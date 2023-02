Ruglio criticó ingresos de equipos femeninos y que puedan votar, y Alonso le respondió

A menos de una semana para las elecciones de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) del próximo 16 de febrero, el presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio, que encabeza el grupo opositor que tiene como candidato a Pablo Ferrari, cuestionó el reingreso de equipos femeninos y que se los habilite a participar de la votación.

“Ayer informaron en AUF que 4 equipos de fútbol femenino que no compitieron en 2022 iban a ser inscriptos y habilitados a votar para esta elección”, escribió el titular carbonero en su estado de Whatsapp. “No solo no corresponde reglamentariamente, sino que no es ni lógico ni ético”, agregó.

Además, realizó más cuestionamientos por esa vía. “De todas formas ya hay libertad total de hacer cualquier cosa sin que a nadie parezca importarle las cosas groseras que están pasando. Gente que hace unos años vendió un discurso de “horror” frente a algunas prácticas, hoy se suman a la masa que apoyan”.

Foto: Leonardo Carreño.

Ignacio Ruglio

“Están rompiendo el fútbol uruguayo y nadie parece verlo”, agregó.

Ruglio también disparó: “A todo esto algunos árbitros van a dirigir todo el año al mismo equipo en cancha o en VAR”.

“Habrá que dar pelea larga, porque dar pelea siempre nos gustó”, señaló al cerrar su mensaje.

La explicación de Alonso: "No hay que buscar fantasmas”

Ignacio Alonso, el presidente de la AUF que buscará su reelección, explicó este viernes en 100% Deporte de radio Sport 890 cómo se trató el tema de los equipos femeninos que pidieron para volver a afiliarse y dijo que fueron tres los clubes que se reinscribieron: Colón, Rentistas y Sud América.

Foto: Leonardo Carreño.

Ignacio Alonso

“Aparecieron como 10 equipos, no solo tres”, indicó. “Lo que hicimos fue poner la fecha corte al 31 de enero. Se anotaron tres equipos y para que se eliminen suspicacias hay rechazados de todas clases", señaló.

Alonso también explicó que no es seguro que esos tres equipos puedan votar y que eso será determinado por el Consejo de Liga. “Se rechazaron varios que en principio votan con nosotros, el criterio es objetivo", expresó.

"Me parece que está bien porque es reglamentario”, dijo Alonso. “Me parece que lo que daría para pensar son los que entraron ayer y antes de ayer, y no los que entraron hace un mes o el año pasado".

El presidente de la AUF señaló que "no hay que buscar fantasmas”.

Foto: Leonardo Carreño. Ignacio Alonso

“Es lógico en una campaña electoral, pero cuando ves eso pasó durante cuatro, cinco o seis años en el fútbol femenino, ¿dónde está el problema? Rechazamos con criterio objetivo una cantidad de un lado y del otro, y ahí está la prueba", dijo.

El fútbol femenino tiene un solo voto entre los 76 de todos los estamentos que integran el Consejo de la AUF.

Se dividen de la siguiente forma: 16 de la Primera división (que son dobles), 14 de Segunda división, 6 de la Primera División Amateur, 9 de la Organización del Fútbol del Interior (OFI), 11 de los futbolistas, uno del Fútbol Femenino, uno de la Liga de Fútbol Sala, uno de los árbitros y uno de los entrenadores.

Son 60 votos que llegan a 76 por los dobles de la Primera división.

¿Quién gana las elecciones de la AUF? Si un candidato obtiene 51 de los 76 votos o más en primera vuelta, será el ganador. De lo contrario, habrá segundo vuelta con mayoría simple.