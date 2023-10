Rodrigo Silva y el sinsabor de Los Teros contra los All Blacks: “Cuando aflojás de cabeza pasan estas cosas”

Rodrigo Dibu Silva jugó su primer partido del Mundial en el último de su carrera en Copas del Mundo. A los 30 años no se imagina empezar un nuevo proceso rumbo a 2027, porque además en los últimos tiempos dejó de ser titular y las nuevas camadas vienen con mucho empuje. Ese cambio de paradigma lo dejó afuera de los tres primeros partidos, pero tuvo su oportunidad en el cuarto, ante los All Blacks.

Al final del partido, Dibu hizo un repaso del encuentro y de sus sensaciones tras el 0-73 y tras su último Mundial, y no descartó seguir jugando al rugby profesional si la posibilidad de presenta.

“Me voy con sentimientos encontrados. Fue un partido muy duro, creo que un buen primer tiempo, pero a este nivel no te perdonan y mantienen el ritmo 80 minutos. Cuando aflojás de cabeza pasan estas cosas. En personal contento de poder haber tenido minutos en el mundial y más contra un equipo así”, aseguró a El Observador en zona mixta.

Consultado sobre cuánto hubo de mental y cuánto de físico en el bajón del segundo tiempo, el fullback indicó: “Yo creo que es una mezcla. Quizá la cabeza se va cayendo cuando te hacen tries tan fáciles. Y en un momento ellos no bajan el ritmo y la cabeza empieza a afectar lo físico. Cuando se juntan las dos es cuando pasa lo que pasó”.

“En el contacto me sentí bien. Lo duro es la dinámica y la velocidad del juego, que cualquier error o hueco que dices la aprovechas y te explotan”, agregó el surgido en Carrasco Polo, que jugó como titular los mundiales de 2015 y 2019.

Sobre su balance personal, Silva reconoció la frustración por no jugar. “Los tres primeros partidos fueron duros porque obviamente uno viene a jugar. Pero entendí el lugar que me tocó y traté de estar presente y disfrutar de donde me tocaba. Cuando me enteré que podía jugar este partido me quedé muy contento”, dijo el hasta este año jugador de Peñarol, que de todos modos no descartó seguir jugando profesionalmente.

“Otro mundial seguro que no, por lo largo que son los procesos, pero en cuanto a lo toreo todavía no lo tengo del todo claro. Me tengo que juntar y analizar bien qué es lo mejor”, cerró Silva.