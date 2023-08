Rochet contó por qué no se siente ídolo de Inter y el mensaje de Suárez, con broma incluida tras su noche ante River

El arquero uruguayo Sergio Rochet, ha sido el tema de toda la semana por su brillante definición del partido ante River Plate argentino que clasificó a su equipo, Internacional de Porto Alegre, a los cuartos de final de la Copa Libertadores de América.

El golero, quien ya había sido la enorme figura de los colorados en la ida jugada en Buenos Aires con siete tapadas notables y que debido a ellas, solo perdieron 2-1, brindó una entrevista al portal deportivo Globoesporte de Brasil.

Allí admitió que Luis Suárez, quien juega en Gremio, el enemigo acérrimo de Internacional, le envió un mensaje para felicitarlo, pero también le hizo una broma.

Primero fue consultado acerca de si ya se siente ídolo de la afición de Internacional.

"No me considero un ídolo. Fue un partido importante para la institución. No soy un ídolo. Quizá por mi momento, mi edad, pueda ser una referencia para el equipo. Aquí hay mucha gente buena, importante, con muy buena trayectoria, que está aportando mucho al equipo, a los jóvenes que vienen de la base. Por suerte pude tirar un penal que para mí era tan importante como todos los demás, el mío fue sólo el último. El trabajo fue de todo el equipo, de todos en el club, del cuerpo técnico, que hizo todo lo posible para revertir esta decisión, que fue muy difícil", declaró el uruguayo.

Sobre el mensaje de Suárez también habló y a la vez, sonrió al recordarlo.

"Ya lo conocía (a Suárez) de la selección. Teníamos una buena relación. En el último año en Nacional hicimos aún más, nos acercamos", expresó.

Y añadió: "Desde el momento en que llegué aquí, se puso a disposición para ayudarme con cualquier cosa que necesitara. Hablo con él prácticamente a diario, todavía no hemos tenido la oportunidad de juntarnos, hablar y tener un mate".

A su vez, expresó: "Me felicitó, pero también hizo una broma: 'Los arqueros tienen que atajar", me dijo. Y tenía razón. Soy el golero y tengo que tratar de atajar algún penal, lo que esta vez no ocurrió. No pude hacer nada. Embromamos un poco. Es un buen tipo que siempre quiere lo mejor para mí. También le deseo lo mejor. Es una persona que me ayudó mucho en la selección, me hizo crecer mucho en Nacional. Es recíproco".