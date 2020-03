Ruibal sobre la situación de Peñarol: "Tendremos que sentarnos a renegociar los sueldos luego de la pandemia"

El dirigente de Peñarol, Alejandro Ruibal, dialogó con Referí acerca del futuro económico próximo de la institución y de su idea de tener que sentarse a renegociar los sueldos, sobre todo, los indexados en dólares, en un momento de incertidumbre en la economía.

"Tengo una posición personal que voy a elevar al consejo directivo. Luego de esta situación que vive el mundo entero y el país en general, pienso que hay que replantearse el modelo. Nos cayó una ficha de realismo y estamos ante un momento de fuerza mayor. Pagar sueldos en dólares hoy es inviable. A medida que pase el tiempo y pase este tema del coronavirus, habrá que sentarse a renegociar", explicó el directivo a Referí.

Ruibal sostiene que "todas las empresas y los clubes van a tener que hacer lo mismo".

Si bien aún no elevó este pedido al resto de sus compañeros del consejo directivo, cree que "se impone una reestructura total de todos los salarios, sobre todo, los que están indexados en dólares y como está el fútbol, no sabemos qué ingresos vamos a tener".

A su vez, sostuvo que estamos ante "una pandemia. A ver si nos ubicamos. Es algo de fuerza mayor".

Para Ruibal, esta es una oportunidad de "rever toda la estructura de costos de los clubes y del fútbol uruguayo, no solamente pasa por Peñarol. Estamos todos en lo mismo".

En referencia a Peñarol, el directivo expresó que "lo más importante es que el club subsista a este momento".

Y añadió: "Es imperativo que el fútbol se replantee este modelo económico".

"No sabemos qué ingresos vamos a tener en el futuro próximo respecto a lo que entra por la televisión, por las copas internacionales, etc. Entonces, ese no es un tema menor para nosotros. Incluso la mayor parte de nuestros ingresos son en pesos, por eso el pagar sueldos en dólares hay que reverlo", dijo.

Ruibal indicó: "Nos cayó este piano en la cabeza y vamos a ver cómo nos levantamos".

Este tema inquieta a los dirigentes en Uruguay, y en el mundo. En esta misma semana, los directivos de Barcelona de España le plantearon a sus futbolistas una rebaja del 70% del sueldo mientras dure el coronavirus y hay posiciones encontradas entre tres grupos de futbolistas, según explicó este miércoles el diario catalán Sport.

Por su parte, el presidente de la AUF, Ignacio Alonso, planteó que para salir de este escenario de crisis y que nadie quede por el camino, deberán "distribuir las pérdidas en un gran pacto social", entre todos los actores del fútbol.

El presidente de Cerro Largo, Ernesto Dehl, manifestó que en estas condiciones económicas es "muy difícil que el fútbol pueda volver", y el presidente de Nacional, José Decurnex, manifestó en una entrevista con Referí: "En la directiva de Nacional vemos que llegó el momento de tomar decisiones para generar cambios estructurales importantes, porque vamos a amanecer con un fútbol distinto".