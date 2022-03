Rodrigo Amaral rompió el silencio en Bolivia tras ser denunciado por agresión

Rodrigo Amaral rompió el silencio en Bolivia después de los incidentes que generó en el clásico The Strongest-Bolívar y mientras espera la sanción definitiva del Tribunal de Disciplina Deportiva de la Federación Boliviana.

Amaral no puede jugar por el torneo local y tampoco podrá hacerlo en el debut del equipo en la fase de grupos de la Copa Libertadores frente a Libertad de Paraguay por acumulación de amarillas.

Amaral en un entrenamiento

Sobre la expulsión en el clásico y la agresión a un asistente, Amaral expresó en el sitio Premium de Bolivia: "Fue una expulsión al final del partido, sé lo que pasó pero hay que estar tranquilo, acá el club me está defendiendo bien, sé que no hice casi nada, una cosa me sobrepuse por el momento del coso (sic), pedí disculpas, pero hay que saber tomar la responsabilidad, soy un hombre”, señaló.

La frase, cuyo argumento no quedó muy claro para los periodistas bolivianos, es textual del jugador.

Como informó Referí, el club Bolívar presentó como prueba en contra de Amaral cuatro videos y el jugador indicó: “Estoy tranquilo. Que la gente siga hablando, no me interesa, tenemos un grupo de abogados que me está defendiendo muy bien, si me tienen que suspender que así sea. No maté a nadie y no hice nada del otro mundo, salieron muchos videos que estoy matando a alguien, pero estoy tranquilo”.

Mirá la nota: