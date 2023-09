Romina Celeste denunciará a Fiscalía por identificarla como hombre en documentos; para el fiscal del caso "siempre se la trató de acuerdo a su identidad sexual"

Romina Celeste Papasso comunicó que denunciará por un delito de odio de Fiscalía por identificarla con nombre de varón en documentos de la causa por la que fue condenada en enero después de escupir a una funcionaria municipal durante el acto de Luiz Inácio Lula da Silva en la Intendencia de Montevideo.

Lo indicó en su cuenta de Twitter citando una nota de Montevideo Portal que lo había informado sobre la situación en primer lugar. El Observador accedió a un documento donde Papasso aparece con el nombre que usaba antes de hacer la transición de género y cambiarse el nombre a Romina Celeste.

Papasso dijo a El Observador que no tuvo trato con el fiscal del caso en aquellas instancias, por lo que no afirma que él la haya tratado de mujer. Sin embargo, explicó que su abogado Pablo López fue quien le mostró el expediente, que hasta el momento ella no había visto. Papasso había sido defendida por una defensora pública en enero durante el proceso. Ahora su abogado, López, que quería averiguar por qué todavía no se cerró la causa a su clienta –cuya condena ya venció–, notó el nombre en los papeles.

"Cumplí y, con todos los problemas de salud que tengo, todavía no me cierran la causa. A una, que nunca había cometido delito, que no tenía una entrada o un antecedente, le hacen esto", se quejó la militante.

La militante nacionalista fue condenada el 27 de enero a siete meses de prisión, que se sustituyeron en régimen de libertad a prueba, por el delito de atentado especialmente agravado.

El fiscal del caso fue Rodrigo Morosoli. En ese momento estaba en una fiscalía de Flagrancia, antes de ser trasladado a Estupefacientes. Morosoli dijo a El Observador que a Papasso "siempre se la trató con respeto y de acuerdo a su identidad sexual". "En la formalización que es mi trabajo, y en la indagatoria y en la audiencia. Eso es claro", afirmó.

"Jamás se me pasaría por la cabeza intentar negar su identidad", dijo el fiscal.

Sin embargo, fuentes de la Fiscalía General de la Nación explicaron a El Observador que al ingresar una cédula en el sistema de la Fiscalía y/o Policía, surgen datos que no son modificables por el fiscal.

Pero pese a los datos que surgían en el sistema en este caso, Morosoli entregó su solicitud de formalización al juez llamándola a Papasso por su nombre actual y de esa forma se dirigió a ella durante toda la audiencia.

Así lo constató El Observador que tuvo acceso a los audios y al documento.