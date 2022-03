Rosselli, exembajador ante la ONU, sobre posición del gobierno sobre Rusia: "Estos titubeos nos dejan muy mal parados"

El exembajador de Uruguay ante la Organización de Naciones Unidas (ONU), Elbio Rosselli, criticó la no coparticipación de Uruguay al proyecto de resolución del Consejo de Seguridad que condenaba el accionar de Rusia en su ataque a Ucrania, y aseguró que "hay que ser claros y enérgicos cuando se debe", en entrevista con el programa radial En Perspectiva.

Consultado por El Observador, Rosselli indicó que "hubiera correspondido" copatrocinar la decisión del consejo, y no entiende "por qué decidieron que no" cuando el proyecto era "poco menos que exactamente el mismo" que el votado en Asamblea General, y apoyado por Uruguay. “Estos titubeos nos dejan muy mal parados en el escenario internacional”, afirmó Rosselli este martes entrevistado por En Perspectiva.

Uruguay no copatrocinó la decisión del Consejo de Seguridad –luego vetada por Rusia– con el fin de priorizar su participación en la Asamblea General, en la que sí podía incidir con “voz y voto”, informaron fuentes de Cancillería a El Observador. "Mediante este curso de acción, Uruguay optimiza la utilización plena de los recursos de que dispone como Estado miembro de la Asamblea General en lo que será un pronunciamiento masivo y contundente por parte de la membresía de la ONU", agregaron desde la cartera.

A esta situación se le suma la no adhesión en primera instancia de la condena a la Federación Rusa que realizó la Organización de los Estados Americanos (OEA), que el presidente, Luis Lacalle Pou, ordenó cambiar para sumarse a la moción del organismo.

El exembajador dijo al programa radial que es “muy confuso” el accionar de Cancillería y Presidencia. En su opinión "el presidente tenía muy claro qué es lo que quería", y sin embargo debió "dar vuelta" dos órdenes de Cancillería, explicó. "El que manda en la política exterior es el presidente de la República, si no hacés lo que dice, te vas", dijo.

Lacalle Pou reconoció en rueda de prensa este lunes el error del canciller, Francisco Bustillo, en la no adhesión a la condena a Rusia resuelta por la OEA, pero aseguró que tiene todo su respaldo.

Las sutilezas

Sobre las explicaciones del por qué no se copatrocinó el proyecto del Consejo de Seguridad, Rosselli expresó: "No es fácil de interpretar donde están las sutilezas, y algunas explicaciones que leí hoy en la prensa me hicieron mucho recordar la vieja frase de Shakespeare, cuando uno de los personajes dice ‘esa persona explica demasiado’. Cuando uno explica demasiado, explica demasiado”, señaló en En Perspectiva.

Sin embargo, el exembajador destacó el discurso del embajador uruguayo Carlos Amorín en la Asamblea General, con una “excelente técnica oratoria” porque “en la primera frase está todo”. “El mensaje es claro, corto y conciso, perfecto”, añadió.

"Uruguay interviene en esta sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, para ratificar su enérgica condena a la invasión rusa del territorio de Ucrania", fue la introducción de Amorín en el discurso ante la Asamblea General, que realizó una reunión urgente este lunes para tratar la situación bélica entre Ucrania y Rusia.