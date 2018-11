Ruralistas están desencantados con el diálogo con el gobierno

Miguel Sanguinetti, presidente de la Federación Rural (FR), dijo a El Observador que “evidentemente el estado de ánimo en los productores, en todas las producciones, no es el mejor y la sensación es que no podemos seguir conversando más, algo tiene que pasar, de alguna forma las cosas tienen que cambiar”.

Indicó, al respecto, que en estos días “estuvimos con el ministro (Enzo) Benech y le dijimos que es necesario atacar a fondo cada problema. Él buscó plantearnos cosas con cierta mirada positiva, lo del protocolo de China que se está por firmar y lo de los mercados que se pueden abrir en pocos días, pero le dijimos que si no solucionamos los problemas de fondo todo eso no servirá para nada”.

También señaló que “esto no es de ahora, hay un desgaste que lleva cuatro o cinco años, hay producciones que han llegado al límite de la resistencia, por ejemplo la lechería y el arroz y también pasa en otras producciones aunque no se note tanto porque la inversión no es tan intensiva, pero igual soportan falta de liquidez”.

Sanguinetti, consultado durante su asistencia a la reunión de fin de año de la Asociación de Consignatarios de Ganado, expresó: “acá todos sabemos que el productor ganadero está financiando mucho gracias a adelantos de los consignatarios y eso hay que decirlo claramente y el que no lo quiera ver que no lo vea”.

En otro orden, “fue una reunión muy productiva”, dijo aludiendo a la asamblea de presidentes de instituciones federadas y el consejo directivo de la entidad, realizada en instalaciones de la Sociedad Rural de Durazno el martes pasado, en el marco de los 103 años de la gremial ruralista.

Tras la misma, la FR emitió una declaración en la que, entre otros conceptos, expresó que “el país se construye con un sector privado fuerte y pujante” y que “es imprescindible buscar rentabilidad en todos los sectores agropecuarios”, reclamando que se ajuste el precio del combustible y que no se eleve el costo del Estado.

“Estas reuniones nos nutren mucho, nos dan insumos, pero también debemos escuchar algunas cosas que de pronto no nos gustan tanto, pero estamos para escuchar lo que les parece bien y lo que les parece mal y corregir lo que haya que corregir”, añadió Sanguinetti.

La declaratoria de la FR tras la asamblea contiene cinco puntos:

1) Que es imperioso compatibilizar todos los instrumentos de identificación individual y grupal en el ganado, como así también intensificar los sistemas de contralor, priorizando la seguridad jurídica y la transparencia.

Conciencia agropecuaria... Irónicamente en la localidad de Progreso... pic.twitter.com/lTzHlxmhNj — Federación Rural (@federacionrural) November 29, 2018

2) Que es clave que las autoridades de gobierno tengan claro lo que significa el campo, porque la conciencia agropecuaria se va construyendo desde su interior hacia la ciudadanía, con respeto y con la participación de todos.

3) Que es imprescindible buscar rentabilidad en todos los sectores agropecuarios, procurando bajar el combustible y demás insumos, así como también no incrementar el costo del Estado, porque el país se construye con un sector privado fuerte y pujante.

4) El campo está sujeto en una crisis generalizada, necesitando señales claras de todo el sistema político, la confianza y la República se construyen todos los días, priorizando las acciones sobre las palabras.

5) El país necesita de todos y los productores rurales que integramos Federación Rural estamos dispuestos a colaborar para tener un país más seguro, más educado, más tolerante, porque las soluciones nunca llegan alentando los enfrentamientos sino buscando entendimientos. Las minorías que integramos la ruralidad necesitamos que nos escuchen y nos entiendan.