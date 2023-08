Ruben Sosa y Messi: la intimidad del encuentro en Miami, la gestión de Luis Suárez y la revelación del 10 argentino sobre su futuro

Ruben Sosa, en su rol de embajador de las filiales del Club Nacional de Football, está por estos días en su tour por Estados Unidos para participar de eventos con las distintas agrupaciones de hinchas tricolores en el país del norte.

En su primera escala, en Miami, tuvo un encuentro con Lionel Messi, el crack argentino que llegó a Inter de esa ciudad y que está generando un “boom”, según contó Sosita a Referí, entre otros detalle de su momento junto al campeón del mundo, para el cual contó con la gestión de Luis Suárez, el extricolor y amigo del 10.

“Estamos haciendo la gira que vamos siempre con la filial, para saber cuántos socios seguimos, cuántos hay más, y de ahí me voy para Nueva York, Washington y las otras filiales de Estados Unidos”, dijo “el Principito”, antes de relatar los entretelones de su emocionante encuentro con Messi.

¿Cómo fue el encuentro con Messi y la foto que se viralizó?

Rompimos las redes sociales, vieron la foto hasta en China (risas). Bien. Yo llamé a Luisito (Luis Suárez) y le digo ‘Luis, me voy para Miami un par de semanas, me encantaría saludar a Messi y así le entregamos la camiseta’. Yo siempre traigo camisetas para todas las filiales, que Nacional apoya en eso con los dirigentes y las camisetas firmadas por los jugadores, y se deja una en cada evento.

Y estaba hablando en el vestuario con (Diego) Polenta y me dice ‘viejo, ¿a dónde vas?’, a mí todos me llaman Viejo. 'Me voy a Miami, estoy cansado, estresado’, le digo. Y me pregunta cuánto tiempo me voy y le digo un par de semanas. Y le digo voy a estar con Messi y ver algún partido de Messi. Y me dice Polenta: '¡Llevale la camiseta, la nueva! ¿Cómo no va a tener la camiseta de Nacional?'. Y ahí se prendió la lamparita de él y la mía. Entonces se la traje.

Con la del Decano 👕🤩



Nuestro embajador Rubén Sosa con Leo Messi 🙌🏼🔟#ElClubGigante 🔵⚪️🔴 pic.twitter.com/xZTfCWLCni — Nacional (@Nacional) July 30, 2023

Y Luisito me dijo: 'Mirá Viejo, esperá que le mando un mensaje porque él (Messi) los ve después de dos o tres días'. Y después me mandó uno que decía: ‘El domingo a las 10 en el estadio, en el entrenamiento’. Y allá fuimos. La verdad, una seguridad impresionante. No había mucha gente, era un entrenamiento nomás.

Lo más lindo de toda la organización es que todos sabían quien venía. Ellos hicieron una charla con toda la seguridad antes, con policía y todo, los citaron en un salón, y les dijeron ‘viene a ver a Messi esta persona’. Y les pasaron todo el curriculum mío, todo, donde jugué... ‘Señor Sosa, pasé por acá’, me pidieron autógrafos a mí y yo diciendo ‘bo, está Messi acá’ (risas).

¿Cómo fue el momento que compartió con Messi?

Estuvimos como 12 o 15 minutos, que para estar con Messi son como dos horas. Fue bueno. Yo no lo conocía y él me dijo Rubén, como dicen los argentinos, y que era bienvenido. ‘Sí, Luis me dijo que ibas a venir’.

Le dije: ‘Jugué con el uno y vos sos otro uno, pero el uno para mí fue Maradona’. Y él me dijo: ‘Sí, Diego fue uno de los más grandes’.

Lo vi contento, lo vi feliz. Le hice unas bromas. Le digo: ‘Después de 30 años fuiste a un supermercado, increíble’. Y me dice: ‘Sí, tenés razón Ruben, hace 30 años que no iba con mi familia a un supermercado’. Y yo firmé un autógrafo solo, los demás no me conocían.

Un momento inolvidable…

Sí. Él está disfrutando eso. Más allá de que sigue ganando dinero porque es un profesional, lo que buscó es la tranquilidad con la familia, ir con un barquito a pescar, ir a algún lado y estar un ratito con la señora, o a comer, y no estar mucho porque si se enteran que está él en dos horas se llena la calle.

Pero no son muy futboleros. Acá es el básquetbol y el beisbol. Vos entrás y no te conocen, vas a la playa y no te conocen. Solo los argentinos, los brasileños, uruguayos… Los extranjeros, porque los americanos muy poquito. Viste que el otro día hizo dos goles y la gente se fue cuando salió Messi, se vació el estadio. Es todo marketing. Los hijos de la Kardashian se sacaron fotos con Messi, es el boom de Messi.

¿Se comenta algo en Miami de que pueda llegar Luis Suárez a fin de año?

Messi tiene dos años y medio de contrato. Yo creo que Suárez va a terminar con él, seguro, me parece. Son muy amigos, son como hermanos, las familias se llevan muy bien, las señoras también, los hijos se llevan muy bien con los hijos de Suárez.

Él (Messi) lo que me dijo es que iba a terminar en Miami su carrera, no la va a terminar en Argentina. Y que la vida de él está en Barcelona, la vida de él es ir a Barcelona. Estoy seguro que agarrará algo como embajador de Barcelona o para estar atrás del club.

¿Y qué dijo Messi de la camiseta de Nacional, de qué jugador era?

Era la camiseta del campeón mundial de la selección sub 20: de (Rodrigo) Chagas. Porque yo quise la de él para decirle te traigo la camiseta de un sub 20, de un campeón del mundo, para otro campeón del mundo. Y así quedó.

La camiseta 33 de Rodrigo Chagas que Ruben Sosa le regaló a Lionel Messi

Y el guacho (Chagas) ya habló en la radio y dijo que Sosa le llevó su camiseta a Messi y se emocionó. Es para mimarlo un poquito y para animarlo. Es un guacho humilde, que salió de abajo, que tiene una familia bárbara y es como yo, salió de abajo. Entonces se lo merece.

Nacional vs Boca Juniors, según Ruben Sosa

¿Vio el partido Nacional vs Boca Juniors, qué evaluación hizo?

Lo vi con los hinchas en la filial y estuvimos haciendo rifas con las camisetas, los gorros, y más regalos. Estuvimos cerca de un gol y de ir con un gol, pero no se nos dio. Lo más importante de todo esto es que no perdimos y que tenemos que jugar el partido allá. Creo que Nacional afuera ha logrado más cosas que en casa. Quién te dice que hagamos un gol y se pongan nerviosos, y podamos seguir en la Copa.

¿Le está faltando suerte a Nacional? El tiro en el palo del Colo Ramírez, la lesión de Carneiro…

Esas son cosas del fútbol… De repente jugás horrible y el Guti tiene la suerte esa de que en el último minuto hace un gol. No estamos ligando. El Colo no está ligando. El goleador cuando se le cierra el arco es bravísimo. Yo siempre le digo a los goleadores: ‘Si se te cierra el arco tirale al pecho al arquero, no busqués el palo o el ángulo, tirale al arquero al pecho que la pelota se mueve y hacés el gol’. Es así, al 9 se le cierra y es bravísimo y cuando hace uno, explota.

Cavani en Boca

¿Qué le pareció que Edinson Cavani haya ido a Boca?

Y Cavani ya no estaba jugando en Valencia, estaba jugando poco. No sé si era por el físico o por lesiones, pero para mí era porque el entrenador no le gustaba. Entonces decidió ir a Boca, ya se veía hace un par de años que estaba en Boca. Decidió por Boca porque quiere la experiencia de jugar en u n grande de Argentina. Seguramente el próximo partido va a estar jugando. Hay que cuidarse porque sabemos que está Cavani.

¿Cómo se imagina la revancha en La Bombonera?

Para mí, si tenemos la cabeza fría, si sabemos que el partido dura 95 o 96 minutos, que cuando ellos no encuentran el gol la hinchada va a estar pesada, porque ahí son pesados de verdad, si el primer tiempo termina 0-0 la hinchada los va a presionar a los jugadores. Y buscando un golcito con inteligencia, no irse al ataque y querer hacerles tres, eso no existe. Hay que buscar el gol con mucha cabeza, con una jugadita que tengamos.

La vuelta del Chory Castro

El otro día pensé que el Chory (Gonzalo Castro) iba a patear la última, que para mí era un tiro libre para una zurda. Creo que el Chory como es tan bueno se lo dejó (a Daniel Bocanegra), pero creo que era el tiro del Chory. Era volver a Nacional y hacer un gol, como Messi cuando llegó acá e hizo el gol de tiro libre. Yo creo que era el tiro para él. De tan buen tipo que es se lo dejó.

Lo que le dejó el encuentro con Messi que quiere aplicar en Los Céspedes

A Ruben Sosa le llamó la atención el despliegue de Inter de Miami para organizar su encuentro con Lionel Messi y quiere replicarlo con los exjugadores de Nacional que llegan a la Ciudad Deportiva Los Céspedes. “Está muy armonizado”, dijo sobre la organización para compartir un rato con Messi. “Y es lo que tenemos que hacer parecido nosotros. Capaz que no llegamos a ese nivel. Gente que viene a Los Céspedes, exjugadores de los años de 1980 o que ganaron con Nacional, no pueden estar esperando ahí en el portón. Tiene que dejarlos entrar. A veces vienen compañeros y me dicen ‘Ruben, estoy en la puerta y no me dejan entrar’. Y ahí llamó a (el gerente deportivo, Sebastián) Taramasco y Taramasco los hace entrar. Pero los que están en la puerta tienen que preguntar quién es o saber quiénes son, obviamente decirles que esperen un segundito, pero no pueden no entrar. Son los jugadores que ganaron en el club. Estamos tratando de hacerlo y hemos mejorado mucho. Quiero hacer una camida con todos los jugadores de la época del 1980 hasta el 2000, cuando me retiré, con un asado para todos, como agradecimiento y que dieron todo lo que es el club. Y eso va a seguir creciendo”.