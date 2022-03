El presidente de la AUF y los derechos de TV: "Con información vamos a llegar al mejor número"

En la entrevista que el presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), Ignacio Alonso, brindó a Referí en diciembre planteó la hoja de ruta que tenía para 2022. En los tres primeros meses del año avanzó de acuerdo a ese plan. Ahora, ¿cómo sigue y cómo entra el tema derechos de TV del fútbol uruguayo en la agenda?

Así respondió Alonso:

En diciembre habló de este camino que recorrió la selección y planteó pasos a dar como nombrar un director deportivo, nombrar a los técnicos de juveniles, plantear un plan integral para impulsar el fútbol uruguayo y en abril sentarse a hablar sobre los derechos de TV. ¿Sigue todo en ese orden?

El plan sigue en ese camino. Insistimos en la interna que el fútbol no podía permitirse un paréntesis desde noviembre a abril para ver qué ocurría. Por esa razón decidimos seguir adelante con la preparación de reformas que se precisan en la estructura de las selecciones, porque el Maestro cumplía una gran cantidad de funciones que fueron redefinidas y asignadas a nuevos recursos humanos. Por eso la incorporación de Jorge Giordano. También avanzamos en la redefinición en los calendarios, en las competencias, en las estructuras deportivas que se van produciendo y que vamos a presentar como Copa Uruguay. Además, lo que hablamos entre Segunda Profesional y Primera Amateur, para darle otro impulso a esas competencias que son uno de los grandes factores de empuje que tiene nuestro fútbol. El potencial del torneo de ascenso es tremendo, y quedó demostrado en los últimos años moviendo las estructuras de Primera Profesional en donde hoy nadie tiene nada ganado de antemano. Todo eso está arriba de la mesa, así como la apertura a las inversiones y a la generación de fondos para poder mover las infraestructuras. La infraestructura es el gran déficit que tiene Uruguay. Los derechos de TV son un desafío clave hoy.

¿El tema ya lo pusieron arriba de la mesa?

Está en el análisis, porque hay una cantidad de equipos que lo plantearon y están conversando.

¿De qué forma lo plantean?

Que el dinero es insuficiente. Que por más que falten tres años y medio para terminar el contrato vigente (con Tenfield, hasta diciembre de 2025), que parece poco a lo que es la luz histórica, hoy tenemos necesidades que están vistas en lo que gana un equipo uruguayo en determinada divisional y lo que gana un equipo de un mercado muy similar al nuestro en otro país y en esa misma división profesional. Las diferencias en contra del fútbol uruguayo son tremendas, terribles y obscenas. Entonces, no puede seguir un fútbol como el nuestro con los niveles de ingresos actuales. Los mismos clubes lo están impulsando y nosotros lo estamos analizando. Debemos recorrer un camino ordenado y con información. No podemos ponernos una venda en los ojos y, al tanteo, improvisando para dónde ir intentando pegarle a la piñata. En Uruguay tenemos que llegar a saber cuánto se genera, cuál es la mejor forma de explotar estos derechos de televisión y cuánto tiene que quedar realmente en los dueños de los derechos que son las estructuras donde están contenidos los clubes.

¿Buscan información?

Con información vamos a llegar al mejor número. Y tenemos la información.

¿Este es el año para cerrar el tema televisión?

Considero que es un año clave para avanzar y encaminarlo.

¿Parte de sus energías hasta el final del año van a estar puestas allí?

No solo las mías, considero que parte de las energías del fútbol interno van a estar allí.

¿Cómo piensa canalizar todo eso cuando este tema divide a la AUF?

En la medida que el conocimiento de lo que ocurre está, que la información del mercado está y que ya hoy esa información y conocimiento no está encerrado en un monasterio que solamente lo tienen los monjes. Hoy los datos están en el mercado, y en la medida que todo eso se analice, se va a tomar la mejor decisión.

Entonces, ¿cuál es la forma que planea para negociar?

Estos son los números, los ponemos en la mesa, negociemos por acá y vayamos por este camino.

¿El gran objetivo es Catar?

Es objetivo prepararse deportivamente para Catar, pero sabiendo que el mundo no termina en Catar. El fútbol uruguayo tiene que pensar en lo que viene después. Tenemos sudamericanos juveniles que son la previa de los mundiales, y debemos prepararnos para eso porque el problema de algunas instituciones fue que no tuvieron los campeonatos juveniles del ciclo anterior por la pandemia y no tuvieron la vidriera para poner a los futbolistas. El fútbol uruguayo sufrió muchísimo esta situación. Por esa razón, la importancia de las decisiones que vamos a tomar entre el 15 y 20 de abril. Y tenemos que seguir en el plan acerca de cuál es el modelo de desarrollo del fútbol uruguayo, que es lo que nos va a permitir seguir siendo competitivos. No podemos desconocer que hay muchos países que están desarrollando planes maestros, que están bien organizados y que están volcando muchos recursos de inversión para mantenerse en el candelero mundial. Esa es la diferencia para los próximos años. No nos podemos quedar porque nos pasan por arriba. Hoy hay muchos países que están mirando de dónde surgen los jugadores, se enfocan en eso, invierten en infraestructura, en conocimiento. Nosotros tenemos que hacer lo mismo y el gran protagonista de esto es el interior del país, por esa razón el trabajo con OFI tiene que ser más fuerte que nunca. Por eso apostamos a que la figura de nuestro director deportivo tuviera ese conocimiento y Jorge lo tiene porque conoce el interior, conoce cada región, sus ligas, los biotipos de jugadores, fue jugador del interior, fue campeón en el interior y la designación de él en esa función también tiene un mensaje.

En diciembre dijo que no pensaba en la reelección, ¿ahora que Uruguay clasificó al Mundial ya lo piensa y se enfocó en eso?

No. Lo vamos a definir en el correr del año y es un tema que tengo que hablar con los compañeros, porque como grupo tenemos que conversar.