Ronald Araujo zafó de la peculiar travesía de Barcelona para jugar en África

El plantel de Barcelona tuvo un particular viaje este jueves para el partido que jugarán este mismo día por Copa del Rey ante Ceuta, por los octavos de final del certamen.

Los catalanes jugarán de visitantes ante el equipo que se encuentra en la ciudad autónoma española que está en el continente africano.

Por eso, para llegar hasta ahí, Barcelona organizó un traslado especial.

La delegación viajó en primera instancia hasta Málaga en avión y desde ahí se dividieron en grupos para tomar tres helicópteros y cruzar el Estrecho de Gibraltar.

Había una opción de hacerlo en barco, pero los catalanes prefirieron ese medio de transporte para llegar más rápido y al centro de la ciudad.

AFP

Ronald Araujo

Araujo zafó del viaje

El uruguayo Ronald Araujo no fue convocado para el partido, por lo que no tuvo que realizar el particular viaje.

Al zaguero de la selección uruguaya le dio descanso el entrenador Xavi.

Barcelona es candidato a avanzar: hora y TV del partido

El Barça se enfrenta ese jueves a AD Ceuta (16:00, DSports y DGO), último superviviente de la 1ª RFEF, tercera categoría del fútbol español.

El equipo azulgrana afronta el encuentro tras su recital de fútbol contra el Real Madrid en Arabia Saudita y con la moral por las nubes.

"Esto genera mucha tranquilidad", reconoció tras el encuentro el entrenador azulgrana, Xavi Hernández, convencido de que "hemos creado un equipo".

"Es el comienzo de una nueva era", remachó el defensa uruguayo del Barça, Ronald Araujo.

Xavi podría aprovechar el encuentro para hacer rotaciones antes de recibir el domingo a Getafe en el campeonato español, que lidera el Barcelona.