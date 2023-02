Elecciones en la AUF: Ignacio Alonso: “Es una falacia decir que AUFTV se financia con recursos de los clubes”

Por Pablo Benítez y Marcelo Decaux

En otra parte de la extensa entrevista y en busca de su reelección a la presidencia de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), Ignacio Alonso habló, entre otras cosas, de lo que significa el nuevo emprendimiento AUFTV para la AUF, a la vez que también se expresó acerca de los millones de dólares que repartió la selección nacional entre 2014 y 2018, que Diego Alonso es parte de este proceso, que se ha ganado algún enemigo, y que su familia cercana lo ha visto sufrir "muchas veces", y él ha tenido "algún cuestionamiento personal hacia mí mismo por determinado episodio desagradable que le tocó vivir a algún integrante de su familia".

Foto: Leonardo Carreño.

El presidente de la Asociación, se refirió al emprendimiento de AUFTV

¿Cómo se financia AUFTV? Porque hay clubes que dicen que el dinero sale de ellos.

No, al contrario. El costo de la Liga Uruguaya anda en los US$ 3 millones por año, de los cuales, los clubes aportan US$ 900.000, el resto es puesto por la AUF, fondos FIFA y Conmebol. Lo mismo en torneos femeninos, torneos de fútbol sala y playa que participan los clubes. Es al revés: si nosotros tuviéramos que cobrar a los clubes, seguramente no existiría la liga, que es otro de los grandes problemas cuando ellos proyectan la Liga Profesional: no tendrían con qué cubrirla, porque se la subsidiamos en un 70%. Incluso, la mitad de esos US$ 900.000 que ponen los clubes, proviene de la tasa de pases que se está dejando de recaudar progresivamente. Por lo tanto, estimamos que solo el 15% va a estar dentro de dos o tres años financiado por los clubes. Es una falacia decir que AUFTV se financia con recursos de los clubes. AUFTV se financia con lo que genera, primero con publicidad y gestión directa de derechos. Estamos recaudando 12 veces más de selección que lo que recaudábamos antes en materia de amistosos, y eso es AUFTV. Nosotros vendemos publicidad y eso lo genera AUFTV. Es claro que hay una inversión, hay una fidelización de 400 mil suscriptores que nos dieron mucha potencia. Gracias a ellos hicimos una campaña de marketing directo que nos permitió tener una academia de fútbol con cupos completos en media hora, y podría dar una cantidad de ejemplos más. AUFTV es una apuesta a tener un medio propio que ya da ingresos a la AUF y es una apuesta exitosa. Lo que pasa es que muchas veces duele que haya sido exitosa, y que nosotros hayamos demostrado que durante años se pagaba US$ 10.000 un amistoso y hoy nos pagan US$ 120.000.

"Hay un error de cálculo que hasta ahora no se lo perdonan quienes cuestionan a Lugano, que en definitiva, con la intervención planteada, que pudo haber sido evitada por esos mismos clubes que lo cuestionan, terminó negociando como presidente de la Asociación de Futbolistas, la inclusión de los jugadores en el Congreso".

¿A quién le duele?

Y bueno, seguramente a los que pagan US$ 10.000.

Foto: Leonardo Carreño.

El titular asociacionista, habló de lo que opina su familia cercana acerca de su postulación nuevamente al cargo

"La relación AUF-Mutual es buena y creo que ha servido para que el fútbol uruguayo sea mejor. Eso es indiscutible"

¿Qué papel juega Diego Lugano en su proceso?

En la gestión, ninguno.

¿Y por qué piensa que quienes están en su contra, lo viven nombrando?

No sé. Seguramente porque lo identifican con una lucha de un grupo de jugadores en la etapa que Diego Lugano fue capitán de la selección y una posterior inmediata, que dio lugar a determinadas posturas políticas, a un cambio en el estatuto, a que se incluyera en él la participación de los futbolistas, a pesar de que el 24 de agosto de 2018, el escribano (Edgar) Welker llevara una versión de estatuto aceptada por Conmebol, que no incluía a los futbolistas. Ahí creo que hay un error de cálculo que hasta ahora no se lo perdonan quienes cuestionan a Lugano, que en definitiva, con la intervención planteada, que pudo haber sido evitada por esos mismos clubes que lo cuestionan, terminó negociando como presidente de la Asociación de Futbolistas, la inclusión de los jugadores en el Congreso.

Foto: Leonardo Carreño.

El pasado y el presente de la AUF estuvieron en la charla con Alonso

Hay dirigentes que dicen que eso sucede solo en Uruguay.

He escuchado por ahí que no hay en ninguna parte del mundo. ¡Falso! Hay un informe del CIES de enero de 2023 –acá hay que leer mucho, porque en Uruguay tendemos a mirarnos a mirarnos hacia nosotros nada más y no miramos lo que sucede en el resto del mundo– que analiza la gobernanza de las 32 selecciones clasificadas al Mundial, es decir, las 32 mejores asociaciones del mundo. En 17, más de la mitad, hay participación de los jugadores en el Congreso. Eso refleja que nosotros no estamos desalineados como se pretende decir, a lo que es la tendencia. A veces se pone a Uruguay como que quiere hacer un jueguito de experimento y que en ninguna otra parte del mundo se hizo. No. En las asociaciones más avanzadas, hay participación de los jugadores en el Congreso y en los órganos de dirección, y Uruguay junto con Argentina, son las asociaciones donde más porcentaje del Congreso tienen los equipos de fútbol profesional.

"Muchas veces me ha visto sufrir, y yo he tenido algún cuestionamiento personal hacia mí mismo por determinado episodio desagradable que le tocó vivir a algún integrante de mi familia"

¿Le dio demasiado poder a la Mutual en estos años?

No, la Mutual no tiene poder. Tiene un espacio en el Congreso y tiene un representante de grupos de interés con la agrupación de técnicos y referíes dentro del Ejecutivo. Nada más.

¿No piensa que mejoró la relación AUF-Mutual estos años?

La relación AUF-Mutual es buena y creo que ha servido para que el fútbol uruguayo sea mejor. Eso es indiscutible.

Foto: Leonardo Carreño.

Alonso dijo que se ganó algunos enemigos en estos cuatro años

En el pasado Consejo de Liga hubo cuestionamientos a la Mutual de parte de algunos clubes y usted le dio la razón a ellos.

Lo que le dejamos claro fue que tenemos un manual de canchas que la Mutual aspira a que se aplique y nosotros nos comprometimos con la Mutual a eso, y que no es parte de la legislación actual, pero que en un fútbol profesional tenemos que ir persiguiendo el objetivo que se alcance. Creo que nadie puede negar que debemos tener mejores canchas, vestuarios, instalaciones higiénicas para el fútbol, tribunas. La Mutual como gremio fue a inspeccionar, Liverpool se cuestionó haberlos dejado pasar, y nosotros aclaramos que ese documento es parte de un aspiracional y un compromiso de la Asociación a llegar, pero no forma parte de lo exigido al momento.

"La selección genera: entre 2014 y 2018, repartió US$ 14 millones, lo que quiere decir que un club que estuvo en Primera durante esos cuatro años, recibió US$ 700 mil de la selección"

¿Cómo ve la elección? ¿Cree que gana en la primera vuelta?

No sabemos. Hemos recogido apoyos interesantes, y aspiramos a tener una buena elección. Ojalá podamos ganar en la primera vuelta, pero el objetivo hoy es ir captando apoyo y poder ganar la elección, ya sea media hora antes, o media hora después.

Diego Alonso, ¿sigue estando en carpeta?

Es parte de lo que fue el proceso anterior y cuando termine la elección, con el nuevo Ejecutivo, decidiremos. Hoy las Eliminatorias, por lo que hemos conversado con los compañeros de Sudamérica, tiende a empezar en setiembre, por lo que no hay un apuro importante en este aspecto.

Foto: Leonardo Carreño.

Alonso habló del costo del VAR en el fútbol uruguayo

Pero hay dos partidos amistosos con Corea del Sur y Japón en marzo.

Definiremos después de la elección, si vamos con el técnico definitivo, o como en otras ocasiones, ir con uno de alternativa.

"Si uno pasa por esto y no se ganó algún enemigo, no tiene gracia"

¿Cuál es el costo del VAR? ¿Los clubes siguen sin pagar?

El VAR corre por costos de la Asociación. Los clubes no pagan costo. Seguramente en el futuro, como pasa en otras asociaciones, como costo inherente al espectáculo y a la liga, tenga que ser asumido. Pero no estamos en condiciones de madurez al sistema para que sea asumido por los clubes.

¿Cuál es su costo por partido?

La AUF paga US$ 2.600 por partido para utilizar el VAR.

Foto: Leonardo Carreño.

Alonso habló de Lugano y la importancia de la Mutual

¿Se ganó enemigos en estos cuatro años?

Y…bueno, si uno pasa por esto y no se ganó algún enemigo, no tiene gracia. Parte de esto es tener enfrentamientos, discrepancias, posiciones encontradas que a la larga, generan alguna enemistad. Pero con el tiempo, en conciencia, es parte de lo que uno entiende que refleja el haber hecho una gestión valiente y que defendió los intereses de la Asociación, por encima de cualquier interés de terceros que es lo que ha caracterizado, por lo menos, en la presión, al fútbol uruguayo en las últimas décadas.

La familia cercana, ¿le dice que está bien que vaya por la reelección?

La familia cercana me apoya. Muchas veces me ha visto sufrir, y yo he tenido algún cuestionamiento personal hacia mí mismo por determinado episodio desagradable que le tocó vivir a algún integrante de mi familia. Pero a mí me apoyan porque saben que mi pasión es el fútbol y me hace vivir intensamente esto, y feliz por el hecho de ejercer este cargo.