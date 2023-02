Ignacio Alonso: "La selección repartió US$ 14 millones entre 2014 y 2018"

Por Pablo Benítez y Marcelo Decaux

Ignacio Alonso, actual presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), va por la reelección cuando se lleven a cabo los comicios el próximo jueves 16 en la calle Guayabos.

El titular de la AUF mantuvo una extensa charla con Referí sobre la situación actual del fútbol uruguayo, acerca de qué cosas hizo bien y qué le quedó en el haber, habló de la importancia de los derechos de televisión, de la millonaria cifra que repartió la selección entre 2014 y 2018, de su sorpresa por la postulación de su contrincante, Pablo Ferrari, de AUFTV y de lo que genera el fútbol uruguayo, entre otras cosas.

Peñarol lo votó la vez pasada y ahora no. ¿Por qué piensa que sucede eso?

Es evidente que hubo un cambio político después de las elecciones de 2020, en las cuales el presidente Ignacio Ruglio triunfó y a partir de su conducción, hubo una diferencia en el enfoque político que Peñarol pasó a tener respecto al que tenía. En eso encuentro la explicación. Siento también que hay una comprensión mucho más fina de nuestra gestión en otros sectores de la interna de Peñarol que incluso tienen un peso muy fuerte dentro del esquema de los 11 (dirigentes) y que determinó que se reflejara una división pública en la posición interna que fue laudada con un consenso en apoyo al presidente para no generar una distorsión al funcionamiento del club originada por la elección en la Asociación, y eso lo encuentro razonable en los términos históricos políticos de Peñarol. De todas maneras, la razón clara está en el cambio de orientación política del presidente actual respecto al anterior.

Foto: Leonardo Carreño.

Los derechos de TV siempre son tema en la AUF

¿Y eso, que uno de los grandes no lo apoye, cómo puede jugar respecto a su gobernabilidad en el caso de que sea electo?

Encuentro que ha pasado en otras circunstancias con el otro estatuto más disimuladamente, sabiendo luego que con 14 clubes en algunos casos, 16 en otras ocasiones, 10 en la época histórica, todo tendía luego a procesarse dentro de pocos actores en los cuales siempre terminaban teniendo preponderancia, los equipos grandes. Ahora estamos en un congreso de 76 en el que los grandes son cuatro votos en 76. Entonces, hay una realidad fruto del cambio estatutario que no hace comparable las situaciones. De hecho, nosotros estuvimos cerca de un año sin Nacional en el Ejecutivo en 2020 y 2021, y no pasó absolutamente nada.

El presidente Ruglio dijo que Nacional ha dominado la AUF en los últimos 20 años.

No quiero polemizar con Ruglio en esa apreciación histórica. No nos sentimos aludidos en esas declaraciones. Lo único que puedo hablar es por nuestra gestión y se lo expresamos al consejo directivo de Peñarol que hubo un respeto en la búsqueda de los equilibrios y de la justicia en todos los niveles de la Asociación. Se ha criticado por parte del presidente de Peñarol las actuaciones referiles. Entendemos que a nivel referil se hizo una inversión como nunca que posibilitó el mejoramiento de la justicia a través del VAR, la mejora de las condiciones físicas de los árbitros, sus ingresos. Antes se hablaba de una situación recurrente, que no tenían dónde entrenar y lo hacían en el cantero de Avenida Italia, y hoy tienen su complejo en horarios mucho más extendidos que antes. En eso dimos un gran paso. A la vista está que nuestros árbitros son los que más partidos tienen a nivel internacional, son confiables en lo internacional. Eso es importante.

¿Qué destaca de su gestión en estos cuatro años?

La gestión está a la vista en una cantidad de cuestiones. Hemos dotado de estabilidad a las competencias locales con una política activa de búsqueda de captación de inversiones que desembocó en una mejora notoria en lo económico, con una gestión de recursos que nos permitió aumentar de forma considerable los ingresos de la AUF y eso, en gran parte lo pusimos al servicio de las estructuras profesionales, estabilizando los ingresos de los equipos de la B, ordenando una cantidad de equipos de la B a través del fondo de salarios mínimos de esa divisional, lo que nos pone en una situación donde cada vez que comienza un campeonato, no hay ningún problema como era antiguamente la norma. Antes nadie sabía cuándo empezaban los campeonatos porque un equipo u otro estaba en un problema importante. Hoy eso no pasa, se respetan a rajatabla las fechas de inicio y de terminación, hemos aumentado de forma notoria la cantidad de partidos que se juegan, hemos instalado una nueva competencia en el marco de los campeonatos uruguayos que es la Copa Uruguay, y eso que hemos tenido dos años irregulares con la pandemia, que fueron justamente nuestros primeros dos años y en esos dos años tuvimos que salir a bancar a los clubes, bancar a los espectáculos porque no había venta de entradas, conseguir esos recursos para sostener a los futbolistas, a los funcionarios de clubes, a todos los sectores que conforman la Asociación y lo hicimos de una forma realmente exitosa siendo el país que más temprano pasó a jugar junto a Ecuador y Paraguay los campeonatos locales, no solo jugando Primera, sino todas las categorías de todos los deportes, incluso poniendo en funcionamiento de las selecciones nacionales rápidamente, que hoy nos está dando resultado, porque no perdimos ninguna generación y se ve en el Campeonato Sudamericano sub 20.

Ha nombrado muchas cosas…

Hemos tenido una inversión histórica en el fútbol uruguayo que nunca se había dado en ese monto, también está la mejora notoria en competiciones amateur, la recuperación de todos los saldos adeudados de instituciones que históricamente dejaron de competir y ahora compiten en forma amateur, que fueron recuperadas por la Asociación, por los jugadores y entrenadores. También la reestructuración de los procesos de selecciones nacionales demostrando que no teníamos en el momento de la destitución del Maestro Tabárez, otro espíritu que no fuera el ajuste en una Eliminatoria, que no veníamos a tirar hacia afuera todo lo bueno que se había hecho y hoy funcionan los procesos de selecciones con una lógica nueva, dirigida por dos profesionales de mucha capacidad y los más preparados del país, como Jorge Giordano y Esteban Gesto, que este proceso continúa que es el motor de valorización de los futbolistas uruguayos, el manejo de la integración del fútbol uruguayo de una forma histórica, como ha sido el reclamo que llevó a que el estatuto fuera aprobado en 2018, una estabilidad en el gobierno que nos pone como el único gobierno, yo no sé desde qué época, que hace que el Ejecutivo termina el mandato que inicia y eso muestra una conducción monolítica de un Ejecutivo que incluso ha sorteado una cantidad de dificultades mucho más grandes que otros en el pasado.

Foto: Leonardo Carreño.

Alonso habló de la tristeza de haber que Uruguay haya quedado eliminado en la primera fase del Mundial Qatar 2022

Son temas a los que usted le da mucha trascendencia.

Pero hay más. El incremento notorio de los ingresos de la historia del fútbol uruguayo con una independencia en los criterios de comercialización a prueba de cualquier desafío, una venta histórica de derechos de selección a los distribuidores y a los consumidores finales que hizo que se multiplicara por 12 los promedios de venta de los derechos de televisión de amistosos, la venta más importante en derechos de televisión en las Eliminatorias. Luego, el desarrollo del fútbol femenino que ha sido muy importante, la creación de la Copa AUF Uruguay que la mencionamos al pasar pero es un hecho histórico, ya que Uruguay era el único país de Sudamérica que no la tenía, la mejora en la inserción internacional del fútbol uruguayo con resultados a la vista, retomando la candidatura del Mundial 2030 con un protagonismo de la AUF brutal, con la celebración de las tres finales únicas en 2021 que repercutió en la refacción del Estadio Centenario, el cambio de gobernanza del Centenario junto a la intendencia de Montevideo. Podría darte una cantidad de cosas que se hicieron y que hoy hace que la Asociación sea diferente y eso lo vamos viendo en el reflejo de los grupos que nos vienen apoyando.

¿Y qué le quedó en el debe?

Seguramente haya quedado profundizar aún más los cambios en el fútbol profesional, liquidar el tema de la Liga Profesional que tuvo dos grupos que contrapusieron sus posiciones, dos mitades que en estos últimos tres años no encontraron acuerdo y que derivó que el MEC, más allá de reconocer la personería jurídica, diga que esa liga no es la que representa el fútbol profesional hasta que esos equipos no den su consentimiento y hasta que la AUF no la reconozca. Eso es algo que tenemos que laudar para hacer más profundas las transformaciones en el fútbol local. También quedó en el debe no haber llegado más lejos en el Campeonato del Mundo, que nos dolió muchísimo. Después hay cuestiones que uno proyecta hacia adelante que no serían posibles sin la base de las cosas que hicimos. El futuro para nosotros es auspicioso porque la Asociación realizó una cantidad de transformaciones que son base para poder hacer cosas más adelante.

Foto: Leonardo Carreño.

Los premios que perciben los jugadores celestes por el Mundial, se pondrán a estudio

¿Cuál es su visión sobre un tema tan trascendente como los derechos de televisión para el próximo período de gobierno en la AUF?

Se ha generado una mejora muy fuerte en la competencia local que luego tiene una pata que es la más importante, que no depende de la Asociación, sino fundamentalmente de las instituciones que la conforman: una cantidad ha mejorado notoriamente su economía a partir de la asociación con inversores, otra parte no lo ha hecho tanto y bueno, hoy las deficiencias más grandes que tiene el fútbol profesional local, están en relación a un rezago muy importante en cuanto a los derechos de televisión que reciben los clubes que es el gran desafío en la próxima administración. Hoy los equipos cobran mucho menos de la mitad de lo que deberían cobrar por los derechos de televisión fruto de una secuencia de contratos muy mal firmados en el tiempo, por necesidades propias de un sistema pobre que ahora, poco a poco, está teniendo estabilidad y está muy preparado para tener una contratación récord gracias a esta estabilidad que describí.

¿Y qué ideas tiene para cambiar eso?

La base la pusimos arriba de la mesa: fortalecer a los equipos, posicionar a Uruguay como un mercado receptor de inversiones, aprovechando la formación de futbolistas que tiene que le dio estabilidad y fortaleza a un montón de clubes profesionales, la apuesta al servicio del fútbol profesional –fundamentalmente de los equipos más débiles– de los recursos de selección y los buenos resultados de la AUF, la mejora en infraestructura ya que tenemos a través de distintos proyectos, incluyendo el Estadio Centenario, una revolución de infraestructura con ejecución y adjudicación y de casi US$ 12 millones en los tres años y pico que llevamos… Y ahora va a llegar el momento de la verdad de la milanesa, se le van a ver las patas a la sota, a ver realmente, con esta fortaleza, cómo podemos mejorar el contrato del fútbol local, a 34 meses de su vencimiento, que es el punto más cercano de vencimiento de la historia del fútbol uruguayo.

Foto: Leonardo Carreño.

Alonso espera volver a ganar las elecciones en la AUF

Porque se vence el 31 de diciembre de 2025.

En el fútbol profesional, es el desafío más grande y que me llama la atención que no se ponga en la agenda de la campaña, fundamentalmente por parte de los equipos que buscan el pelo en la sopa, pero no ven el elefante que les pasa por atrás. Es lógico que eso suceda por algunas relaciones que existen, pero el punto neurálgico en esto es el contrato de televisión. Vamos a ver cómo lo procesa el fútbol profesional. Hemos puesto todo para que las bases sobre las cuales se negocien, sean de fuerza y no de debilidad como fue históricamente en el pasado.

Ustedes tienen un estudio de Mediapro de cuánto vale el fútbol uruguayo. ¿Va a renovar el contrato con Tenfield? ¿Cuánto tiene que incrementarse lo que paga actualmente la empresa?

Lo importante es captar primero la generación más importante de la torta. En Uruguay anda en el 30% nada más, hacia los derechos de los clubes y no como en los países que realmente tratan bien esto que está en el 65% o en el 68%, nunca menos de eso. O sea, lo más fuerte es el derecho. Como bien decís vos, habiendo estudios de mercado de empresas muy reconocidas como Mediapro, como Mercoplus, como los que se han elaborado por parte de los contables que hemos contratado que surgen de los propios balances que están publicados de la empresa Tenfield y de otros parámetros que existen en el mercado, todos son coincidentes que este mercado genera más de US$ 50 millones, que los recursos económicos que surgen a través de los derechos de televisión generan esa masa tan importante, no puede ser que solo el 30% sea la retribución del derecho y el 70% sea la retribución entre el intermediario y los costos. Eso no existe en ninguna parte del mundo. Esa es la verdadera redistribución. Tenemos muy claro cuánto debería ganarse por derechos, y luego los clubes tienen que salir a negociar. Hay una comisión que designó el Consejo de Fútbol Profesional que ya tiene cuatro meses que no ha resuelto la situación, no han podido llegar a un entendimiento, y seguramente en los próximos meses deba retomar el trabajo y llevar al consejo una opción. Entendemos que el camino va por ahí, pero los números son claros. El monto más importante que pierde hoy el profesionalismo, no está en otro lugar que no sean los derechos de televisión.

¿Cuánto paga Tenfield y en ese reparto, cómo es el equilibrio entre los clubes grandes y los chicos?

Con la revaluación del peso y el reajuste del IPC, estamos en US$ 16 millones y pico, recaudándose en un mercado que genera hasta la línea de la distribución, unos US$ 50 millones. La distribución entre los grandes y los llamados chicos –incluyendo la B–, históricamente estuvo entre el 40% y 48%. Ese es un tema interno del Consejo del Fútbol Profesional. En términos modernos, tenemos que mirar dos cosas: no podemos redistribuir al punto que se destruya el valor, pero tampoco podemos dejar unidades que reciban muy poquito y que después distorsionen con la pobreza, las competiciones internas. Ese es un tema que las propias instituciones deben consensuar, más allá de la opinión del Ejecutivo. Y por otra parte, me parece importante mirar ejemplos que hay en ligas importantes del mundo, que tienen parámetros de distribución vinculados a las audiencias, a mínimos garantizados, a la posición en tabla de cada año.

Cuando salió del consejo de Peñarol, dijo: “Ferrari sabe por qué está como candidato y hace un tiempo no pensaba así”.

Me refería a que Ferrari salió a criticar en un tuit que esta gestión no es buena y el otro día se vio en el historial de su Twitter, cómo elogiaba la gestión hasta hace 15 días. Esa frase suya se contesta sola y no la quiero calificar. Que la califiquen los lectores.

Foto: Leonardo Carreño.

Para Alonso, todo lo que dijo Palma el pasado domingo en Punto Penal, no es verdad

¿Lo sorprendió su candidatura por todo lo que trabajaron juntos entre la AUF y la Secretaría Nacional del Deporte?

Me sorprendió realmente y entiendo que es desafortunado que un funcionario de gobierno en funciones, hoy sea candidato a presidente de la AUF, una entidad que es regida y sus afiliados son controlados por este candidato a presidente que luego quizás vuelva, en caso de no ganar, a ejercer funciones en esa secretaría. A todas luces, no es positivo.

José Luis Palma dijo que usted quiere la reelección por dinero.

No voy a hablar de aspectos monetarios. Lo que puedo decir es que el Sr. Palma, quien estuvo en una reunión en la que hice comentarios reservados sobre ese aspecto, recibió información directa de mi parte de cuántos son los ingresos que se reciben por ser presidente de la AUF de parte de Conmebol. Y sabe perfectamente que lo que dijo en el programa (Punto Penal de canal 10), no es cierto. Me duele mucho, él sabe por qué lo habrá dicho.

El bloque de clubes que está en su contra, quiere saber si ese dinero queda en el fútbol.

En FIFA no cobro ningún dinero por ser presidente de la AUF. Pagan por eso en la Conmebol. Y es una remuneración personal, uno renuncia a desarrollar el trabajo profesional también. Si mañana pierdo la elección, a mí los clientes que perdí durante estos cuatro años, no me los devuelve nadie. Eso se los dije en la reunión que tuve con ellos y no creo que nadie vaya a obviar un detalle tan importante a la hora de evaluar su vida. Me parece que no corresponde hablar de ese asunto.

Foto: Leonardo Carreño.

La familia lo apoya, aunque él sostiene que tuvo reparos por problemas que tuvieron algunos familiares en el pasado debido a que él es el presidente de la AUF

También Palma dijo no sería ético que usted se presentara a presidente porque estaría 12 años en la AUF.

Si él entiende que no es ético, él sabrá por qué lo dice. No solo hace 12 años que estoy en la AUF, hace 23 años que soy dirigente de fútbol y estuve en los dos lados del mostrador: en mi club, en la Mesa Ejecutiva, en el Ejecutivo apoyando a (Wilmar) Valdez, luego vino una intervención y yo fui un candidato que recibió el mando de un Consejo Ejecutivo que no era el que yo integré, sino el que integró Pedro Bordaberry con Armando Castaingdebat y con Andrés Scotti. Por lo tanto, también es desacertada su apreciación al respecto, como también fue muy desacertada –y está en las actas de OFI– la intervención en la que dijo que compré los votos de OFI en un bar.

¿Por qué?

Están las actas de OFI en las que claramente quedaba estipulado que en la segunda vuelta, había posibilidad de votar sin el mandato de la primera vuelta, y las personas que me votaron a mí en la segunda vuelta, fueron las que votaron por mí en la interna de OFI: Mariana Fernández, el vicepresidente de entonces Tiscordio, Jorge Ortiz y Sebastián Sosa. Por lo tanto, los documentos comprueban que lo que dijo Palma no es cierto. A mí me duele mucho porque él puso mucho sesgo personal en sus declaraciones, me refiero a sesgo personal en cuanto a mi persona y no en cuanto a mi gestión, cuando siempre he tenido una actitud respetuosa hacia él. No siento que en sus intervenciones él tenga el mismo trato conmigo. Pero no quiero polemizar con Palma porque entiendo que mi responsabilidad va más allá de esto y debo cuidar lo que serán los próximos cuatro años.

Otra de las cosas que cuestionó fueron la distribución de fondos de Conmebol y FIFA hacia los clubes.

Son fondos que recibió Liverpool, Wanderers, River, Danubio. Esa es otra falacia que se maneja respecto a nuestra gestión. Todos han recibido. Es más, quienes más han recibido, son los que no me han votado. River va a inaugurar un sistema de iluminación que tiene un aporte de la AUF. También participamos en el complejo de Colón. Wanderers en 2018 inauguró luces y yo estuve, recibió fondos de FIFA para vestuarios y cancha, fondos de mecenazgo gestionado por AUF, hace poco recibió el sintético para el complejo que inaugura en los próximos días. Hoy seguramente reciben fondos equipos que antes no recibían y quedaban con la ñata contra el vidrio, ahora no. Nuestro objetivo es llegar a un 100% de iluminación en los escenarios profesionales.

El sistema de premios de los jugadores por el Mundial, creado por José Luis Corbo, lleva a que perciban el 50% de lo ganado. ¿Por qué se ha mantenido ese sistema cuando es sistemáticamente cuestionado por los clubes después de cada Mundial?

Hasta las Eliminatorias del Mundial de Alemania se pagaba por puntos y se dio la paradoja que la AUF quedó con pérdidas tremendas, sin ir a una Copa del Mundo, pagando premios de US$ 3 millones a Mundiales que no clasificó. Son mucho más en términos de actualización económica que los US$ 4.500.000 que pagamos ahora tras clasificar a Qatar, 20 años después. El sistema es más sano porque la Asociación dejó de arriesgar sin tener seguridad sobre los ingresos y los jugadores pasaron a arriesgar su ingreso a la clasificación. Por algo ese sistema durante cuatro Eliminatorias fue exitoso. Ahora recibimos alguna propuesta de ciertos clubes, de plantear porcentajes. Ellos cobran el 50% después de los costos, no del bruto. En el camino al Mundial se genera bastante más que en el Mundial. Y eso se cobra. La selección genera: entre 2014 y 2018, repartió US$ 14 millones, lo que quiere decir que un club que estuvo en Primera durante esos cuatro años, recibió US$ 700 mil de la selección. El equivalente en ese mismo período a prácticamente a dos años de televisión. Lo que se cobra poco es por televisión, no en selección.

¿Piensa en hacer un nuevo sistema de premios?

Tendremos que negociarlo, como en cada inicio de las Eliminatorias.

¿Se fue a festejar la reelección a Qatar y le salió mal, como sostuvo Palma?

No, no fui a festejar nada. A Qatar fuimos a trabajar con la selección, a hacer muchas gestiones para el fútbol uruguayo porque estuvimos en contacto con fondos de inversión, con autoridades de otras confederaciones trabajando políticamente apoyo para el Mundial 2030, tuvimos una cantidad de contactos para poder hacernos de elementos de inversión para la infraestructura de Uruguay. Creo que muy lejos de festejar una reelección, fuimos a afrontar un Mundial con mucha seriedad, en donde no se dieron los resultados que esperábamos. Fue otra de las expresiones desafortunadas de Palma. A mí no me genera ninguna gracia el hecho de que Uruguay haya vuelto en la primera rueda. Tampoco me hubiera causado ninguna gracia quedar afuera del Mundial a fines de 2021 como el 90% de los uruguayos pensaba y sin embargo, pudimos revertir la situación y llegar al Mundial. En ese sentido, trabajamos muy bien, y en el Mundial, trabajamos por el fútbol uruguayo. Algunos también decían que del Mundial nos veníamos con el bolso lleno de partidos de sanción para los jugadores uruguayos y creo que el trabajo de la delegación, arrancando por alguno de los invitados que dicen que fueron a pasear y a tomar champán, está a la vista.