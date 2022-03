Lacalle tras "error" de Bustillo en declaración de la OEA sobre Rusia: "El canciller tiene todo mi respaldo"

El presidente, Luis Lacalle Pou, aseguró este lunes por la noche que la decisión inicial de no adherir a la condena de la Organización de los Estados Americanos (OEA) a la invasión de Rusia en Ucrania "fue un error" del canciller, Francisco Bustillo, pero, sin embargo, respaldó la gestión del ministro.

"El error fue de acá de Montevideo, no fue de Washington", aseguró Lacalle este lunes en rueda de prensa en referencia a la delegación de Uruguay ante la OEA.

Al ser consultado sobre si el conflicto podría causar una remoción, indicó que la equivocación fue cometida por Bustillo, pero afirmó: "El canciller tiene todo mi respaldo".

"Ha hecho una gran gestión en todo lo que hace al Mercosur, en todo lo que hace a la negociación con China. Obviamente no luce, no sale en la foto, no quiere decir que uno cuando se comete un error, no se actúe en consecuencia y se enmiende el mismo", explicó el presidente.

"Se cometió un error y se enmendó", reafirmó sobre la decisión, y agregó que la postura uruguaya se vio demostrada en el apoyo a la moción que condena la acción de Rusia contra Ucrania en la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU).

Según supo El Observador, Lacalle Pou fue clave para cambiar la abstención de Uruguay en la condena de la OEA, y fue quien ordenó rectificar el voto. Las autoridades de Cancillería no consideraron oportuno apoyar la iniciativa junto a otros 24 países, porque Uruguay ya había realizado “manifestaciones públicas contundentes respecto a la invasión al territorio ucraniano y condenado tales acciones”.

Sin embargo, el mismo día que la resolución en la OEA, Bustillo también instruyó que Uruguay no copatrocinara un proyecto de resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que condenaba el accionar ruso, firmado por 82 países y vetado por Rusia. Esa decisión no fue modificada.

Ese veto de Rusia llevó a que la resolución se discutiera en la Asamblea General de la ONU este lunes donde Uruguay sí expresó su condena a la invasión de Ucrania por parte de Rusia.

En este caso, fuentes del Ministerio de Relaciones Exteriores (MRREE) informaron a El Observador que se priorizó la instancia de la Asamblea General realizada este lunes, donde Uruguay podía incidir con "voz y voto", y donde sí copatrocinó la condena a la Federación Rusa.

Combustibles

Lacalle Pou afirmó que el conflicto entre Rusia y Ucrania "disparó todo" lo relativo a precios internacionales, en relación al aumento de los combustibles que anunció el gobierno este lunes, de $ 1,5 para las naftas y $ 1 para el gasoil. "Los combustibles hace un año estaban a 42 dólares, hace un mes estaban a 90", remarcó.

Según el mandatario, se llegó a un aumento de "menos de la mitad de lo que sugería la Ursea (Unidad Reguladora de Servicios de Energia y Agua)", porque "todavía Ancap tiene capacidad financiera", y porque "todavía la situación está muy volátil". El informe técnico conocido el viernes pasado sugirió ajustes de entre 5% y 8%.

Lacalle aclaró que no tiene "la bola de cristal", pero explicó que los expertos aseguran que, de detenerse el conflicto entre Rusia y Ucrania, se llegaría a una situación menos volátil, similar a la del mes anterior.

Desde este martes, el precio de la nafta Súper 95 en surtidor sube 2% y pasa de $ 73,41 a $ 74,88 por litro. En tanto, el gasoil común también aumenta la misma proporción y pasa de $ 52,94 a $ 53,99. Si se hubiera aplicado enteramente lo que decía el PPI, la nafta debería haber aumentado $ 3,6 por litro y el gasoil $ 4,2 por litro.