Ruglio: "Nacional se comió tres goles y hoy todos hablan de Peñarol, el club más popular de Uruguay; Bengoechea va a seguir"

El presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio, habló en la mañana de este domingo sobre lo que sucedió el sábado de noche en el Parque Viera, cuando más allá del pobre momento futbolístico, hubo insultos hacia el director deportivo, Pablo Bengoechea, a quien algunos hinchas, sin agredirlo físicamente, le pidieron que se fuera del club, como informó Referí.

"En épocas de turbulencias es importante que el equipo mantenga la línea. Ayer (el sábado a la noche) la actitud mostrada fue la que todos queremos, ir a todas las pelotas. Juan (Manuel Olivera) tomó decisiones arriesgadas en lo positivo. Después, lo normal en una crisis de confianza de varios partidos sin ganar. Tenemos que tener la calma y trabajar acá en Los Arormos. Peñarol es campeón del Apertura, ganó los dos clásicos del año, está primero en la Tabla Anual, pero tenemos que hacernos fuertes cuanto antes. Aislarnos del ambiente normal que habrá de política porque son meses de elecciones", dijo Ruglio en el programa "Punto Penal" de canal 10.

Y dijo: "Yo como presidente tengo que mantener la calma. Peñarol empató, Nacional se comió tres goles (el viernes contra Liverpool) y hoy ustedes van a hablar el 85% más de Peñarol (que del rival eterno). Eso es Peñarol, el equipo más popular del Uruguay".

Foto: Leonardo Carreño.

Bengoechea continuará en su puesto de director deportivo

Sobre los insultos a Pablo Bengoechea cuenta que el director deportivo le recordó: "'En el medio del quinquenio nos íbamos puteados y a fin de año éramos campeones', me dijo Pablo. Con él en su puesto, cortamos el tricampeonato de Nacional y Pablo está convencido de que vamos a ser campeones. Nos tenemos que abstraer de ese mundo y poner la cabeza acá. El 90% de las noticias son falsas, y salen desde dentro de Peñarol. Nos vamos a tener que acostumbrar a eso".

Consultado acerca de si Bengoechea le puso en algún momento el cargo a disposición, Ruglio también habló.

"Bengoechea nunca puso el cargo a disposición. La gente puteaba a (Fernando) Morena a la salida cuando era técnico de Peñarol, escupieron al Indio Olivera hace siete meses, tenemos que estar firmes acá. Lo otro lo tomo como algo de algunos hinchas de Peñarol", añadió.

Ruglio también admitió que habló con el arquero Randall Rodríguez, quien hizo un desmentido acerca de que hubiera tenido discusiones con Bengoechea.

Leonardo Carreño

El presidente aurinegro habló de los posibles refuerzos del club

"Hablé con Randall que hizo un desmentido de lo que ocurría con Pablo y fue todo lo contrario a lo que había dicho Pablo, que quería que Randall fuera el suplente de Thiago Cardozo. Me decía Randall, 'lo que pasa es que me calienta que mientan' y le dije que se tiene que acostumbrar y meter la cabeza en el equipo. Los que lo conocemos, sabemos que Pablo nunca se va a bajar de la lucha con Peñarol. Tengo que llegar a que no se hable cinco meses de Bengoechea. Por temas políticos que no vale la pena ahondar, se está hablando todo el tiempo en el club de Bengoechea. Si mañana le digo, 'Pablo, no venís más', se da media vuelta y se va tranquilo. Los que estamos en el fútbol sabemos que los climas adversos son lo más difíciles de revertir, pero tenemos que estar preparados. A Boca le hicieron cuatro goles, a Independiente tres, en esta última fecha, y nosotros seguimos punteros de la Tabla Anual", sostuvo el titular carbonero.

Sobre el futuro técnico del club, Ruglio admitió que "la reunión con Darío (Rodríguez) fue muy buena porque lo vi muy preparado. Su cuerpo técnico también hace tiempo que se prepara".

Sostuvo que "el otro día hablé con Diego Aguirre y me decía: 'Nacho, esto es como en 2010, que hacía siete años que Peñarol no era campeón y todo el mundo me decía, 'no agarres', y es todo lo contrario'. Peñarol está en las finales, dos puntos arriba, y el que venga sabe que cuenta con un respaldo, y que si no se gana antes el campeonato, a lo sumo va a estar en la final".

Reunión por Zoom este domingo

El consejo directivo de Peñarol se reunirá de forma extraordinaria este domingo.

Según explicó Ruglio, se hará en la modalidad de Zoom y allí se volverá a hablar de lo que será el nuevo técnico.

Darío Rodríguez sigue teniendo el número 1, mientras que también está el nombre de Ignacio Ithurralde en la mesa, tal como informó Referí.

De Amores, Carneiro y Maxi Olivera

Ruglio también habló de los futuros refuerzos que llegarán a Peñarol para el próximo período de pases.

Consultado acerca de la vuelta de Maximiliano Olivera, dijo que está cerca, aunque hasta que no firme, no quiere decir que está hecho.

También añadió que este sábado habló con el representante de futbolistas Pablo Bentancur, para ver si se acerca más Gonzalo Carneiro para que juegue en Peñarol.

Asimismo, sostuvo que siguen las tratativas por el arquero Guillermo De Amores para que sea nuevo jugador carbonero.