Las duras palabras de Ruglio a Areco por críticas a su gestión en Peñarol: "Nunca más te vi en el estadio; contesto a tus mentiras"

El exdirigente de Peñarol, Marcelo Areco, volvió al ruedo este domingo con un tuit en el que critica la gestión del actual presidente de la institución, Ignacio Ruglio.

"A pesar de que falten 3 partidos, todos sabemos que es el fin de tres años nefastos en lo internacional. Incluyen el peor año de la historia de Peñarol en lo local. Ni estrategias de marketing, ni jugar la liga argentina, ni tener un club social. Ganar!!", escribió Areco en su cuenta de Twitter.

El exdirigente carbonero, quien no ha participado en este período de gobierno, tiene interés de volver a ser candidato en las elecciones que se llevarán a cabo a fin de año, según pudo saber Referí.

Luego de haber escrito en contra de la gestión de Ruglio, el mandamás carbonero, quien desde hace un tiempo, se había mantenido en silencio en sus comentario en su estado de Whatsapp a pedido de quienes lo aconsejan, luego de leer esto, volvió al ruedo.

"Quienes me aconsejan políticamente y sé que lo hacen por mi bien, me aconsejaron estar un tiempo callado. Lamentablemente no nací para no pelear y menos con todo el trabajo que arreglar a nuestro querido club nos ha llevado y van solo 28 meses de gestión", comenzó escribiendo el titular mirasol.

Y añadió: "Es año de elecciones y mucha mentira se va a decir y yo no sería yo si me callo la boca o no peleo por desmentir lo que es mentira. Hacernos cargo de lo que ha salido mal y laburar mucho hasta darlo vuelta, esa es mi responsabilidad, pero decir con orgullo todo lo que hemos hecho bien y no dejar que le mientan al hincha con cosas que NO SON VERDAD. Porfiado y peleador".

Luego, sobre el tuit de Areco, se extendió en sus comentarios.

"Marcelo, qué alegría volver a leerte. Nunca más te vi en el estadio, mucho menos en un viaje de Peñarol ni nunca más fuiste a ver a las juveniles. Yo perdí dos elecciones antes de ser presidente, a los tres días estaba alentando a Peñarol donde le tocara jugar y así lo hago desde el año 1990 y lo voy a hacer hasta que Dios me dé vida. Contesto las MENTIRAS que escribiste; en lo internacional tuvimos un 2021 muy bueno. Quizás ese año no hayas seguido a Peñarol", comenzó escribiendo Ruglio.

Luego continuó: "Llegamos a la semifinal de la Copa Sudamericana, eliminamos a Nacional de esa copa después de 20 años y ganamos cuatro partidos fuera de casa, incluyendo seis goles a Corinthians en el global. En 2022, ganamos por primera vez en la historia del club una Libertadores sub 20 y jugamos una final Intercontinental con Benfica que perdimos 1-0. Hicimos una mala fase de grupos de Libertadores en mayores con 7 puntos en el grupo. El 2023 nos encuentra con 0 punto de 9 y hoy (este domingo) ya nos reunimos temprano a trabajarpara intenar dar vuelta esto. Prefieron no recordar tu pasaje en el club y Copas".

Y continuó con un video suyo festejando en medio de la hinchada aurinegra en Maracaná el triunfo de Peñarol sobre Flamengo con gol de Lucas Viatri.

"Maracaná al poco tiempo de haber perdido una elección que estábamos seguros que ganábamos. SIEMPRE de Peñarol, Marcelo. no solo cuando estamos aburridos y queremos hacer política en el club. Mi admiración al Dr. Jorge Barrera que desde que tengo uso de razón lo veo en la cancha y terminó su presidencia y nunca falta a ningún lado con su hijo alentando a Peñarol", sostuvo.

Ruglio prosiguió: "Podrá ser mi rival político, pero siempre soy hincha de los que no faltan nunca a la cancha porque esa señal de Amor no se disimula ni se actúa para una elección. El primer abrazo al terminar el partido del otro día en Florencio Varela (cuando fueron goleados 4-1 ante Defensa y Justicia), me lo dio Barrera que estaba allí en la cancha. Con aciertos y errores, dame siempre hinchas de verdad del club y no paracaidistas".