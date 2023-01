Cambió un viaje de vacaciones a Florianópolis por darle un abrazo a Luis Suárez

Miguel Tempes Petry Nascimento, de seis años, es un niño que prefirió ver a Luis Suárez en vivo antes que viajar de vacaciones a Florianópolis con su familia.

El martes el niño y su padre concurrieron al estadio Arena do Gremio para ver el debut del Pistolero frente a Sao Luiz por la Recopa Gaúcha, partido en que el uruguayo marcó tres goles.

Miguel tuvo la suerte de entrar a la cancha de la mano de Ferreira (Aldemir dos Santos Ferreira), pero cuando llegó el momento de la alineación para el himno nacional, se acercó a Luis Suárez y le habló. Suárez, entre risas le dijo que esperara el final del himno para recibir el abrazo.

SILVIO AVILA / AFP El festejo del Pistolero

"Fue muy emocionante. Le dije algo y él me dijo algo, pero había tanta emoción que no recuerdo. Cumplí un sueño de estar allí a su lado. Creo que hará 40 o 50 goles", predijo Miguel en un video que publicó el diario Zero Hora.

Según contó el padre, Miguel ni siquiera iba a ir al partido, ya que la familia tenía planeado viajar a Florianópolis para pasar una semana de vacaciones, pero prefirió cambiarlo por el partido.

Este miércoles, el día después del debut con hat-trick incluido, Suárez fue visto en un supermercado, una heladería y comprando un auto de alta gama en Porto Alegre.