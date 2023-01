Ruglio halagó a Jorge Barrera, el expresidente de Peñarol, "por sacar la cara por el club siempre"

El actual presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio, halagó a su antecesor en el cargo, Jorge Barrera en un comentario que escribió este miércoles en su estado de Whatsapp.

Ruglio apoyó al extitular carbonero luego de que este escribiera un tuit en contra de una opinión del sociólogo Gustavo Leal, quien exdirector de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior, quien ironiza acerca de los recientes anuncios del ministro Luis Alberto Heber y puso como ejemplo la seguidilla de homicidios ocurridos en Peñarol.

Barrera escribió: "A lo Peñarol es rebeldía, no darse por vencido nunca. Levantarse después de una caída y ser optimista hasta el final. Son valores y no horrores. Quien lo tituló, no entendió lo que significa. También a lo Peñarol es reconocer errores. Están a tiempo"

A lo Peñarol es rebeldía , no darse por vencido nunca. Levantarse después de una caída y ser optimista hasta el final. Son valores y no horrores. Quien lo titulo, no entendió lo que significa . También a lo Peñarol es reconocer errores. Están a tiempo . https://t.co/k3IBEU7INE — Jorge Barrera (@JorgeCBarrera) January 25, 2023

Una hora más tarde, Ruglio subió a su estado de Whatsapp un comentario apoyando al expresidente carbonero.

"Cada vez que me preguntan sobre la presidencia de Jorge Barrera, respondo lo mismo. 'fue honesto y tuvo aciertos y errores como todo el que hace cosas en la vida, pero algo les aseguro, para Jorge Barrera, Peñarol es gran parte de su vida y respira en amarillo y negro'", comenzó escribiendo.

Ignacio Ruglio halagó a Jorge Barrera , el expresidente de Peñarol

Y añadió: "Gracias presi por ese gran tw (tuit) y gracias por sacar la cara por el Club, SIEMPRE. Clarito como el agua, esos mismos son los valores de Peñarol".