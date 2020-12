Ronaldo no sabe si su hijo será “un gran jugador” porque “bebe refrescos y come papas fritas”

Cristiano Ronaldo puso en duda que su hijo mayor, Cristiano Junior, sea un “gran jugador” de fútbol en el futuro, debido a que “a veces bebe refrescos y come papas fritas”, algo que al crack portugués no le agrada.

La estrella de Juventus fue premiado, este fin de semana, en la gala de los Globe Soccer Awards que se realizó en la capital de Emiratos Árabes Unidos, Dubái, y en la ceremonia habló del futuro de su hijo como futbolista.

"Veremos si mi hijo llega a ser un gran jugador, aún no lo es. A veces bebe refrescos y come papas fritas; él sabe que no me gusta”, dijo Ronaldo, quien, es sabido, es extremadamente disciplinado con sus entrenamientos y cuidados para rendir al máximo.

“Le digo que después de la cinta debe descansar en agua fría y no le gusta. Es normal, tiene 10 años”, agregó CR7 sobre Cristiano Junior, quien juega en las inferiores de Juventus.

El hijo mayor de Ronaldo lo acompañó en la gala, al igual que la argentina Georgina Rodríguez, la pareja del ídolo portugués.

“Tiene potencial, es rápido y dribla bien, pero eso no es suficiente, con eso no llega. Es necesario mucho trabajo y dedicación, siempre se lo digo”, agregó Cristiano, sobre el pequeño, de quien dijo que le gustaría que siga en el fútbol.

“No lo voy a presionar, pero si me preguntan, sí me gustaría, claro que quiero. Sin embargo, quiero todo lo que sea lo mejor para él, sea futbolista o médico", agregó.

Prohibido comer chocolates

Cristiano, padre de cuatro niños, reveló también que no le cae nada bien que sus hijos más chicos coman chocolates.

"Incluso con mis hijos más pequeños, cuando comen chocolate, me miran primero porque saben que no me gusta", contó.

Esa prohibición ya se había dado a conocer en un video que subió hace unos meses Georgina Rodríguez en el que su hija más chica, Alana Martina, reaccionaba cuando le ofrecía chocolate.

"No, chocolate no. Papá se enfada", dijo la pequeña.