarca de 73 años dejara su puesto.

"Me voy feliz y orgulloso por lo que se hizo, no tengo reproches a nadie, siempre se buscó el consenso a partir del debate durante la gestión. Me voy con una satisfacción inmensa por haber pasado por el Instituto y doblemente agradecido por volver al país de esta manera", declaró Blatt en conversación con El Observador.

El ahora exjerarca aseguró que el ICAU hoy mantiene "muchos frentes abiertos", que enfrenta un momento en que "el público uruguayo se reencontró con su cine", y deja atrás un período pandémico en el que el rubro audiovisual, gracias a la llegada de las plataformas de streaming internacionales que vinieron al país a filmar sus producciones, vivió una primavera particular.

"Voy a estar para lo que se necesite pero ya no desde este rol. Me consta de que se están buscando los mejores candidatos, y la dirección va a tener todo mi apoyo para lo que necesiten en esa búsqueda", agregó.

Blatt, que había asumido el rol como director del ICAU en junio de 2020, es también escritor y residía en España al momento de su nombramiento. El cargo propició su retorno a Uruguay, en donde confirmó que se quedará instalado definitivamente.