Mientras sigue la polémica por el lugar dónde se alojará Roger Waters, el Comité Israelita del Uruguay a través de su presidente, Roby Schindler, le escribió a las autoridades de Sofitel, lugar donde trascendió que se quedaría el músico: "Tal vez Ud. no sepa, y no lo culpo por eso, que Roger Waters es un misógino, xenófobo y antisemita, que aprovecha su fama como artista para mentir y vomitar su odio hacia Israel y todos los judíos", y afirma que "Al recibirlo, Ud. será, aunque no lo quiera, propagador del odio que este señor destila y estará contribuyendo a aumentar la judeofobia."

Según la información que hizo pública en primer lugar Pablo Londinsky el lunes en Azul FM, y que luego fue confirmada por el artista en una entrevista publicada este miércoles en el medio argentino Página/12, los hoteles Hyatt Centric y la cadena Regency rechazaron las reservas que se habían realizado por parte de la producción del show, apelando al derecho de admisión.

En Buenos Aires sucedió algo parecido, ya que los hoteles Faena y Alvear de Buenos Aires también se negaron a recibir a Waters en sus instalaciones. La decisión se basa en las declaraciones de Waters sobre el ataque del grupo terrorista Hamas contra Israel el 7 de octubre, en las que el músico británico afirmó que Israel "inventa historias" sobre el incidente.

En el marco de esa situación, el diputado del Partido Colorado, Felipe Schipani, pidió a través de una carta a la intendenta de Montevideo Carolina Cosse que remueva el título de visitante ilustre de la ciudad a Waters por su "condición de antisemita".

"Me dirijo a usted con el fin de solicitarle que le retire la condición de visitante ilustre de Montevideo al músico Roger Waters", inicia la carta de Schipani a Cosse. "Waters se ha manifestado públicamente como un activo promotor del boicot contra el Estado de Israel y ha difundido mensajes de odio y discriminación hacia el pueblo judío", escribió.

"Me han cerrado Montevideo"

En la entrevista con el medio argentino, Waters afirmó estar "furioso" por la situación, y que considera que le "cerraron Montevideo". Además, aseguró que la situación le truncó sus planes para reunirse con el expresidente José Mujica.

"Me han cerrado la ciudad de Montevideo, no tengo ningún lugar donde parar. Tengo que volar allí directamente el día del show, el viernes 17. Y yo tenía una cita para cenar el 16 con José Mujica, el ex presidente de Uruguay, que es amigo mío. Y no puedo ir, no puedo tener mi cena con Mujica porque el lobby israelí y lo que sea que se llamen a sí mismos me han cancelado".

Según el ex Pink Floyd, los hoteles no justificaron la decisión de recibirlo más que argumentando que tienen espacio para alojarlo actualmente.

"Solo (me dicen) que 'no tienen habitación'. (...) La última vez que estuve en Montevideo, cinco años atrás, ¡me dieron las llaves de la ciudad! Estuve ahí parado con una medalla alrededor del cuello, escuchando que decían que era una maravillosa persona, qué gran defensor de los derechos humanos, y qué maravilloso músico, gracias por estos 60 años de gran música y blablabla... ¡y ahora no me dejan estar en un hotel de la ciudad!"